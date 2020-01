Scommesse Sport Americani: New England Patriots squadra del decennio 2010-19 anche nei rendimenti delle scommesse sugli Sport USA

Un decennio di Sport USA è andato in archivio e gli sport americani sono anche uno dei fiori all'occhiello della nostra redazione, sempre più importante anche col lavoro su Telegram per quanto riguarda NBA, NFL, MLB, NHL e College. Vediamo quali sono state le migliori e le peggiori bet del decennio 2010-19.

Vediamo quali sono state le migliori e le peggiori squadre su cui puntare per quanto riguarda i Pronostici Sport Americani nel decennio che si è appena concluso. Vi ricordo che per questo e altri contenuti, oltre ai nostri pronostici quotidiani, siamo al lavoro anche sul canale Telegram: IL PRESIDENTE SPORT USA.

Football Americano NFL

TOP TEAM ATS: New England Patriots 93-62-5 (60%)

FLOP TEAM ATS: Cleveland Browns 64-90-6 (41.6%)

TOP TEAM OVER: Philadelphia Eagles O/U 87-72-1 (54.7%)

TOP TEAM UNDER: Pittsburgh Steelers O/U 67-93 (58.1%)

60% di handicap coperti nell'ultimo decennio da Brady e Belichick. I New England Patriots non sono stati solo la squadra più vincente negli sport dal 2010 al 2019, ma sono stati anche i migliori in termini di rendimenti nelle scommesse. Il 60% di handicap coperti in NFL potrebbe sembrare un dato basso ad un novizio delle scommesse sportive, ma non è assolutamente così visto che prendiamo in un analisi un arco temporale in cui si fanno e disfano interi roster ed interi cicli, ovvero un decennio, per capire la costanza di questo sodalizio.

Per capirci i peggiori sono stati i Cleveland Browns sotto al 42% di handicap coperti. Del resto il decennio appena andato in archivio ci ha ricordato i Browns come una delle peggiori squadre di sempre e il 2019, che doveva essere l'anno della svolta, è stato pessimo.

Interessante il dato sulla miglior squadra da Under, i Pittsburgh Steelers, un dato davvero incredibile se pensiamo che a Pittsburgh in questo decennio hanno potuto contare su una delle più prolifiche e letali coppie d'attacco: Ben Roethlisberger e Antonio Brown.

Baseball Americano MLB

TOP TEAM MONEYLINE: Texas Rangers +37.54 unità

FLOP TEAM MONEYLINE: Seattle Mariners -103.42 unità

TOP OVER TEAM: New York Mets 790-741-89 (51.6%)

TOP UNDER TEAM: Baltimore Orioles 738-815-67 (52.5%)

Da questi dati iniziamo a capire quanto siano bravi i bookmakers e quanto sia difficile vincere con le scommesse. La squadra più vincente del decennio è stata quella dei Texas Rangers con +37.54 unità di profitto (basandoci su puntare ogni volta in testa a testa sulla vittoria dei Rangers per vincere €100 in base alla quota corrente). Non è tanto strano il nome della squadra quanto il rendimento sotto le +40 unità se lo confrontiamo con la squadra peggiore, i Seattle Mariners che sono costati più di 100 unità in questo decennio. Chi ci ha seguito nella stagione 2019 sa però che grazie ad un avvio sopra le attese, incredibilmente Seattle è una delle squadre che ci hanno fatto guadagnare di più in moneyline (testa a testa) nell'annata appena andata in archivio.

Anche i dati percentuali degli O/U ci fanno capire la bontà delle linee piazzate dai book se pensiamo che la miglior squadra da Over è risultata quella dei NY Mets ma con solo un 51.6%. In MLB le partite che si prendono in analisi in un decennio sono tantissime e non ci possiamo aspettare grandi discrepanze, ma il 51.6% è davvero un dato molto basso come del resto lo è il 52.5% di Under per Baltimore, miglior squadra da bassi punteggi.

Basket NBA

TOP TEAM ATS: Dallas Mavericks 397-349-8 (53.2%)

FLOP TEAM ATS: Minnesota Timberwolves 344-401-9 (46.2%)

TOP OVER TEAM: Minnesota Timberwolves O/U 385-355-14 (52.0%)

TOP UNDER TEAM: Chicago Bulls O/U 345-399-12 (53.6%)

I Dallas Mavericks in questo decennio hanno vinto un anello ma poi hanno combinato poco altro. Nonostante questo il decennio che si è andato a chiudere ha visto proprio Nowitzki e compagni come miglior squadra su cui puntare. Questo trend potrebbe continuare anche nel 2020 sembra visto che a Dallas è arrivato Luka Doncic, e i Mavs sono tra le migliori squadre su cui puntare anche in questa stagione.

Minnesota Timberwolves protagonisti in male (per chi gli ha giocato spesso su di loro) per quanto riguarda i rendimenti ATS ma sono stati anche i migliori come Over usciti nel 52.0% delle partite di questo decennio, un altro dato particolare se pensiamo che da qui in panchina è passato anche uno dei maghi della difesa, Tom Thibodeau.

College Basketball NCAAB

TOP TEAM ATS: Virginia 155-100-4 (60.8%)

FLOP TEAM ATS: Cal Poly 100-143-6 (41.1%)

TOP OVER TEAM: Buffalo 142-94-4 (60.2%)

TOP UNDER TEAM: Cincinnati 93-154-2 (62.4%)

Escludendo micro programmi, la squadra che ha reso maggiormente nelle scommesse di NCAAB in questo decennio è stata anche la miglior squadra difensiva, quella dei Virginia Cavaliers con oltre il 60% di handicap coperti (a livello di percentuale anche meglio dei Patriots). Non sono stati però i Cavaliers la miglior squadra da Under, ma i Cincinnati Bearcats con quasi il 63% di partite chiuse sotto la linea dei punti totali.

College Football NCAAF

TOP TEAM ATS: Temple 76-45-0 (62.8%)

FLOP TEAM ATS: Connecticut 42-74-4 (36.2%)

TOP OVER TEAM: Indiana O/U 70-47-1 (59.8%)

TOP UNDER TEAM: Boston College O/U 43-72-3 (62.6%)

In tanti si aspettavano Alabama al vertice di questa statistica, o al limite Clemson. Questi sono stati certamente i programmi del decennio ma la miglior squadra come rendimento nelle scommesse è un altra, quella dei Temple Owls che se andiamo a vedere con il 62.8% di casse sono stati in assoluto la miglior squadra su cui puntare per quanto riguarda gli sport americani. In generale se guardiamo anche gli O/U la miglior giocata tra tutti gli sport americani arriva sempre dal College Football ed è Under di Boston College, una certezza da 62.6% di uscite, una miniera d'oro se declinata in un decennio per quasi 80 partite.

Hockey su Ghiaccio NHL

TOP TEAM MONEYLINE: Washington Capitals +37.7 unità

FLOP TEAM MONEYLINE: Edmonton Oilers -106.05 unità

I Washington Capitals sono stati la miglior squadra come rendimento in NHL. La grande delusione è stata quella degli Edmonton Oilers costati -106.05 unità in moneyline, e questo li rende la peggior squadra su cui puntare nel decennio nonostante abbiano preso la bellezza di 4 prime scelte tra il 2010 e il 2015 e abbia anche in questa stagione 2 dei migliori giocatori della lega. Le cose cambieranno in questo 2020? Al momento non sembra.