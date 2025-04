Vediamo l’aggiornamento settimanale della stagione di Hockey su ghiaccio con i St.Luis Blues on fire con 12 vittorie consecutive nella settimana in cui tutti i riflettori sono puntati sul record di Alex Ovechkin che ha superato il record di gol di un mito come Gretzky. Pronostici Hockey NHL Week 26.

Pronostici Hockey NHL Week 26: gli aggiornamenti delle division

I Toronto Maple Leafs provano a prendere il largo in Atlantic Division dopo le ultime 4 vittorie di fila, con i Tampa Bay Lightning che rimangono al 2° posto, anche se dopo 4 vittorie hanno perso le ultime 2 trasferte ad Ottawa e Buffalo. Scalano in terza posizione i campioni in carica, i Florida Panthers calati con le ultime 4 sconfitte. Momento positivo per i Buffalo Sabres che hanno vinto 6 delle ultime 7 partite, ma è troppo tardi, e lasciano sul fondo della classifica i Boston Bruins che stanno passando una stagione da incubo, anche se dopo 10 sconfitte filate sono tornati alla vittoria col 5-1 sugli Hurricanes.

Proprio i Carolina Hurricanes sono 2° in Metropolitan Division, anche se con 11 punti di distacco dai Washington Capitals che stanno dominando con Alex Ovechkin che catalizza su di se l’attenzione, e domenica al minuto 27’26” della sfida contro NYI ha scritto la storia grazie al gol numero 895 che gli permette di abbattere un record che sembrava insuperabile, quello del grande Wayne Gretzky come miglior marcatore ogni epoca della NHL. Tornando alla classifica, al 3° posto ci sono i New Jersey Devils che arrivano da 3 vittorie importanti, due contro i Wild, e l’ultima contro i NY Rangers, avversari diretti di NJ, e al 4° posto in classifica. Dopo 2 vittorie con 11 gol segnati, i Rangers sono rimasti a secco nello 0-4 in New Jersey. Continua il calo dei Columbus Blue Jackets che hanno incassato 12 gol nelle ultime 2 sconfitte contro gli Avs e a Toronto.

Passiamo a Ovest con la Central Division, dove troviamo i Winnipeg Jets al comando, anche se arrivano dalla sconfitta nello Utah. Winnipeg rimane 4 punti avanti ai Dallas Stars che dopo 7 belle vittorie si sono fermati anche loro nel weekend col 3-5 interno contro i Penguins. Rimangono più staccati dal duo di testa i Colorado Avalanche che sono reduci dalla sconfitta sul ghiaccio dei St.Louis Blues decisamente la squadra più on fire del momento con 12 vittorie consecutive che gli hanno permesso di superare anche i Minnesota Wild che sembrano scoppiati sul più bello con 4 sconfitte di fila e 1 sola vittoria nelle ultime 7.

Chiudiamo in Pacific Division dove continua il testa a testa tra Vegas Golden Knights e LA Kings, due squadre che stanno facendo la differenza in casa, e che al momento vede Vegas avanti 1 solo punto su LAK che però è in striscia vincente da 4 match di fila con un punteggio complessivo che parla da solo in questo arco di tempo: 19-4. In 3° posizione gli Edmonton Oilers che sabato hanno perso 0-3 proprio a LAK. In 4° posizione i Calgary Flames si tengono alle spalle i Vancouver Canucks, e qui abbiamo sempre la peggior squadra della lega, i San Jose Sharks (50 punti).

NHL Betting Trends: Washington comanda anche nelle scommesse

Nell’ultima settimana di regular season grande prevalenza di partite da Under gol uscite nel 60.4% dei casi rispetto al 39.6% di Over. I Washington Capitals dominano anche qui con +15.10 unità, sui Montreal Canadiens che seguono a +13.37U, poi abbiamo i Winnipeg Jets al 3° posto con +12.59U.

La peggior squadra come rendimento nelle scommesse è sempre nettamente quella dei Nashville Predators con -24.87 unità bruciate, sui San Jose Sharks a -18.78U e poi arrivano i Chicago Blackhawks c on -18.40U, l’altra squadra sul fondo anche come punti finora conquistati in stagione (52).

I big match della settimana NHL (7-13 aprile 2025)

Vediamo cosa ci attende in questa 26esima settimana di regular season di Hockey su Ghiaccio NHL. Ecco le sfide da non perdere dal 7 al 13 aprile 2025.

NHL LUNEDI 7 APRILE

NY Rangers-Tampa Bay

Winnipeg-St.Louis

Anaheim-Edmonton

San Jose-Calgary

Los Angeles-Seattle

NHL MARTEDI 8 APRILE

Pittsburgh-Chicago

Montreal-Detroit

Columbus-Ottawa

New Jersey-Boston

Buffalo-Carolina

Florida-Toronto

Dallas-Vancouver

Nashville-NY Islanders

Utah-Seattle

Colorado-Vegas

NHL MERCOLEDI 9 APRILE

Tampa Bay-Toronto

NY Rangers-Philadelphia

Minnesota-San Jose

Anaheim-Calgary

Edmonton-St.Louis

NHL GIOVEDI 10 APRILE

Columbus-Buffalo

Florida-Detroit

Boston-Chicago

Washington-Carolina

NY Islanders-NY Rangers

Dallas-Winnipeg

Colorado-Vancouver

Utah-Nashville

Los Angeles-Anaheim

Vegas-Seattle

NHL VENERDI 11 APRILE

New Jersey-Pittsburgh

Ottawa-Montreal

Tampa Bay-Detroit

Edmonton-San Jose

Calgary-Minnesota

NHL SABATO 12 APRILE

Columbus-Washington

Philadelphia-NY Islanders

Carolina-NY Rangers

Los Angeles-Colorado

Florida-Buffalo

Chicago-Winnipeg

Toronto-Montreal

Dallas-Utah

Seattle-St.Louis

Vancouver-Minnesota

Vegas-Nashville

NHL DOMENICA 13 APRILE

Ottawa-Philadelphia

New Jersey-NY Islanders

Pittsburgh-Boston

Carolina-Toronto

Tampa Bay-Buffalo

Washington-Columbus

Winnipeg-Edmonton

Calgary-San Jose

Anaheim-Colorado

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti Stanley Cup

Ecco gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale della Stanley Cup stagionale di NHL.

