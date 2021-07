Messi favorito per il Pallone d'Oro 2021 ma non per la finale contro il Brasile di Neymar

Si avvicina anche la finale di Coppa America oltre a quella degli europei, e vedrà di fronte Argentina-Brasile, con Messi e compagni sfavoriti, anche se la Pulce stacca tutti nelle quote per il Pallone d'Oro 2021, che sarebbe il 7° messo in bacheca da Messi.

Vediamo analisi e pronostici vincenti calcio.

Messi favorito per il Pallone d'Oro 2021

Lionel Messi punta a prendersi tutto, Pallone d'Oro e Copa America. La vittoria di quest'ultima infatti potrebbe risultare decisiva nella conquista del settimo titolo a livello individuale, quotata @4,50 per gli esperti di SNAI: il fantasista del Barcellona è tuttavia già il favorito per il premio di miglior giocatore dell'anno, già prima della finale contro il Brasile.

La 'Pulce' deve invece smentire le quote della finalissima in programma domenica notte che vedono la sua Argentina vincente @2,40, contro @1,57 di Neymar e compagni. Tornando alla lotta per il Pallone d'Oro, Messi deve guardarsi le spalle da N'Golo Kanté che si gioca @5,50, così come Kevin De Bruyne e Robert Lewandowski.

Lo stesso Neymar può avvicinarsi a Leo che però rimane ancora a distanza di sicurezza: il fantasista del Psg paga infatti @10 volte la posta giocata, così come il compagno di squadra Kylian Mbappè.