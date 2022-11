Pronostici NBA 26-27 novembre 2022, edizione del fine settimana con tante statistiche, trend, il programma delle partite di sabato e domenica, e tanti spunti per le scommesse sul Basket NBA.

Vediamo i trend più interessanti dell’ultima settimana che ha visto un grande Anthony Davis per i Lakers privi di LeBron. Nelle ultime 4 partite senza James, AD ha segnato 35,5 punti. (62,3% al tiro), 18.3 rimbalzi, 2.3 palle rubate e anche 2.5 stoppate! Triplettisti caldi, Kevin Huerter con i Kings che hanno sempre il miglior attacco della lega, ma anche Anfernee Simons, specialmente in questo momento in cui Portland è senza la sua stella, Damian Lillard. Leggeri segnali di ripresa da Ben Simmons che ha giocato 3 partite in doppia cifra di punti, portando a casa anche 2 doppie-doppie.

Attenzione agli inizi partita degli Indiana Pacers, sono tremendi! I Pacers sono la squadra peggiore come rendimento nelle scommesse nei primi quarti, e noi abbiamo punito in settimana andando su Minnesota che invece parte solitamente bene nei match. Altri trend che riguardano i Timberwolves, Anthony Edwards sta giocando alla grande, ma le palle perse rimangono un problema (O/U 13-4 in stagione sulla linea 2,5 turnovers). Tornando ai Kings, occhio a Domantas Sabonis, non solo punti e rimbalzi, ma anche gli assist. Ha superato la linea di 5,5 assist in 11 delle ultime 12 partite.

Nell’ultima settimana di NBA il trend migliore sono stati gli Underdogs in casa che hanno coperto il 57.1% delle linee. Sul fronte Over/Under ancora perfetto il lavoro dei book col 51% di Over e 49% di Under nell’ultima settimana. Anche nel complesso la stagione è spaccata in due su O/U con una piccolissima prevalenza di Under (50.2%).

Portland supera Sacramento nelle scommesse

Nuovo avvicendamento al comando delle statistiche di rendimento sulle migliori squadra su cui puntare. I Portland Trail Blazers (13-6 ATS) superano i Sacramento Kings (12-6 ATS) agganciati anche dai sorprendenti Indiana Pacers (12-6 ATS) mentre dietro arrivano due big, Milwaukee Bucks (11-7 ATS) e Phoenix Suns (11-7 ATS).

I Phoenix Suns sono anche la squadra col miglior margine medio (+7.11 punti a partita), davanti a Boston Celtics (+6.95) e Cleveland Cavaliers (+6.74). Al contrario i peggiori sono ora i San Antonio Spurs (-10.7 punti di scarto medio) che peggiorano anche il dato dei Detroit Pistons (-7.62) e sono gli unici con uno scarto medio in doppia cifra.

Questo ci porta anche alle peggiori squadre su cui puntare, e gli Spurs non sono comunque tra i peggiori. Da evitare al momento i Dallas Mavericks (4-12-1 ATS) seguita da altri due top team come Miami Heat (6-13-1 ATS) ed LA Lakers (6-11 ATS). L’arrivo di Gobert in Minnesota non è ancora stato assimilato del tutto e i Timberwolves sono 7-12 ATS nelle scommesse.

Sul fronte O/U gli Oklahoma City Thunder (O/U 14-5) sono nettamente la miglior squadra da Over davanti a Detroit Pistons (O/U 12-8-1) e Utah Jazz (O/U 12-9). La miglio9r squadra da Under si conferma quella dei LA Clippers (O/U 5-15) seguita a distanza da Minnesota Timberwolves (O/U 7-12) e Phoenix Suns (O/U 7-11).

Pronostici NBA 26-27 novembre 2022: le partite di sabato

Solo 4 partite in programma, si inizia con Toronto Raptors-Dallas Mavericks. Ospiti pessimi nelle scommesse come abbiamo visto, sono 5-16-1 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in trasferta) mentre Toronto è 7-1 ATS dopo due giorni di riposo, ma attenzione alle assenze importanti dei canadesi. Subito dopo Houston Rockets-Oklahoma City Thunder, sfida in cui non dovrebbero mancare i punti. OKC abbiamo visto essere la miglior squadra da Over; Houston ha una delle peggiori difese ed entrambe hanno pace Factor alti. I Rockets sono Over 9-3 in casa e Over 17-5 in back to back; i Thunder sono Over 13-3 nelle ultime partite (Over 4-0 in trasferta) ed Over 4-1 in back to back, ma Under 5-1 negli ultimi viaggi a Houston.

San Antonio Spurs-LA Lakers, due squadre problematiche nelle scommesse. Una è quella che perde con lo scarto maggiore, l’altra sta deludendo e questo si riflette anche nelle scommesse, anche se è tornato Lebron James e i Lakers sono 4-1 ATS nelle ultime partite e 5-2 ATS negli ultimi viaggi a San Antonio. Si chiude con Phoenix Suns-Utah Jazz. I sorprendenti Jazz hanno un pò calato come previsto anche nelle scommesse con 2-6 ATS nelle ultime partite (1-4 ATS in trasferta). I Suns hanno un record di 10-1 quest’anno in casa e sono 7-3 ATS nei precedenti contro Utah.

Pronostici NBA 26-27 novembre 2022: i match di domenica

Ricca domenica da 9 partite, tante ad un comodo orario italiano come Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers, Minnesota Timberwolves-Golden State Warriors e LA Clippers-Indiana Pacers. A seguire ci sono anche Atlanta Hawks-Miami Heat. Atlanta ha un solido record interno di 7-3 mentre Miami è 1-7 in trasferta.

Più tardi Boston Celtics-Washington Wizards, Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers, NY Knicks-Memphis Grizzlies e Orlando Magic-Philadelphia 76ers con i Magic che hanno ritrovato Paolo Banchero mentre Philadelphia è senza Maxey ed Harden e ci sono problemi anche per Joel Embiid.

Big Match: Milwaukee Bucks-Dallas Mavericks

La partita più attesa della domenica si gioca al Fiserv Forum dove i Bucks hanno un record di 10-2 e ospitano i Mavericks solo 1-5 in trasferta. Questa è però la sfida tra Giannis Antetokounmpo (da tre partite sopra i 30 punti segnati) e Luka Doncic (42 nella sconfitta contro Boston), due stelle che non sembrano avere un supporting cast adeguato, in particolare Dallas.

Grande equilibrio visto che negli ultimi 7 precedenti Bucks e Mavs hanno sempre alternato la vincente. Nell’ultimo scontro dello scorso 3 aprile furono i Mavericks a passare 118-112 a Milwaukee con 32 punti e 15 assist di Doncic mentre ai Bucks non bastarono i 28+10 rimbalzi di Giannis.

