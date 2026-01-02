Mondiali di calcio negli Stati Uniti (Canada e Messico), le Olimpiadi Invernali di cortina, tanti Europei di nuoto ed atletica, ma anche il nuovo regolamento della Formula 1. Scopriamo gli eventi da non perdere col Calendario sport 2026.

Calendario sport 2026: gli eventi sportivi più importanti del nuovo anno

Il 2026 è un anno sportivo pieno di eventi europei e mondiali da non perdere su tutti gli sport. Tra i primi eventi da non perdere a febbraio ci sono subito le Olimpiadi Invernali di Milano/Cortina. In estate i Mondiali di Calcio in campo tra Stati Uniti, Canada e Messico, ma l’Italia dovrà ancora una volta provare a qualificarsi dai playoffs, dopo aver saltato le ultime 2 edizioni.

L’Italia sarà molto attenta al Tennis, con Jannik Sinner che riprende la sfida con Carlos Alcaraz per il numero 1 al mondo, e si torna in campo con la United Cup, in attesa del primo slam dell’anno che come sempre si giocherà a metà gennaio a Melbourne, l’Australian Open.

Il Ciclismo ci propone le Classiche in primavera, Giro d’Italia a maggio, Tour de France a luglio, Vuelta di Spagna tra agosto e settembre, Mondiali a settembre.

Sempre ricco anche il programma dei motori con F1, MotoGP, Superbike a farla da padrona, ma ci sono anche le speciali come la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis, e non dimentichiamo la Dakar a gennaio, Motocross, Rally, Indy e WEC. Inoltre nel 2026 cambieranno i regolamenti della Formula 1, un occasione di rilancio anche per la Ferrari dopo tante stagioni deludenti, compreso il 2025, l’anno dell’arrivo di Hamilton a Maranello.

Per atletica e nuoto non ci saranno i Mondiali, ma soltanto gli Europei e i consueti eventi annuali (Diamond League, Coppa del Mondo, Mondiali ed Europei indoor, etc.), senza però dimenticarsi della novità Ultimate Championship.

Per tanti sport olimpici sarà tempo di rassegne continentale e/o eventi iridati, utili per entrare nel vivo del cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per alcune discipline si disputeranno già le qualificazioni per i Giochi in programma tra due anni, ad esempio gli Europei di volley e i Mondiali di ginnastica artistica assegneranno i primi pass. A corollario i vari eventi per club in tutte le discipline, la Nations League di volley, il Sei Nazioni di rugby e tanto altro ancora. Proprio sulla Pallavolo, come sul tennis, si concentreranno le attenzioni azzurre dopo un altra annata trionfante sia per i club che per le nazionali (maschile e femminile) italiane.

Gli eventi sportivi da non perdere, mese per mese

Vediamo per ogni mese dell’anno 2026 gli eventi sportivi da non perdere.

GENNAIO 2026

2-11 gennaio TENNIS United Cup Perth/Sydney (Australia)

3-4 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kranjska Gora (Slovenia)

3-17 gennaio MOTORSPORT Dakar Arabia Saudita

5-11 gennaio TENNIS ATP 250 Brisbane Brisbane (Australia)

5-11 gennaio TENNIS ATP 250 Hong Kong Hong Kong (Cina)

5-11 gennaio TENNIS WTA 500 Brisbane Brisbane (Australia)

5-11 gennaio TENNIS WTA 250 Auckland Auckland (Nuova Zelanda)

7 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Madonna di Campiglio (Italia)

8-11 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Zauchensee (Austria)

9-11 gennaio HOCKEY GHIACCIO Coppa Italia, Final Four Milano (Italia)

10 gennaio TENNIS Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (esibizione) Seoul (Corea del Sud)

10-11 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Adelboden (Svizzera)

10-11 gennaio HOCKEY GHIACCIO Serie A, Final Four scudetto Milano (Italia)

10-25 gennaio PALLANUOTO Europei maschili Belgrado (Serbia)

12-17 gennaio TENNIS ATP 250 Adelaide Adelaide (Australia)

12-17 gennaio TENNIS ATP 250 Auckland Auckland (Nuova Zelanda)

12-17 gennaio TENNIS WTA 500 Adelaide

12-17 gennaio TENNIS WTA 250 Hobart Hobart (Australia)

13-15 gennaio TENNIS Kooyong Classic Melbourne (Australia)

13 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Flachau (Austria)

13-18 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Wengen (Svizzera)

15-16 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo Courchevel (Francia)

15-18 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Tarvisio (Italia)

15-18 gennaio GOLF DP World Tour – Dubai Invitational Dubai (Emirati Arabi Uniti)

15-18 gennaio GOLF PGA Tour – Sony Open Honolulu (USA)

15 gennaio-1 febbraio PALLAMANO Europei maschili Danimarca/Norvegia/Svezia

18 gennaio CICLOCROSS Coppa del Mondo Benidorm (Spagna)

18 gennaio-1 febbraio TENNIS Australian Open Melbourne (Australia)

20 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Kronplatz (Italia)

20-25 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Kitzbuehel (Austria)

20-25 gennaio CICLISMO Tour Down Under Australia

21-22 gennaio SUPERBIKE Test Superbike Jerez (Spagna)

21 gennaio-7 febbraio CALCIO A 5 Europei Riga/Kaunas/Lubiana (Lettonia/Lituania/Slovenia)

22-25 gennaio GOLF DP World Tour – Dubai Dessert Classic Dubai (Emirati Arabi Uniti)

22-25 gennaio GOLF PGA Tour – The American Express La Quinta (USA)

22-25 gennaio RALLY Rally di Monaco Monaco (Monaco)

22-25 gennaio SCHERMA Coppa del Mondo (sciabola femminile e maschile) Salt Lake City (USA

24 gennaio ATLETICA World Indoor Tour Boston (USA)

24-25 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Spindleruv Mlyn (Cechia)

24-25 gennaio VOLLEY Coppa Italia femminile, Final Four Torino (Italia)

26-30 gennaio F1 Test F1 Barcellona (Spagna)

26 gennaio-5 febbraio PALLANUOTO Europei femminili Funchal (Portogallo)

27-28 gennaio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Schladming (Austria)

28-29 gennaio SUPERBIKE Test Superbike Portimao (Portogallo)

28 gennaio-1 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile/femminile) Crans Montana (Svizzera)

29-31 gennaio MOTOGP Shakedown Test Sepang (Malesia)

29 gennaio-1 febbraio GOLF DP World Tour – Bahrain Championship Manama (Bahrain)

29 gennaio-1 febbraio GOLF PGA Tour – Farmers Insurance Open San Diego (USA)

31 gennaio-1 febbraio SCI ALPINO Coppa del Mondo Boi Taull (Spagna)

FEBBRAIO 2026

1° febbraio ATLETICA World Indoor Tour New York (USA)

1° febbraio NASCAR Cook Out Clash Winston-Salem (USA)

1-5 febbraio CICLISMO SU PISTA Europei Konya (Turchia)

2-8 febbraio TENNIS ATP 250 Montpellier Montpellier (Francia)

2-8 febbraio TENNIS WTA 500 Abu Dhabi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

2-8 febbraio TENNIS WTA 250 Cluj-Napoca Cluj-Napoca (Romania)

2-8 febbraio HOCKEY GHIACCIO European Cup of Nations Varie sedi

3-5 febbraio MOTOGP Test MotoGP Sepang (Malesia)

4-8 febbraio CICLISMO Volta Valenciana Spagna

4-8 febbraio CICLISMO Etoile de Bessèges Francia

5 febbraio CICLISMO Clasica de Almeria Spagna

5-7 febbraio SCHERMA Coppa del Mondo (spada maschile) Heidenheim (Germania)

5-7 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile, prima giornata Varie sedi

5-8 febbraio GOLF PGA Tour – WM Phoenix Open Scottsdale (USA)

6-8 febbraio TENNIS Coppa Davis, primo turno qualificazione Varie sedi

6-8 febbraio PALLANUOTO Coppa Italia maschile, Final Eight Sede da definire (Italia)

7 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile: Italia-Scozia Roma (Italia)

7-8 febbraio VOLLEY Coppa Italia maschile, Final Four Bologna (Italia)

7-11 febbraio CICLISMO Tour of Oman Oman

8 febbraio FOOTBALL AMERICANO Super Bowl Santa Clara (USA)

9-15 febbraio TENNIS ATP 500 Dallas Dallas (USA)

9-15 febbraio TENNIS ATP 500 Rotterdam Rotterdam (Paesi Bassi)

9-15 febbraio TENNIS ATP 250 Buenos Aires Buenos Aires (Argentina)

9-15 febbraio TENNIS WTA 1000 Doha Doha (Qatar)

11-13 febbraio F1 Test F1 Sakhir (Bahrain)

12-15 febbraio GOLF PGA Tour – AT&T Pebble Beach Pro-Am Pebble Beach (USA)

13-14 febbraio CICLISMO Vuelta Murcia Spagna

13-15 febbraio NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo Medellin (Colombia)

14 febbraio CICLISMO Figueira Champions Classic Portogallo

14-15 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile, seconda giornata Varie sedi

14 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile: Irlanda-Italia Dublino (Irlanda)

15 febbraio NASCAR Daytona 500 Daytona Beach (USA)

16-17 febbraio SUPERBIKE Test Superbike Phillip Island (Australia)

16-22 febbraio CICLISMO UAE Tour Emirati Arabi Uniti

16-22 febbraio TENNIS ATP 500 Doha Doha (Qatar)

16-22 febbraio TENNIS ATP 500 Rio de Janeiro Rio de Janeiro (Brasile)

16-22 febbraio TENNIS ATP 250 Delray Beach Delray Beach (USA)

16-22 febbraio TENNIS WTA 1000 Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti)

18-20 febbraio F1 Test F1 Sakhir (Bahrain)

18-22 febbraio CICLISMO Volta Algarve Portogallo

18-22 febbraio CICLISMO Volta Andalucia Spagna

18-22 febbraio BASKET Coppa Italia, Final Eight Torino (Italia)

19-22 febbraio GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Cottbus (Germania)

19-22 febbraio GOLF DP World Tour – Magical Kenya Open Sede da definire (Kenya)

19-22 febbraio GOLF PGA Tour – The Genesis Invitational Pacific Palisades (USA)

20-22 febbraio SUPERBIKE GP Australia Phillip Island (Australia)

21-22 febbraio MOTOGP Test MotoGP Buriram (Thailandia)

21-22 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile, terza giornata Varie sedi

22 febbraio RUGBY Sei Nazioni maschile: Francia-Italia Parigi (Francia)

22 febbraio-1 marzo CICLISMO Tour du Ruanda Ruanda

23 febbraio-3 marzo TENNIS ATP 500 Acapulco Acapulco (Messico)

23 febbraio-3 marzo TENNIS ATP 500 Dubai Dubai (Emirati Arabi Uniti)

23 febbraio-3 marzo TENNIS ATP 250 Santiago Santiago (Cile)

23 febbraio-3 marzo TENNIS WTA 500 Merida Merida (Messico)

23 febbraio-3 marzo TENNIS WTA 250 Austin Austin (USA)

25 febbraio-1 marzo CICLISMO Giro di Sardegna Italia

25 febbraio-1 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Soldeu (Andorra)

26 febbraio-1 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Garmisch (Germania)

26 febbraio-1 marzo TUFFI Coppa del Mondo Montreal (Canada)

26 febbraio-1 marzo GOLF DP World Tour – South African Open Championship Stellenbosch (Sudafrica)

26 febbraio-1 marzo GOLF PGA Tour – Cognizant Classic Palm Beach Gardens (USA)

26 febbraio-1 marzo PALLAMANO Coppa Italia maschile, Final Eight Riccione (Italia)

26 febbraio-1 marzo PALLAMANO Coppa Italia femminile, Final Eight Riccione (Italia)

26 febbraio-2 marzo BASKET Qualificazioni Mondiali 2027 Varie sedi

27 febbraio-1 marzo MOTOGP GP Thailandia Buriram (Thailandia)

28 febbraio CICLISMO Omloop Nieuwsblad Belgio

28 febbraio CICLISMO Faun-Ardèche Classic Francia

28 febbraio-1 marzo ATLETICA Campionati Italiani Indoor Ancona (Italia)

28 febbraio-1 marzo VOLLEY Supercoppa Italiana, Final Four Trieste (Italia)

28 febbraio o 1° marzo RUGBY Coppa Italia, finale Sede da definire (Italia)

MARZO 2026

1° marzo CICLISMO Faun Drome Classic Francia

1° marzo CICLISMO Kuurne-Bruxelles-Kuurne Belgio

1° marzo ATLETICA Maratona di Tokyo Tokyo (Giappone)

1° marzo INDYCAR Firestone Grand Prix of St. Petersburg St. Petersburg (USA)

2 marzo BASKET Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Gran Bretagna Livorno (Italia)

3 marzo HOCKEY GHIACCIO Champions League, finale Sede da definire

3-16 marzo TENNIS WTA 1000 Indian Wells Indian Wells (USA)

4-17 marzo TENNIS ATP Masters 1000 Indian Wells Indian Wells (USA)

4-8 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Val di Fassa (Italia)

5-8 marzo GINNASTICA ARTISTICA Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan)

5-8 marzo GOLF DP World Tour – Joburg Open Johannesburg (Sudafrica)

5-8 marzo GOLF PGA Tour – Arnold Palmer Invitational Orlando (USA)

5-8 marzo GOLF PGA Tour – The Players Championship Ponte Vedra Beach (USA)

5-8 marzo TUFFI Coppa del Mondo Guadalajara (Messico)

5-17 marzo BASEBALL World Baseball Classic Houston/Miami (USA)/Tokyo (Giappone)/San Juan (Porto Rico)

6-7 marzo RUGBY Sei Nazioni maschile, quarta giornata Varie sedi

6-8 marzo SNOWBOARD Coppa del Mondo (snowboardcross) Erzurum (Turchia)

6-8 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo Shahdag (Azerbaijan)

6-8 marzo F1 GP Australia Melbourne (Australia)

6-8 marzo CICLISMO SU PISTA Coppa del Mondo Perth (Australia)

6-15 marzo MULTISPORT Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 Milano/Cortina d’Ampezzo/Tesero (Italia)

7 marzo CICLISMO Strade Bianche Italia

7 marzo RUGBY Sei Nazioni maschile: Italia-Inghilterra Roma (Italia)

7-8 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Kranjska Gora (Slovenia)

7-8 marzo MOTOCROSS GP Argentina Bariloche (Argentina)

7-8 marzo HOCKEY PISTA Coppa Italia, Final Four Sede da definire (Italia)

8-15 marzo CICLISMO Parigi-Nizza Francia

9-15 marzo CICLISMO Tirreno-Adriatico Italia

10-15 marzo TENNIS WTT Champions Chongqing (Cina)

11 marzo VOLLEY Challenge Cup femminile, finale d’andata Sede da definire

11-14 marzo SCI ALPINO Mondiali long distance per squadre Pierra Menta (Francia)

11-15 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (maschile) Courchevel (Francia)

12-15 marzo PALLANUOTO Challenger Cup maschile, Final Eight Sede da definire

13-15 marzo F1 GP Cina Shanghai (Cina)

14 marzo RUGBY Sei Nazioni maschile, quinta giornata Varie sedi

14 marzo RUGBY Sei Nazioni maschile: Galles-Italia Cardiff (Gran Bretagna)

14-15 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo (femminile) Are (Svezia)

14-22 marzo CURLING Mondiali femminili Calgary (Canada)

15 marzo CICLISMO Popolarissima Italia

17-29 marzo TENNIS WTA 1000 Miami Miami (USA)

18 marzo CICLISMO Milano-Torino Italia

18 marzo VOLLEY Challenge Cup femminile, finale di ritorno Sede da definire

18-29 marzo TENNIS ATP Masters 1000 Miami Miami (USA)

19-22 marzo GOLF DP World Tour – Hainan Classic Hainan (Cina)

19-22 marzo GOLF PGA Tour – Valspar Championship Palm Harbor (USA)

19-25 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo, finali (maschile/femminile) Lillehammer (Norvegia)

20 marzo CICLISMO Bredene Koksijde Classic Belgio

20-22 marzo MOTOGP GP Brasile Goiana (Brasile)

21 marzo CICLISMO Milano-Sanremo Italia

21-22 marzo PALLANUOTO Challenger Cup femminile, Final Four Sede da definire

22 marzo ATLETICA Maratona di Roma Roma (Italia)

23-29 marzo CICLISMO Volta Catalunya Spagna

23-31 marzo CALCIO Qualificazioni Mondiali, playoff interzona Guadalajara/Monterrey (Messico)

24-28 marzo CICLISMO Settimana Coppi & Bartali Italia

25 marzo CICLISMO The Great Sprint Classic (Brugge-De Panne) Belgio

25 marzo VOLLEY Challenge Cup maschile, finale di andata Sede da definire

25-26 marzo SCI ALPINO Coppa del Mondo Puy-Saint-Vincent (Francia)

26 marzo CALCIO Qualificazione Mondiali, semifinali playoff europee Varie sedi

26 marzo CALCIO Qualificazioni Mondiali, semifinali playoff: Italia-Irlanda del Nord Bergamo (Italia)

26 marzo CALCIO Qualificazioni Europei U21 Varie sedi

26 marzo CALCIO Qualificazioni Europei U21: Italia-Macedonia del Nord Sede da definire (Italia)

26-29 marzo GOLF DP World Tour – Hero Indian Open New Delhi (India)

26-29 marzo GOLF PGA Tour – Texax Children’s Houston Open Houston (USA)

27 marzo CICLISMO E3 Saxo Classic Belgio

27-29 marzo F1 GP Giappone Suzuka (Giappone)

27-29 marzo MOTOGP GP USA Austin (USA)

27-29 marzo SUPERBIKE GP Olanda Assen (Paesi Bassi)

27 marzo-4 aprile CURLING Mondiali maschili Ogden City (USA)

28 marzo WEC 1812 km del Qatar Lusail (Qatar)

29 marzo CICLISMO Gand-Wevelgem Belgio

29 marzo CICLISMO GP Emilia Italia

30 marzo-4 aprile TENNIS ATP 250 Bucarest Bucarest (Romania)

30 marzo-4 aprile TENNIS ATP 250 Houston Houston (USA)

30 marzo-4 aprile TENNIS ATP 250 Marrakech Marrakech (Marocco)

30 marzo-4 aprile TENNIS WTA 500 Charleston Charleston (USA)

30 marzo-4 aprile TENNIS WTA 250 Bogotà Bogotà (Colombia)

31 marzo CALCIO Qualificazione Mondiali, finali playoff europee Varie sedi

31 marzo CALCIO Qualificazioni Europei U21 Varie sedi

31 marzo CALCIO Qualificazioni Europei U21: Svezia-Italia Sede da definire (Svezia)

APRILE 2026

Aprile (date da definire) BOXE World Boxing Cup Sede da definire (Brasile)

Aprile (date da definire) BASKET Serie A femminile, finale scudetto Sedi da definire

1° aprile CICLISMO Dwars door Vlaanderen Belgio

1° aprile VOLLEY Challenge Cup maschile, finale di ritorno Sede da definire

1° aprile VOLLEY CEV Cup femminile, finale di andata Sede da definire

1-5 aprile SCI ALPINO Coppa del Mondo, finali Villars-sur-Ollon (Svizzera)

2-5 aprile GOLF PGA Tour – Valero Texas Open San Antonio (USA)

5 aprile CICLISMO Giro delle Fiandre Belgio

5-12 aprile TENNIS ATP Masters 1000 Montecarlo Monaco (Monaco)

6-11 aprile CICLISMO Giro dei Paesi Baschi Spagna

6-12 aprile TENNIS WTA 500 Linz Linz (Austria)

8 aprile CICLISMO Scheldeprijs Belgio

8 aprile VOLLEY CEV Cup femminile, finale di ritorno Sede da definire

9-12 aprile GOLF The Masters Augusta (USA)

10-12 aprile TENNIS BJK King Cup, qualificazioni Varie sedi

10-12 aprile F1 GP Bahrain Sakhir (Bahrain)

10-12 aprile MOTOGP GP Qatar Lusail (Qatar)

11-26 aprile VOLLEY Serie A1 femminile, finale scudetto Sedi da definire

12 aprile CICLISMO Parigi-Roubaix Francia

12 aprile ATLETICA Maratona di Milano Milano (Italia)

12 aprile ATLETICA Maratona di Parigi Parigi (Francia)

13-19 aprile TENNIS ATP 500 Barcellona Barcellona (Spagna)

13-19 aprile TENNIS ATP 500 Monaco Monaco (Germania)

13-19 aprile TENNIS WTA 500 Stoccarda Stoccarda (Germania)

13-19 aprile TENNIS WTA 250 Rouen Rouen (Francia)

14-18 aprile NUOTO Campionati Italiani Assoluti Riccione (Italia)

15 aprile CICLISMO Giro del Limburgo Belgio

15 aprile VOLLEY CEV Cup maschile, finale di andata Sede da definire

16-19 aprile GOLF PGA Tour – RBC Heritage Hilton Head Island (USA)

17 aprile CICLISMO Freccia del Brabante Belgio

17-19 aprile F1 GP Arabia Saudita Gedda (Arabia Saudita)

19 aprile CICLISMO Amstel Gold Race Paesi Bassi

19 aprile WEC 6 Ore di Imola Imola (Italia)

19-26 aprile SOLLEVAMENTO PESI Europei Batumi (Georgia)

20 aprile ATLETICA Maratona di Boston Boston (USA)

20-24 aprile CICLISMO Tour of the Alps Italia/Austria

21 aprile-4 maggio TENNIS WTA 1000 Madrid Madrid (Spagna)

22 aprile CICLISMO Freccia Vallone Belgio

22 aprile VOLLEY CEV Cup maschile, finale di ritorno Sede da definire

22 aprile BASKET EuroCup, finale: gara-1 Sede da definire

22 aprile BASKET Europe Cup, finale d’andata Sede da definire

22 aprile-5 maggio TENNIS ATP Masters 1000 Madrid Madrid (Spagna)

23-26 aprile GOLF DP World Tour – Volvo China Open Shanghai (Cina)

23-26 aprile GOLF PGA Tour – Zurich Classic of New Orleans Avondale (USA)

24-26 aprile MOTOGP GP Spagna

26 aprile CICLISMO Liegi-Bastogne-Liegi Belgio

26 aprile ATLETICA Maratona di Londra Londra (Gran Bretagna)

26 aprile-3 maggio CICLISMO Giro di Turchia Turchia

26 aprile-10 maggio VOLLEY Superlega maschile, finale scudetto Sedi da definire

8 aprile BASKET EuroCup, finale: gara-2 Sede da definire

28 aprile-3 maggio CICLISMO Giro di Romandia Svizzera

29 aprile BASKET Europe Cup, finale di ritorno Sede da definire

30 aprile-3 maggio GOLF DP World Tour – Turkish Airlines Open Sede da definire (Turchia)

30 aprile-3 maggio GOLF PGA Tour – Miami Championship Miami (USA)

MAGGIO 2026

1° maggio CICLISMO Eschborn-Francoforte Germania

1° maggio BASKET EuroCup, finale: eventuale gara-3 Sede da definire

1-2 maggio NUOTO DI FONDO Coppa del Mondo Golfo Aranci (Italia)

1-3 maggio TUFFI Coppa del Mondo Pechino (Cina)

1-3 maggio F1 GP USA Miami (USA)

1-3 maggio SUPERBIKE GP Ungheria Balaton (Ungheria)

1-3 maggio NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo Xian (Cina)

1-6 maggio PALLANUOTO World Cup femminile Sede da definire

2-3 maggio VOLLEY Champions League femminile, Final Four Sede da definire

2-3 maggio PALLANUOTO Conference Cup maschile, finali Sede da definire

3 maggio CICLISMO Giro dell’Appennino Italia

3-10 maggio CICLISMO FEMMINILE Vuelta di Spagna Spagna

5-15 maggio TENNIS WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia) Roma (Italia)

6-16 maggio TENNIS ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia) Roma (Italia)

7-10 maggio GOLF DP World Tour – Catalunya Championship Barcellona (Spagna)

7-10 maggio GOLF PGA Tour – Truist Championship Charlotte (USA)

7-10 maggio GOLF PGA Tour – ONEflight Myrtle Beach Classic Myrtle Beach (USA)

8 maggio ATLETICA Diamond League Doha (Qatar)

8-10 maggio MOTOGP GP Francia Le Mans (Francia)

8-10 maggio BASKET Champions League, Final Four Sede da definire

8-31 maggio CICLISMO Giro d’Italia Italia

9 maggio WEC 6 Ore di Spa-Francorchamps Spa-Francorchamps (Belgio)

13 maggio CALCIO Coppa Italia, finale Roma (Italia)

13-17 maggio CICLISMO Giro di Ungheria Ungheria

13-17 maggio PENTATHLON Coppa del Mondo Pazardzhik (Bulgaria)

14-17 maggio GOLF PGA Championship Newton Square (USA)

5-17 maggio MOTOGP GP Catalogna Barcellona (Spagna)

15-17 maggio SUPERBIKE GP Cechia Most (Cechia)

15-31 maggio HOCKEY GHIACCIO Mondiali Zurigo/Friburgo (Svizzera)

16 maggio ATLETICA Diamond League Shanghai (Cina)

16-17 maggio CALCIO FEMMINILE Serie A, ultima giornata Varie sedi

16-17 maggio VOLLEY Champions League maschile, Final Four Milano (Italia)

17-23 maggio TENNIS ATP 500 Amburgo Amburgo (Germania)

17-23 maggio TENNIS ATP 250 Ginevra Ginevra (Svizzera)

18-23 maggio TENNIS WTA 500 Strasburgo Strasburgo (Francia)

18-23 maggio TENNIS WTA 250 Rabat Rabat (Marocco)

20 maggio CALCIO Europa League, finale Istanbul (Turchia)

21-24 maggio GOLF DP World Tour – Soudal Open Anversa (Belgio)

21-24 maggio GOLF PGA Tour – THE CJ Cup Byron Nelson McKinney (USA)

22 maggio RUGBY Challenge Cup, finale Bilbao (Spagna)

22-24 maggio BASKET Eurolega, Final Four Atene (Grecia)

22-24 maggio F1 GP Canada Montreal (Canada)

22 o 23 o 24 maggio CALCIO FEMMINILE Champions League, finale Oslo (Norvegia)

23 maggio ATLETICA Diamond League Xiamen (Cina)

23 maggio RUGBY Champions Cup, finale Bilbao (Spagna)

23 o 24 maggio CALCIO FEMMINILE Coppa Italia, finale Sede da definire (Italia)

24 maggio CALCIO Serie A, ultima giornata Varie sedi

24 maggio INDYCAR 500 Miglia di Indianapolis Indianapolis (USA)

24 maggio-7 giugno TENNIS Roland Garros Parigi (Francia)

27 maggio CALCIO Conference League, finale Lipsia (Germania)

28-31 maggio CICLISMO Giro di Norvegia Norvegia

28-31 maggio GOLF DP World Tour – Austrian Alpine Open Kitzbuehel (Austria)

28-31 maggio GOLF PGA Tour – Charles Schwab Challenge Fort Worth (USA)

29 o 30 maggio RUGBY Serie A, Finale Scudetto Sede da definire (Italia)

29-31 maggio MOTOGP GP Italia Mugello (Italia)

29-31 maggio SUPERBIKE GP Aragon Alcaniz (Spagna)

30 maggio CALCIO Champions League, finale Budapest (Ungheria)

30 maggio-7 giugno CICLISMO FEMMINILE Giro d’Italia femminile Italia

31 maggio ATLETICA Diamond League Rabat (Marocco)

GIUGNO 2026

Giugno (date da definire) BASKET Serie A, finale scudetto Sedi da definire (Italia)

Giugno (date da definire) BOXE World Boxing Cup Sede da definire (Cina)

Giugno (data da definire) FOOTBALL AMERICANO Italian Bowl Sede da definire

1-5 giugno CICLISMO Giro di Vallonia Belgio

3 giugno-26 luglio VOLLEY Nations League femminile Varie sedi

4 giugno ATLETICA Diamond League (Golden Gala) Roma (Italia)

4-7 giugno GOLF DP World Tour – KLM Open Amsterdam (Paesi Bassi)

4-7 giugno GOLF PGA Tour – The Memorial Tournament Dublin (USA)

4-21 giugno (date esatte da definire) BASKET NBA Finals Sedi da definire (USA)

5-7 giugno F1 GP Monaco

5-7 giugno MOTOGP GP Ungheria Balaton (Ungheria)

6 giugno PALLANUOTO Euro Cup maschile, finale di ritorno Sede da definire

7 giugno ATLETICA Diamond League Stoccolma (Svezia)

8-14 giugno TENNIS ATP 250 ‘s-Hertogenbosch s-Hertogenbosch (Paesi Bassi)

8-14 giugno TENNIS ATP 250 Stoccarda Stoccarda (Germania)

8-14 giugno TENNIS WTA 500 Londra Londra (Gran Bretagna)

8-14 giugno TENNIS WTA 250 ‘s-Hertogenbosch s-Hertogenbosch (Paesi Bassi)

10 giugno ATLETICA Diamond League Oslo (Norvegia)

10 giugno-2 agosto VOLLEY Nations League maschile Varie sedi

11-14 giugno GOLF PGA Tour – RBC Canadian Open Caledon (Canada)

11 giugno-19 luglio CALCIO Mondiali USA/Canada/Messico

12-14 giugno F1 GP Spagna Barcellona (Spagna)

12-14 giugno SUPERBIKE GP Italia Misano (Italia)

13-14 giugno WEC 24 Ore di Le Mans Le Mans (Francia)

14 giugno ATLETICA World Continental Tour (gold) Los Angeles (USA)

14-21 giugno CICLISMO Giro d’Italia NextGen (U23) Italia

15-21 giugno TENNIS ATP 500 Halle Halle (Germania)

15-21 giugno TENNIS ATP 500 Londra (Queen’s) Londra (Gran Bretagna)

15-21 giugno TENNIS WTA 500 Berlino Berlino (Germania)

15-21 giugno TENNIS WTA 250 Nottingham Nottingham (Gran Bretagna)

17-21 giugno CICLISMO Giro del Belgio Belgio

17-21 giugno CICLISMO Giro di Slovenia Slovenia

17-21 giugno CICLISMO Giro di Svizzera Svizzera

7-21 giugno PENTATHLON Coppa del Mondo Budapest (Ungheria)

18-21 giugno GOLF US Open Southampton (USA)

19-21 giugno MOTOGP GP Cechia Brno (Cechia)

19-21 giugno NUOTO ARTISTICO Coppa del Mondo, finali Toronto (Canada)

20 giugno RUGBY United Rugby Championship, finale Sede da definire

20-21 giugno MOTOCROSS GP Italia Montevarchi (Italia)

21-28 giugno TENNIS ATP 250 Maiorca Maiorca (Spagna)

22-28 giugno TENNIS ATP 250 Eastbourne Eastbourne (Gran Bretagna)

22-28 giugno TENNIS WTA 500 Bad Homburg Bad Homburg (Germania)

22-28 giugno TENNIS WTA 250 Eastbourne Eastbourne (Gran Bretagna)

22-28 giugno CICLISMO Campionati Nazionali Varie sedi

25-28 giugno GOLF DP World Tour – Open d’Italia Sede da definire (Italia)

25-28 giugno GOLF PGA Tour – Travelers Championship Cromwell (USA)

25 giugno-3 luglio PALLANUOTO Serie A maschile, Finale Scudetto Sedi da definire (Italia)

26 giugno ATLETICA Diamond League Parigi (Francia)

26-28 giugno F1 GP Austria Spielberg (Austria)

26-28 giugno MOTOGP GP Olanda Assen (Paesi Bassi)

26-28 giugno NUOTO Trofeo Settecolli Roma (Italia)

29 giugno-12 luglio TENNIS Wimbledon Londra (Gran Bretagna)

LUGLIO 2026

1-3 luglio CICLISMO Lione-Torino Francia/Italia

2-5 luglio GOLF DP World Tour – BMW International Open Monaco (Germania)

2-5 luglio GOLF PGA Tour – John Deere Classic Silvis (USA)

2-6 luglio BASKET Qualificazioni Mondiali 2027 Varie sedi

2 luglio BASKET Qualificazioni Mondiali 2027: Islanda-Italia Sede da definire (Islanda)

3-5 luglio F1 GP Gran Bretagna Silverstone (Gran Bretagna)

4 luglio ATLETICA Diamond League Eugene (USA)

4 luglio RUGBY Nations Championship, prima giornata Varie sedi

4 luglio RUGBY Nations Championship: Giappone-Italia Sede da definire (Giappone)

4-26 luglio CICLISMO Tour de France Francia

5 luglio BASKET Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Lituania Sede da definire (Italia)

9-12 luglio GOLF Scottish Open North Berwick (Gran Bretagna)

9-12 luglio GOLF ISCO Championship Louisville (USA)

10 luglio ATLETICA Diamond League Monaco (Monaco)

10-12 luglio MOTOGP GP Germania Sachsenring (Germania)

10-12 luglio SUPERBIKE GP Gran Bretagna Donington (Gran Bretagna)

11 luglio RUGBY Nations Championship, seconda giornata Varie sedi

11 luglio RUGBY Nations Champions: Nuova Zelanda-Italia Sede da definire (Nuova Zelanda)

12 luglio WEC 6 Ore di San Paolo San Paolo (Brasile)

13-18 luglio TENNIS ATP 250 Bastad Bastad (Svezia)

13-18 luglio TENNIS ATP 250 Gstaad Gstaad (Svizzera)

13-18 luglio TENNIS ATP 250 Umago Umago (Croazia)

13-18 luglio TENNIS WTA 250 Iasi Iasi (Romania)

15-19 luglio CICLISMO Giro della Valle d’Aosta (U23) Italia

16-19 luglio GOLF The Open Championship Southport (Gran Bretagna)

16-19 luglio GOLF Puntacana Championship Punta Cana (Repubblica Dominicana)

17-19 luglio F1 GP Belgio Spa-Francorchamps (Belgio)

18 luglio ATLETICA Diamond League Londra (Gran Bretagna)

18 luglio RUGBY Nations Championship, terza giornata Varie sedi

18 luglio RUGBY Nations Championship: Australia-Italia Sede da defiinire (Australia)

18 luglio-1 agosto MULTISPORT European Universities Games Salerno (Italia)

19-26 luglio TENNIS ATP 250 Kitzbuehel Kitzbuehel (Austria)

20-26 luglio TENNIS ATP 250 Estoril Estoril (Portogallo)

20-26 luglio TENNIS ATP 250 Los Cabos Los Cabos (Messico)

20-26 luglio TENNIS WTA 250 Amburgo Amburgo (Germania)

20-26 luglio TENNIS WTA 250 Praga Praga (Cechia)

23-26 luglio GOLF PGA Tour – 3M Open Blaine (USA)

23 luglio-2 agosto MULTISPORT Giochi del Commonwealth Glasgow (Gran Bretagna)

24-26 luglio F1 GP Ungheria Budapest (Ungheria)

24-26 luglio TUFFI Campionati Italiani Assoluti estivi Roma (Italia)

27 luglio-1 agosto TENNIS ATP 500 Washington Washington (USA)

27 luglio-1 agosto TENNIS ATP 250 Los Cabos Los Cabos (Messico)

27 luglio-1 agosto TENNIS WTA 500 Washington Washington (USA)

29 luglio-2 agosto CICLISMO Giro di Danimarca Danimarca

30 luglio-2 agosto GOLF PGA Tour – Rocket Classic Detroit (USA)

30 luglio-2 agosto CANOTTAGGIO Europei Varese (Italia)

31 luglio-5 agosto NUOTO ARTISTICO Europei Parigi (Francia)

31 luglio-6 agosto TUFFI Europei Parigi (Francia)

AGOSTO 2026

1° agosto CICLISMO Classica San Sebastian Spagna

1-9 agosto CICLISMO FEMMINILE Tour de France femminile Francia

2-12 agosto TENNIS ATP Masters 1000 Montreal Montreal (Canada)

2-12 agosto TENNIS WTA 1000 Toronto Toronto (Canada)

3-9 agosto CICLISMO Giro di Polonia Polonia

5-9 agosto CICLISMO Vuelta a Burgos Spagna

5-16 agosto CICLISMO Giro del Portogallo Portogallo

6-9 agosto GOLF PGA Tour – Wyndham Championship Greensboro (USA)

7-9 agosto MOTOGP GP Gran Bretagna Silverstone (Gran Bretagna)

10-16 agosto ATLETICA Europei Birmingham (Gran Bretagna)

10-16 agosto NUOTO Europei Parigi (Francia)

11-23 agosto EQUITAZIONE Mondiali Aachen (Germania)

12 agosto CALCIO Supercoppa Europea Salisburgo (Austria)

12-16 agosto GINNASTICA RITMICA Mondiali Francoforte (Germania)

12-16 agosto BEACH VOLLEY Europei Stare Jablonki (Polonia)

12-22 agosto TENNIS WTA 1000 Cincinnati Cincinnati (USA)

13-16 agosto GINNASTICA ARTISTICA Europei femminili Zagabria (Croazia)

13-16 agosto CICLISMO Arctic Race Norvegia

13-16 agosto CICLISMO Giro di Cechia Cechia

13-22 agosto TENNIS ATP Masters 1000 Cincinnati Cincinnati (USA)

13-16 agosto GOLF DP World Tour – Danish Golf Championship Funen (Danimarca)

13-16 agosto GOLF PGA Tour – St. Jude Championship Memphis (USA)

15-30 agosto HOCKEY PRATO Mondiali maschili/femminili Wavre/Amsterdam (Belgio/Paesi Bassi)

16 agosto CICLISMO Classica di Amburgo Amburgo (Germania)

17-23 agosto BADMINTON Mondiali New Delhi (India)

19-23 agosto GINNASTICA ARTISTICA Europei maschili Zagabria (Croazia)

9-23 agosto CICLISMO Giro di Germania Germania

19-23 agosto CICLISMO SU PISTA Mondiali juniores Heuden-Zolder (Belgio)

20-23 agosto GOLF PGA Tour – BMW Championship St. Louis (USA)

21 agosto ATLETICA Diamond League Losanna (Svizzera)

21-23 agosto F1 GP Paesi Bassi Zandvoort (Paesi Bassi)

21 agosto-3 settembre MULTISPORT Giochi del Mediterraneo Taranto (Italia)

21 agosto-6 settembre VOLLEY Europei femminili Turchia/Cechia/Svezia/Azerbaijan

22 agosto-13 settembre CICLISMO Vuelta di Spagna Spagna

23 agosto ATLETICA Diamond League Chorzow (Polonia)

23-30 agosto TENNIS ATP 250 Winston-Salem Winston-Salem (USA)

24-30 agosto TENNIS WTA 500 Monterrey Monterrey (Messico)

24-30 agosto TENNIS WTA 250 Cleveland Cleveland (USA)

27-30 agosto GOLF DP World Tour – British Masters Sutton Coldfield (Gran Bretagna)

27-30 agosto GOLF PGA Tour – TOUR Championship Atlanta (USA)

27 agosto ATLETICA Diamond League Zurigo (Svizzera)

27-31 agosto BASKET Qualificazioni Mondiali 2027 Varie sedi

27 agosto-6 settembre BASEBALL Serie A, finale scudetto Sedi da definire

28-30 agosto MOTOGP GP Aragon Alcaniz (Spagna)

29-30 agosto CALCIO Serie A, prima giornata Varie sedi

30 agosto ATLETICA Maratona di Sydney Sydney (Australia)

31 agosto-13 settembre TENNIS US Open New York (USA)

SETTEMBRE 2026

2-6 settembre CICLISMO Tour of Britain Gran Bretagna

2-9 settembre CICLISMO ZLM Tour Paesi Bassi

3-6 settembre CICLISMO Giro del Friuli Venezia Giulia Italia

3-6 settembre GOLF DP World Tour – Omega European Masters Crans Montana (Svizzera)

4-5 settembre ATLETICA Diamond League, finali Bruxelles (Belgio)

4-6 settembre F1 GP Italia Monza (Italia)

4-6 settembre SUPERBIKE GP Francia Magny-Cours (Francia)

4-13 settembre BASKET Mondiali femminili Berlino (Germania)

8 settembre WEC Lone Star Le Mans (6 Ore del Cota) Austin (USA)

9 settembre CICLISMO Giro della Toscana Italia

10 settembre CICLISMO Coppa Sabatini Italia

10-13 settembre GOLF DP World Tour – Amgen Irish Open Doonberg (Irlanda)

10-26 settembre VOLLEY Europei maschili Italia/Bulgaria/Finlandia/Romania

11 settembre CICLISMO GP de Quebec Canada

11-13 settembre F1 GP Madrid Madrid (Spagna)

11-13 settembre MOTOGP GP San Marino Misano (Italia)

11-13 settembre CANOA SLALOM Coppa del Mondo, finali La Seu d’Urgell (Spagna)

12 settembre CICLISMO Memorial Marco Pantani Italia

13 settembre CICLISMO GP de Montreal Canada

13 settembre CICLISMO GP de Fourmies Francia

13 settembre CICLISMO Trofeo Matteotti Italia

14-20 settembre TENNIS WTA 500 Guadalajara

14-20 settembre TENNIS WTA 250 San Paolo San Paolo (Brasile)

15-18 settembre CICLISMO Giro d’Abruzzo Italia

15-20 settembre CANOA POLO Mondiali Duisburg (Germania)

15-26 settembre BOXE Europei maschil/femminili Sede da definire (Bulgaria)

16 settembre CICLISMO GP di Vallonia Belgio

16-20 settembre CICLISMO Giro di Lussemburgo Lussemburgo

16-20 settembre CICLISMO Giro di Slovacchia Slovacchia

17-20 settembre GOLF DP World Tour – BMW PGA Championship Virginia Water (Gran Bretagna)

18-20 settembre TENNIS Coppa Davis, secondo turno qualificazione Varie sedi

8-20 settembre MOTOGP GP Austria Spielberg (Austria)

20 settembre CICLISMO Giro della Romagna Italia

20-27 settembre CICLISMO Mondiali Montreal (Canada)

21-27 settembre TENNIS BJK Cup Finals Sede da definire

21-27 settembre TENNIS WTA 500 Singapore Singapore

21-27 settembre TENNIS WTA 250 Seoul Seoul (Corea del Sud)

23-29 settembre TENNIS ATP 250 Chengdu Chengdu (Cina)

23-29 settembre TENNIS ATP 250 Hangzhou Hangzhou (Cina)

24-26 settembre F1 GP Azerbaijan Baku (Azerbaijan)

24-27 settembre GINNASTICA ACROBATICA Mondiali Pesaro (Italia)

24-27 settembre GOLF DP World Tour – Open de France Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia)

24-27 settembre GOLF PGA Tour – Presidents Cup Medinah (USA)

24 settembre-6 ottobre CALCIO Nations League, fase a gironi Varie sedi

25-27 settembre TENNIS Laver Cup Londra (Gran Bretagna)

25-27 settembre SUPERBIKE GP Cremona Cremona (Italia)

27 settembre ATLETICA Maratona di Berlino Berlino (Germania)

27 settembre WEC 6 Ore del Fuji Oyama (Giappone)

27 settembre-13 ottobre TIRO A VOLO Europei Atene (Grecia)

28 settembre-4 ottobre TENNIS WTA 1000 Pechino Pechino (Cina)

30 settembre-6 ottobre TENNIS ATP 500 Tokyo Tokyo (Giappone)

30 settembre-6 ottobre TENNIS ATP 500 Pechino Pechino (Cina)

OTTOBRE 2026

Ottobre-novembre (date da definire) CALCIO Mondiali U17 Qatar

1° ottobre CALCIO Qualificazioni Europei U21 Varie sedi

1° ottobre CALCIO Qualificazioni Europei U21: Armenia-Italia Sede da definire (Armenia)

1-3 ottobre NUOTO Coppa del Mondo Baku (Azerbaijan)

1-4 ottobre RALLY Rally d’Italia Italia

1-4 ottobre GOLF DP World Tour – Alfred Dunhill Links Championship St. Andrews (Gran Bretagna)

2-4 ottobre MOTOGP GP Giappone Motegi (Giappone)

3 ottobre CICLISMO Giro dell’Emilia Italia

3-7 ottobre CICLISMO Europei Lubiana (Slovenia)

4 ottobre CICLISMO Coppa Agostoni Italia

5 ottobre CICLISMO Coppa Bernocchi Italia

5 ottobre CALCIO Qualificazioni Europei U21 Varie sedi

5 ottobre CALCIO Qualificazioni Europei U21: Italia-Polonia Sede da definire (Italia)

6 ottobre CICLISMO Tre Valli Varesine Italia

7-18 ottobre TENNIS ATP Masters 1000 Shanghai Shanghai (Cina)

8 ottobre CICLISMO Gran Piemonte Italia

8-10 ottobre NUOTO Coppa del Mondo Tashkent (Uzbekistan)

8-11 ottobre GOLF DP World Tour – Open di Spagna Madrid (Spagna)

9-11 ottobre F1 GP Singapore Singapore

9-11 ottobre MOTOGP GP Indonesia Mandalika (Indonesia)

9-11 ottobre SUPERBIKE GP Estoril Estoril (Portogallo)

10 ottobre CICLISMO Giro di Lombardia Italia

10-11 ottobre CICLISMO Mondiali Gravel Nannup (Australia)

11 ottobre CICLISMO Parigi-Tours Francia

11 ottobre ATLETICA Maratona di Chicago Chicago (USA)

12-18 ottobre TENNIS WTA 1000 Wuhan Wuhan (Cina)

14 ottobre CICLISMO Giro del Veneto Italia

14-18 ottobre CICLISMO SU PISTA Mondiali Shanghai (Cina)

15-17 ottobre NUOTO Coppa del Mondo Astana (Kazakhstan)

15-18 ottobre GOLF DP World Tour – India Championship New Delhi (India)

16-18 ottobre SUPERBIKE GP Spagna Jerez (Spagna)

19-25 ottobre TENNIS ATP 250 Almaty Almaty (Kazakhstan)

19-25 ottobre TENNIS ATP 250 Bruxelles Bruxelles (Belgio)

9-25 ottobre TENNIS ATP 250 Marsiglia Marsiglia (Francia)

19-25 ottobre TENNIS WTA 500 Ningbo Ningbo (Cina)

19-25 ottobre TENNIS WTA 250 Osaka Osaka (Giappone)

22-25 ottobre GOLF DP World Tour – Genesis Championship Sede da definire (Corea del Sud)

23-25 ottobre F1 GP Texas Austin (USA)

23-25 ottobre MOTOGP GP Australia Phillip Island (Australia)

25 ottobre ATLETICA Maratona di Venezia Venezia (Italia)

5 ottobre ATLETICA Maratona di Amsterdam Amsterdam (Paesi Bassi)

26 ottobre-1 novembre TENNIS ATP 500 Basilea Basilea (Svizzera)

26 ottobre-1 novembre TENNIS ATP 500 Vienna Vienna (Austria)

26 ottobre-1 novembre TENNIS WTA 500 Tokyo Tokyo (Giappone)

26 ottobre-1 novembre TENNIS WTA 250 Guangzhou Guangzhou (Cina)

30 ottobre-1 novembre F1 GP Messico Città del Messico (Messico)

30 ottobre-1 novembre MOTOGP GP Malesia Sepang (Malesia)

NOVEMBRE 2026

Novembre (date da definire) BOXE World Boxing Cup Finals Sede da definire (Uzbekistan)

Novembre (date da definire) CURLING Europei Sede da definire

Novembre (date da definire) TRIATHLON Coppa del Mondo Turanga (Nuova Zelanda)

1° novembre ATLETICA Maratona di New York New York (USA)

1-15 novembre TIRO A SEGNO Mondiali Doha (Qatar)

1-15 novembre TIRO A VOLO Mondiali Doha (Qatar)

2-7 novembre TENNIS ATP Masters 1000 Parigi Parigi (Francia)

2-8 novembre TENNIS WTA 250 Chennai Chennai (Cina)

2-8 novembre TENNIS WTA 250 Hong Kong Hong Kong (Cina)

2-8 novembre TENNIS WTA 250 Jiujiang Jiujiang (Cina)

5-8 novembre TRAMPOLINO ELASTICO Mondiali Nanchino (Cina)

5-8 novembre GOLF DP World Tour – Abu Dhabi Championship Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

6-8 novembre F1 GP Brasile San Paolo (Brasile)

6-8 novembre RUGBY Nations Championship, quarta giornata Varie sedi

6 o 7 o 8 novembre RUGBY Nations Championship: Italia-Sudafrica Sede da definire (Italia)

7 novembre WEC 6 Ore del Bahrain Sakhir (Bahrain)

8 novembre NASCAR NASCAR Cup Series Championship Race Homestead (USA)

8-14 novembre TENNIS ATP 250 Stoccolma Stoccolma (Svezia)

8-14 novembre TENNIS ATP 250 in sede da definire Sede da definire

9-15 novembre TENNIS WTA Finals Riad (Arabia Saudita)

12-15 novembre GOLF DP World Tour Championship Dubai (Emirati Arabi Uniti)

12-17 novembre CALCIO Nations League, fase a gironi Varie sedi

13-15 novembre RUGBY Nations Championship, quinta giornata Varie sedi

13 o 14 o 15 novembre RUGBY Nations Championship: Italia-Argentina Sede da definire (Italia)

15-22 novembre TENNIS ATP Finals Torino (Italia)

17-23 novembre TENNIS BJK Cup, playoff Varie sedi

19-21 novembre F1 GP Miami Miami (USA)

20-22 novembre MOTOGP GP Valencia Valencia (Spagna)

21 novembre RUGBY Nations Championship, sesta giornata Varie sedi

21 novembre RUGBY Nations Championship: Italia-Fiji Sede da definire (Italia)

22 novembre ATLETICA Maratona di Torino Torino (Italia)

24-29 novembre TENNIS Coppa Davis, Finals Bologna (Italia)

26-30 novembre BASKET Qualificazioni Mondiali 2027 Varie sedi

27-29 novembre F1 GP Qatar Doha (Qatar)

27-29 novembre RUGBY Nations Championship, finali Londra (Gran Bretagna)

29 novembre ATLETICA Maratona di Firenze Firenze (Italia)

DICEMBRE 2026

Dicembre (data da definire) CALCIO Coppa Intercontinentale FIFA Sede da definire

Dicembre (date da definire) TENNIS Next Gen ATP Finals Gedda (Arabia Saudita)

Dicembre (date da definire) VOLLEY Mondiale per Club maschile Sede da definire

Dicembre (date da definire) VOLLEY Mondiale per Club femminile Sede da definire

1-6 dicembre NUOTO Mondiali in vasca corta Pechino (Cina)

3-5 dicembre TAEKWONDO Grand Prix Final Astana (Kazakhstan)

3-20 dicembre PALLAMANO Europei femminili Cechia/Polonia/Romania/Slovacchia/Turchia

4-6 dicembre F1 GP Abu Dhabi Yas Marina (Emirati Arabi Uniti)

6 dicembre ATLETICA Maratona di Valencia Valencia (Spagna)

13 dicembre ATLETICA Europei di Cross Belgrado (Serbia)

31 dicembre ATLETICA We Run Rome Roma (Italia)

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.