Mondiali di calcio negli Stati Uniti (Canada e Messico), le Olimpiadi Invernali di cortina, tanti Europei di nuoto ed atletica, ma anche il nuovo regolamento della Formula 1. Scopriamo gli eventi da non perdere col Calendario sport 2026.
Calendario sport 2026: gli eventi sportivi più importanti del nuovo anno
Il 2026 è un anno sportivo pieno di eventi europei e mondiali da non perdere su tutti gli sport. Tra i primi eventi da non perdere a febbraio ci sono subito le Olimpiadi Invernali di Milano/Cortina. In estate i Mondiali di Calcio in campo tra Stati Uniti, Canada e Messico, ma l’Italia dovrà ancora una volta provare a qualificarsi dai playoffs, dopo aver saltato le ultime 2 edizioni.
L’Italia sarà molto attenta al Tennis, con Jannik Sinner che riprende la sfida con Carlos Alcaraz per il numero 1 al mondo, e si torna in campo con la United Cup, in attesa del primo slam dell’anno che come sempre si giocherà a metà gennaio a Melbourne, l’Australian Open.
Il Ciclismo ci propone le Classiche in primavera, Giro d’Italia a maggio, Tour de France a luglio, Vuelta di Spagna tra agosto e settembre, Mondiali a settembre.
Sempre ricco anche il programma dei motori con F1, MotoGP, Superbike a farla da padrona, ma ci sono anche le speciali come la 24 Ore di Le Mans e la 500 Miglia di Indianapolis, e non dimentichiamo la Dakar a gennaio, Motocross, Rally, Indy e WEC. Inoltre nel 2026 cambieranno i regolamenti della Formula 1, un occasione di rilancio anche per la Ferrari dopo tante stagioni deludenti, compreso il 2025, l’anno dell’arrivo di Hamilton a Maranello.
Per atletica e nuoto non ci saranno i Mondiali, ma soltanto gli Europei e i consueti eventi annuali (Diamond League, Coppa del Mondo, Mondiali ed Europei indoor, etc.), senza però dimenticarsi della novità Ultimate Championship.
Per tanti sport olimpici sarà tempo di rassegne continentale e/o eventi iridati, utili per entrare nel vivo del cammino verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Per alcune discipline si disputeranno già le qualificazioni per i Giochi in programma tra due anni, ad esempio gli Europei di volley e i Mondiali di ginnastica artistica assegneranno i primi pass. A corollario i vari eventi per club in tutte le discipline, la Nations League di volley, il Sei Nazioni di rugby e tanto altro ancora. Proprio sulla Pallavolo, come sul tennis, si concentreranno le attenzioni azzurre dopo un altra annata trionfante sia per i club che per le nazionali (maschile e femminile) italiane.
Calendario sportivo 2026
Gli eventi sportivi da non perdere, mese per mese
Vediamo per ogni mese dell’anno 2026 gli eventi sportivi da non perdere.
GENNAIO 2026
|2-11 gennaio
|TENNIS
|United Cup
|Perth/Sydney (Australia)
|3-4 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Kranjska Gora (Slovenia)
|3-17 gennaio
|MOTORSPORT
|Dakar
|Arabia Saudita
|5-11 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Brisbane
|Brisbane (Australia)
|5-11 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Hong Kong
|Hong Kong (Cina)
|5-11 gennaio
|TENNIS
|WTA 500 Brisbane
|Brisbane (Australia)
|5-11 gennaio
|TENNIS
|WTA 250 Auckland
|Auckland (Nuova Zelanda)
|7 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Madonna di Campiglio (Italia)
|8-11 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Zauchensee (Austria)
|9-11 gennaio
|HOCKEY GHIACCIO
|Coppa Italia, Final Four
|Milano (Italia)
|10 gennaio
|TENNIS
|Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz (esibizione)
|Seoul (Corea del Sud)
|10-11 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Adelboden (Svizzera)
|10-11 gennaio
|HOCKEY GHIACCIO
|Serie A, Final Four scudetto
|Milano (Italia)
|10-25 gennaio
|PALLANUOTO
|Europei maschili
|Belgrado (Serbia)
|12-17 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Adelaide
|Adelaide (Australia)
|12-17 gennaio
|TENNIS
|ATP 250 Auckland
|Auckland (Nuova Zelanda)
|12-17 gennaio
|TENNIS
|WTA 500 Adelaide
|12-17 gennaio
|TENNIS
|WTA 250 Hobart
|Hobart (Australia)
|13-15 gennaio
|TENNIS
|Kooyong Classic
|Melbourne (Australia)
|13 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Flachau (Austria)
|13-18 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Wengen (Svizzera)
|15-16 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo
|Courchevel (Francia)
|15-18 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Tarvisio (Italia)
|15-18 gennaio
|GOLF
|DP World Tour – Dubai Invitational
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|15-18 gennaio
|GOLF
|PGA Tour – Sony Open
|Honolulu (USA)
|15 gennaio-1 febbraio
|PALLAMANO
|Europei maschili
|Danimarca/Norvegia/Svezia
|18 gennaio
|CICLOCROSS
|Coppa del Mondo
|Benidorm (Spagna)
|18 gennaio-1 febbraio
|TENNIS
|Australian Open
|Melbourne (Australia)
|20 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Kronplatz (Italia)
|20-25 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Kitzbuehel (Austria)
|20-25 gennaio
|CICLISMO
|Tour Down Under
|Australia
|21-22 gennaio
|SUPERBIKE
|Test Superbike
|Jerez (Spagna)
|21 gennaio-7 febbraio
|CALCIO A 5
|Europei
|Riga/Kaunas/Lubiana (Lettonia/Lituania/Slovenia)
|22-25 gennaio
|GOLF
|DP World Tour – Dubai Dessert Classic
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|22-25 gennaio
|GOLF
|PGA Tour – The American Express
|La Quinta (USA)
|22-25 gennaio
|RALLY
|Rally di Monaco
|Monaco (Monaco)
|22-25 gennaio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (sciabola femminile e maschile)
|Salt Lake City (USA
|24 gennaio
|ATLETICA
|World Indoor Tour
|Boston (USA)
|24-25 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Spindleruv Mlyn (Cechia)
|24-25 gennaio
|VOLLEY
|Coppa Italia femminile, Final Four
|Torino (Italia)
|26-30 gennaio
|F1
|Test F1
|Barcellona (Spagna)
|26 gennaio-5 febbraio
|PALLANUOTO
|Europei femminili
|Funchal (Portogallo)
|27-28 gennaio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Schladming (Austria)
|28-29 gennaio
|SUPERBIKE
|Test Superbike
|Portimao (Portogallo)
|28 gennaio-1 febbraio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile/femminile)
|Crans Montana (Svizzera)
|29-31 gennaio
|MOTOGP
|Shakedown Test
|Sepang (Malesia)
|29 gennaio-1 febbraio
|GOLF
|DP World Tour – Bahrain Championship
|Manama (Bahrain)
|29 gennaio-1 febbraio
|GOLF
|PGA Tour – Farmers Insurance Open
|San Diego (USA)
|31 gennaio-1 febbraio
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo
|Boi Taull (Spagna)
FEBBRAIO 2026
|1° febbraio
|ATLETICA
|World Indoor Tour
|New York (USA)
|1° febbraio
|NASCAR
|Cook Out Clash
|Winston-Salem (USA)
|1-5 febbraio
|CICLISMO SU PISTA
|Europei
|Konya (Turchia)
|2-8 febbraio
|TENNIS
|ATP 250 Montpellier
|Montpellier (Francia)
|2-8 febbraio
|TENNIS
|WTA 500 Abu Dhabi
|Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
|2-8 febbraio
|TENNIS
|WTA 250 Cluj-Napoca
|Cluj-Napoca (Romania)
|2-8 febbraio
|HOCKEY GHIACCIO
|European Cup of Nations
|Varie sedi
|3-5 febbraio
|MOTOGP
|Test MotoGP
|Sepang (Malesia)
|4-8 febbraio
|CICLISMO
|Volta Valenciana
|Spagna
|4-8 febbraio
|CICLISMO
|Etoile de Bessèges
|Francia
|5 febbraio
|CICLISMO
|Clasica de Almeria
|Spagna
|5-7 febbraio
|SCHERMA
|Coppa del Mondo (spada maschile)
|Heidenheim (Germania)
|5-7 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile, prima giornata
|Varie sedi
|5-8 febbraio
|GOLF
|PGA Tour – WM Phoenix Open
|Scottsdale (USA)
|6-8 febbraio
|TENNIS
|Coppa Davis, primo turno qualificazione
|Varie sedi
|6-8 febbraio
|PALLANUOTO
|Coppa Italia maschile, Final Eight
|Sede da definire (Italia)
|7 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile: Italia-Scozia
|Roma (Italia)
|7-8 febbraio
|VOLLEY
|Coppa Italia maschile, Final Four
|Bologna (Italia)
|7-11 febbraio
|CICLISMO
|Tour of Oman
|Oman
|8 febbraio
|FOOTBALL AMERICANO
|Super Bowl
|Santa Clara (USA)
|9-15 febbraio
|TENNIS
|ATP 500 Dallas
|Dallas (USA)
|9-15 febbraio
|TENNIS
|ATP 500 Rotterdam
|Rotterdam (Paesi Bassi)
|9-15 febbraio
|TENNIS
|ATP 250 Buenos Aires
|Buenos Aires (Argentina)
|9-15 febbraio
|TENNIS
|WTA 1000 Doha
|Doha (Qatar)
|11-13 febbraio
|F1
|Test F1
|Sakhir (Bahrain)
|12-15 febbraio
|GOLF
|PGA Tour – AT&T Pebble Beach Pro-Am
|Pebble Beach (USA)
|13-14 febbraio
|CICLISMO
|Vuelta Murcia
|Spagna
|13-15 febbraio
|NUOTO ARTISTICO
|Coppa del Mondo
|Medellin (Colombia)
|14 febbraio
|CICLISMO
|Figueira Champions Classic
|Portogallo
|14-15 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile, seconda giornata
|Varie sedi
|14 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile: Irlanda-Italia
|Dublino (Irlanda)
|15 febbraio
|NASCAR
|Daytona 500
|Daytona Beach (USA)
|16-17 febbraio
|SUPERBIKE
|Test Superbike
|Phillip Island (Australia)
|16-22 febbraio
|CICLISMO
|UAE Tour
|Emirati Arabi Uniti
|16-22 febbraio
|TENNIS
|ATP 500 Doha
|Doha (Qatar)
|16-22 febbraio
|TENNIS
|ATP 500 Rio de Janeiro
|Rio de Janeiro (Brasile)
|16-22 febbraio
|TENNIS
|ATP 250 Delray Beach
|Delray Beach (USA)
|16-22 febbraio
|TENNIS
|WTA 1000 Dubai
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|18-20 febbraio
|F1
|Test F1
|Sakhir (Bahrain)
|18-22 febbraio
|CICLISMO
|Volta Algarve
|Portogallo
|18-22 febbraio
|CICLISMO
|Volta Andalucia
|Spagna
|18-22 febbraio
|BASKET
|Coppa Italia, Final Eight
|Torino (Italia)
|19-22 febbraio
|GINNASTICA ARTISTICA
|Coppa del Mondo
|Cottbus (Germania)
|19-22 febbraio
|GOLF
|DP World Tour – Magical Kenya Open
|Sede da definire (Kenya)
|19-22 febbraio
|GOLF
|PGA Tour – The Genesis Invitational
|Pacific Palisades (USA)
|20-22 febbraio
|SUPERBIKE
|GP Australia
|Phillip Island (Australia)
|21-22 febbraio
|MOTOGP
|Test MotoGP
|Buriram (Thailandia)
|21-22 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile, terza giornata
|Varie sedi
|22 febbraio
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile: Francia-Italia
|Parigi (Francia)
|22 febbraio-1 marzo
|CICLISMO
|Tour du Ruanda
|Ruanda
|23 febbraio-3 marzo
|TENNIS
|ATP 500 Acapulco
|Acapulco (Messico)
|23 febbraio-3 marzo
|TENNIS
|ATP 500 Dubai
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|23 febbraio-3 marzo
|TENNIS
|ATP 250 Santiago
|Santiago (Cile)
|23 febbraio-3 marzo
|TENNIS
|WTA 500 Merida
|Merida (Messico)
|23 febbraio-3 marzo
|TENNIS
|WTA 250 Austin
|Austin (USA)
|25 febbraio-1 marzo
|CICLISMO
|Giro di Sardegna
|Italia
|25 febbraio-1 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Soldeu (Andorra)
|26 febbraio-1 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Garmisch (Germania)
|26 febbraio-1 marzo
|TUFFI
|Coppa del Mondo
|Montreal (Canada)
|26 febbraio-1 marzo
|GOLF
|DP World Tour – South African Open Championship
|Stellenbosch (Sudafrica)
|26 febbraio-1 marzo
|GOLF
|PGA Tour – Cognizant Classic
|Palm Beach Gardens (USA)
|26 febbraio-1 marzo
|PALLAMANO
|Coppa Italia maschile, Final Eight
|Riccione (Italia)
|26 febbraio-1 marzo
|PALLAMANO
|Coppa Italia femminile, Final Eight
|Riccione (Italia)
|26 febbraio-2 marzo
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027
|Varie sedi
|27 febbraio-1 marzo
|MOTOGP
|GP Thailandia
|Buriram (Thailandia)
|28 febbraio
|CICLISMO
|Omloop Nieuwsblad
|Belgio
|28 febbraio
|CICLISMO
|Faun-Ardèche Classic
|Francia
|28 febbraio-1 marzo
|ATLETICA
|Campionati Italiani Indoor
|Ancona (Italia)
|28 febbraio-1 marzo
|VOLLEY
|Supercoppa Italiana, Final Four
|Trieste (Italia)
|28 febbraio o 1° marzo
|RUGBY
|Coppa Italia, finale
|Sede da definire (Italia)
MARZO 2026
|1° marzo
|CICLISMO
|Faun Drome Classic
|Francia
|1° marzo
|CICLISMO
|Kuurne-Bruxelles-Kuurne
|Belgio
|1° marzo
|ATLETICA
|Maratona di Tokyo
|Tokyo (Giappone)
|1° marzo
|INDYCAR
|Firestone Grand Prix of St. Petersburg
|St. Petersburg (USA)
|2 marzo
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Gran Bretagna
|Livorno (Italia)
|3 marzo
|HOCKEY GHIACCIO
|Champions League, finale
|Sede da definire
|3-16 marzo
|TENNIS
|WTA 1000 Indian Wells
|Indian Wells (USA)
|4-17 marzo
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Indian Wells
|Indian Wells (USA)
|4-8 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Val di Fassa (Italia)
|5-8 marzo
|GINNASTICA ARTISTICA
|Coppa del Mondo
|Baku (Azerbaijan)
|5-8 marzo
|GOLF
|DP World Tour – Joburg Open
|Johannesburg (Sudafrica)
|5-8 marzo
|GOLF
|PGA Tour – Arnold Palmer Invitational
|Orlando (USA)
|5-8 marzo
|GOLF
|PGA Tour – The Players Championship
|Ponte Vedra Beach (USA)
|5-8 marzo
|TUFFI
|Coppa del Mondo
|Guadalajara (Messico)
|5-17 marzo
|BASEBALL
|World Baseball Classic
|Houston/Miami (USA)/Tokyo (Giappone)/San Juan (Porto Rico)
|6-7 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile, quarta giornata
|Varie sedi
|6-8 marzo
|SNOWBOARD
|Coppa del Mondo (snowboardcross)
|Erzurum (Turchia)
|6-8 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo
|Shahdag (Azerbaijan)
|6-8 marzo
|F1
|GP Australia
|Melbourne (Australia)
|6-8 marzo
|CICLISMO SU PISTA
|Coppa del Mondo
|Perth (Australia)
|6-15 marzo
|MULTISPORT
|Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026
|Milano/Cortina d’Ampezzo/Tesero (Italia)
|7 marzo
|CICLISMO
|Strade Bianche
|Italia
|7 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile: Italia-Inghilterra
|Roma (Italia)
|7-8 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Kranjska Gora (Slovenia)
|7-8 marzo
|MOTOCROSS
|GP Argentina
|Bariloche (Argentina)
|7-8 marzo
|HOCKEY PISTA
|Coppa Italia, Final Four
|Sede da definire (Italia)
|8-15 marzo
|CICLISMO
|Parigi-Nizza
|Francia
|9-15 marzo
|CICLISMO
|Tirreno-Adriatico
|Italia
|10-15 marzo
|TENNIS
|WTT Champions
|Chongqing (Cina)
|11 marzo
|VOLLEY
|Challenge Cup femminile, finale d’andata
|Sede da definire
|11-14 marzo
|SCI ALPINO
|Mondiali long distance per squadre
|Pierra Menta (Francia)
|11-15 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (maschile)
|Courchevel (Francia)
|12-15 marzo
|PALLANUOTO
|Challenger Cup maschile, Final Eight
|Sede da definire
|13-15 marzo
|F1
|GP Cina
|Shanghai (Cina)
|14 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile, quinta giornata
|Varie sedi
|14 marzo
|RUGBY
|Sei Nazioni maschile: Galles-Italia
|Cardiff (Gran Bretagna)
|14-15 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo (femminile)
|Are (Svezia)
|14-22 marzo
|CURLING
|Mondiali femminili
|Calgary (Canada)
|15 marzo
|CICLISMO
|Popolarissima
|Italia
|17-29 marzo
|TENNIS
|WTA 1000 Miami
|Miami (USA)
|18 marzo
|CICLISMO
|Milano-Torino
|Italia
|18 marzo
|VOLLEY
|Challenge Cup femminile, finale di ritorno
|Sede da definire
|18-29 marzo
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Miami
|Miami (USA)
|19-22 marzo
|GOLF
|DP World Tour – Hainan Classic
|Hainan (Cina)
|19-22 marzo
|GOLF
|PGA Tour – Valspar Championship
|Palm Harbor (USA)
|19-25 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo, finali (maschile/femminile)
|Lillehammer (Norvegia)
|20 marzo
|CICLISMO
|Bredene Koksijde Classic
|Belgio
|20-22 marzo
|MOTOGP
|GP Brasile
|Goiana (Brasile)
|21 marzo
|CICLISMO
|Milano-Sanremo
|Italia
|21-22 marzo
|PALLANUOTO
|Challenger Cup femminile, Final Four
|Sede da definire
|22 marzo
|ATLETICA
|Maratona di Roma
|Roma (Italia)
|23-29 marzo
|CICLISMO
|Volta Catalunya
|Spagna
|23-31 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Mondiali, playoff interzona
|Guadalajara/Monterrey (Messico)
|24-28 marzo
|CICLISMO
|Settimana Coppi & Bartali
|Italia
|25 marzo
|CICLISMO
|The Great Sprint Classic (Brugge-De Panne)
|Belgio
|25 marzo
|VOLLEY
|Challenge Cup maschile, finale di andata
|Sede da definire
|25-26 marzo
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo
|Puy-Saint-Vincent (Francia)
|26 marzo
|CALCIO
|Qualificazione Mondiali, semifinali playoff europee
|Varie sedi
|26 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Mondiali, semifinali playoff: Italia-Irlanda del Nord
|Bergamo (Italia)
|26 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21
|Varie sedi
|26 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21: Italia-Macedonia del Nord
|Sede da definire (Italia)
|26-29 marzo
|GOLF
|DP World Tour – Hero Indian Open
|New Delhi (India)
|26-29 marzo
|GOLF
|PGA Tour – Texax Children’s Houston Open
|Houston (USA)
|27 marzo
|CICLISMO
|E3 Saxo Classic
|Belgio
|27-29 marzo
|F1
|GP Giappone
|Suzuka (Giappone)
|27-29 marzo
|MOTOGP
|GP USA
|Austin (USA)
|27-29 marzo
|SUPERBIKE
|GP Olanda
|Assen (Paesi Bassi)
|27 marzo-4 aprile
|CURLING
|Mondiali maschili
|Ogden City (USA)
|28 marzo
|WEC
|1812 km del Qatar
|Lusail (Qatar)
|29 marzo
|CICLISMO
|Gand-Wevelgem
|Belgio
|29 marzo
|CICLISMO
|GP Emilia
|Italia
|30 marzo-4 aprile
|TENNIS
|ATP 250 Bucarest
|Bucarest (Romania)
|30 marzo-4 aprile
|TENNIS
|ATP 250 Houston
|Houston (USA)
|30 marzo-4 aprile
|TENNIS
|ATP 250 Marrakech
|Marrakech (Marocco)
|30 marzo-4 aprile
|TENNIS
|WTA 500 Charleston
|Charleston (USA)
|30 marzo-4 aprile
|TENNIS
|WTA 250 Bogotà
|Bogotà (Colombia)
|31 marzo
|CALCIO
|Qualificazione Mondiali, finali playoff europee
|Varie sedi
|31 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21
|Varie sedi
|31 marzo
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21: Svezia-Italia
|Sede da definire (Svezia)
APRILE 2026
|Aprile (date da definire)
|BOXE
|World Boxing Cup
|Sede da definire (Brasile)
|Aprile (date da definire)
|BASKET
|Serie A femminile, finale scudetto
|Sedi da definire
|1° aprile
|CICLISMO
|Dwars door Vlaanderen
|Belgio
|1° aprile
|VOLLEY
|Challenge Cup maschile, finale di ritorno
|Sede da definire
|1° aprile
|VOLLEY
|CEV Cup femminile, finale di andata
|Sede da definire
|1-5 aprile
|SCI ALPINO
|Coppa del Mondo, finali
|Villars-sur-Ollon (Svizzera)
|2-5 aprile
|GOLF
|PGA Tour – Valero Texas Open
|San Antonio (USA)
|5 aprile
|CICLISMO
|Giro delle Fiandre
|Belgio
|5-12 aprile
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Montecarlo
|Monaco (Monaco)
|6-11 aprile
|CICLISMO
|Giro dei Paesi Baschi
|Spagna
|6-12 aprile
|TENNIS
|WTA 500 Linz
|Linz (Austria)
|8 aprile
|CICLISMO
|Scheldeprijs
|Belgio
|8 aprile
|VOLLEY
|CEV Cup femminile, finale di ritorno
|Sede da definire
|9-12 aprile
|GOLF
|The Masters
|Augusta (USA)
|10-12 aprile
|TENNIS
|BJK King Cup, qualificazioni
|Varie sedi
|10-12 aprile
|F1
|GP Bahrain
|Sakhir (Bahrain)
|10-12 aprile
|MOTOGP
|GP Qatar
|Lusail (Qatar)
|11-26 aprile
|VOLLEY
|Serie A1 femminile, finale scudetto
|Sedi da definire
|12 aprile
|CICLISMO
|Parigi-Roubaix
|Francia
|12 aprile
|ATLETICA
|Maratona di Milano
|Milano (Italia)
|12 aprile
|ATLETICA
|Maratona di Parigi
|Parigi (Francia)
|13-19 aprile
|TENNIS
|ATP 500 Barcellona
|Barcellona (Spagna)
|13-19 aprile
|TENNIS
|ATP 500 Monaco
|Monaco (Germania)
|13-19 aprile
|TENNIS
|WTA 500 Stoccarda
|Stoccarda (Germania)
|13-19 aprile
|TENNIS
|WTA 250 Rouen
|Rouen (Francia)
|14-18 aprile
|NUOTO
|Campionati Italiani Assoluti
|Riccione (Italia)
|15 aprile
|CICLISMO
|Giro del Limburgo
|Belgio
|15 aprile
|VOLLEY
|CEV Cup maschile, finale di andata
|Sede da definire
|16-19 aprile
|GOLF
|PGA Tour – RBC Heritage
|Hilton Head Island (USA)
|17 aprile
|CICLISMO
|Freccia del Brabante
|Belgio
|17-19 aprile
|F1
|GP Arabia Saudita
|Gedda (Arabia Saudita)
|19 aprile
|CICLISMO
|Amstel Gold Race
|Paesi Bassi
|19 aprile
|WEC
|6 Ore di Imola
|Imola (Italia)
|19-26 aprile
|SOLLEVAMENTO PESI
|Europei
|Batumi (Georgia)
|20 aprile
|ATLETICA
|Maratona di Boston
|Boston (USA)
|20-24 aprile
|CICLISMO
|Tour of the Alps
|Italia/Austria
|21 aprile-4 maggio
|TENNIS
|WTA 1000 Madrid
|Madrid (Spagna)
|22 aprile
|CICLISMO
|Freccia Vallone
|Belgio
|22 aprile
|VOLLEY
|CEV Cup maschile, finale di ritorno
|Sede da definire
|22 aprile
|BASKET
|EuroCup, finale: gara-1
|Sede da definire
|22 aprile
|BASKET
|Europe Cup, finale d’andata
|Sede da definire
|22 aprile-5 maggio
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Madrid
|Madrid (Spagna)
|23-26 aprile
|GOLF
|DP World Tour – Volvo China Open
|Shanghai (Cina)
|23-26 aprile
|GOLF
|PGA Tour – Zurich Classic of New Orleans
|Avondale (USA)
|24-26 aprile
|MOTOGP
|GP Spagna
|26 aprile
|CICLISMO
|Liegi-Bastogne-Liegi
|Belgio
|26 aprile
|ATLETICA
|Maratona di Londra
|Londra (Gran Bretagna)
|26 aprile-3 maggio
|CICLISMO
|Giro di Turchia
|Turchia
|26 aprile-10 maggio
|VOLLEY
|Superlega maschile, finale scudetto
|Sedi da definire
|8 aprile
|BASKET
|EuroCup, finale: gara-2
|Sede da definire
|28 aprile-3 maggio
|CICLISMO
|Giro di Romandia
|Svizzera
|29 aprile
|BASKET
|Europe Cup, finale di ritorno
|Sede da definire
|30 aprile-3 maggio
|GOLF
|DP World Tour – Turkish Airlines Open
|Sede da definire (Turchia)
|30 aprile-3 maggio
|GOLF
|PGA Tour – Miami Championship
|Miami (USA)
MAGGIO 2026
|1° maggio
|CICLISMO
|Eschborn-Francoforte
|Germania
|1° maggio
|BASKET
|EuroCup, finale: eventuale gara-3
|Sede da definire
|1-2 maggio
|NUOTO DI FONDO
|Coppa del Mondo
|Golfo Aranci (Italia)
|1-3 maggio
|TUFFI
|Coppa del Mondo
|Pechino (Cina)
|1-3 maggio
|F1
|GP USA
|Miami (USA)
|1-3 maggio
|SUPERBIKE
|GP Ungheria
|Balaton (Ungheria)
|1-3 maggio
|NUOTO ARTISTICO
|Coppa del Mondo
|Xian (Cina)
|1-6 maggio
|PALLANUOTO
|World Cup femminile
|Sede da definire
|2-3 maggio
|VOLLEY
|Champions League femminile, Final Four
|Sede da definire
|2-3 maggio
|PALLANUOTO
|Conference Cup maschile, finali
|Sede da definire
|3 maggio
|CICLISMO
|Giro dell’Appennino
|Italia
|3-10 maggio
|CICLISMO FEMMINILE
|Vuelta di Spagna
|Spagna
|5-15 maggio
|TENNIS
|WTA 1000 Roma (Internazionali d’Italia)
|Roma (Italia)
|6-16 maggio
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Roma (Internazionali d’Italia)
|Roma (Italia)
|7-10 maggio
|GOLF
|DP World Tour – Catalunya Championship
|Barcellona (Spagna)
|7-10 maggio
|GOLF
|PGA Tour – Truist Championship
|Charlotte (USA)
|7-10 maggio
|GOLF
|PGA Tour – ONEflight Myrtle Beach Classic
|Myrtle Beach (USA)
|8 maggio
|ATLETICA
|Diamond League
|Doha (Qatar)
|8-10 maggio
|MOTOGP
|GP Francia
|Le Mans (Francia)
|8-10 maggio
|BASKET
|Champions League, Final Four
|Sede da definire
|8-31 maggio
|CICLISMO
|Giro d’Italia
|Italia
|9 maggio
|WEC
|6 Ore di Spa-Francorchamps
|Spa-Francorchamps (Belgio)
|13 maggio
|CALCIO
|Coppa Italia, finale
|Roma (Italia)
|13-17 maggio
|CICLISMO
|Giro di Ungheria
|Ungheria
|13-17 maggio
|PENTATHLON
|Coppa del Mondo
|Pazardzhik (Bulgaria)
|14-17 maggio
|GOLF
|PGA Championship
|Newton Square (USA)
|5-17 maggio
|MOTOGP
|GP Catalogna
|Barcellona (Spagna)
|15-17 maggio
|SUPERBIKE
|GP Cechia
|Most (Cechia)
|15-31 maggio
|HOCKEY GHIACCIO
|Mondiali
|Zurigo/Friburgo (Svizzera)
|16 maggio
|ATLETICA
|Diamond League
|Shanghai (Cina)
|16-17 maggio
|CALCIO FEMMINILE
|Serie A, ultima giornata
|Varie sedi
|16-17 maggio
|VOLLEY
|Champions League maschile, Final Four
|Milano (Italia)
|17-23 maggio
|TENNIS
|ATP 500 Amburgo
|Amburgo (Germania)
|17-23 maggio
|TENNIS
|ATP 250 Ginevra
|Ginevra (Svizzera)
|18-23 maggio
|TENNIS
|WTA 500 Strasburgo
|Strasburgo (Francia)
|18-23 maggio
|TENNIS
|WTA 250 Rabat
|Rabat (Marocco)
|20 maggio
|CALCIO
|Europa League, finale
|Istanbul (Turchia)
|21-24 maggio
|GOLF
|DP World Tour – Soudal Open
|Anversa (Belgio)
|21-24 maggio
|GOLF
|PGA Tour – THE CJ Cup Byron Nelson
|McKinney (USA)
|22 maggio
|RUGBY
|Challenge Cup, finale
|Bilbao (Spagna)
|22-24 maggio
|BASKET
|Eurolega, Final Four
|Atene (Grecia)
|22-24 maggio
|F1
|GP Canada
|Montreal (Canada)
|22 o 23 o 24 maggio
|CALCIO FEMMINILE
|Champions League, finale
|Oslo (Norvegia)
|23 maggio
|ATLETICA
|Diamond League
|Xiamen (Cina)
|23 maggio
|RUGBY
|Champions Cup, finale
|Bilbao (Spagna)
|23 o 24 maggio
|CALCIO FEMMINILE
|Coppa Italia, finale
|Sede da definire (Italia)
|24 maggio
|CALCIO
|Serie A, ultima giornata
|Varie sedi
|24 maggio
|INDYCAR
|500 Miglia di Indianapolis
|Indianapolis (USA)
|24 maggio-7 giugno
|TENNIS
|Roland Garros
|Parigi (Francia)
|27 maggio
|CALCIO
|Conference League, finale
|Lipsia (Germania)
|28-31 maggio
|CICLISMO
|Giro di Norvegia
|Norvegia
|28-31 maggio
|GOLF
|DP World Tour – Austrian Alpine Open
|Kitzbuehel (Austria)
|28-31 maggio
|GOLF
|PGA Tour – Charles Schwab Challenge
|Fort Worth (USA)
|29 o 30 maggio
|RUGBY
|Serie A, Finale Scudetto
|Sede da definire (Italia)
|29-31 maggio
|MOTOGP
|GP Italia
|Mugello (Italia)
|29-31 maggio
|SUPERBIKE
|GP Aragon
|Alcaniz (Spagna)
|30 maggio
|CALCIO
|Champions League, finale
|Budapest (Ungheria)
|30 maggio-7 giugno
|CICLISMO FEMMINILE
|Giro d’Italia femminile
|Italia
|31 maggio
|ATLETICA
|Diamond League
|Rabat (Marocco)
GIUGNO 2026
|Giugno (date da definire)
|BASKET
|Serie A, finale scudetto
|Sedi da definire (Italia)
|Giugno (date da definire)
|BOXE
|World Boxing Cup
|Sede da definire (Cina)
|Giugno (data da definire)
|FOOTBALL AMERICANO
|Italian Bowl
|Sede da definire
|1-5 giugno
|CICLISMO
|Giro di Vallonia
|Belgio
|3 giugno-26 luglio
|VOLLEY
|Nations League femminile
|Varie sedi
|4 giugno
|ATLETICA
|Diamond League (Golden Gala)
|Roma (Italia)
|4-7 giugno
|GOLF
|DP World Tour – KLM Open
|Amsterdam (Paesi Bassi)
|4-7 giugno
|GOLF
|PGA Tour – The Memorial Tournament
|Dublin (USA)
|4-21 giugno (date esatte da definire)
|BASKET
|NBA Finals
|Sedi da definire (USA)
|5-7 giugno
|MOTOGP
|GP Ungheria
|Balaton (Ungheria)
|6 giugno
|PALLANUOTO
|Euro Cup maschile, finale di ritorno
|Sede da definire
|7 giugno
|ATLETICA
|Diamond League
|Stoccolma (Svezia)
|8-14 giugno
|TENNIS
|ATP 250 ‘s-Hertogenbosch
|s-Hertogenbosch (Paesi Bassi)
|8-14 giugno
|TENNIS
|ATP 250 Stoccarda
|Stoccarda (Germania)
|8-14 giugno
|TENNIS
|WTA 500 Londra
|Londra (Gran Bretagna)
|8-14 giugno
|TENNIS
|WTA 250 ‘s-Hertogenbosch
|s-Hertogenbosch (Paesi Bassi)
|10 giugno
|ATLETICA
|Diamond League
|Oslo (Norvegia)
|10 giugno-2 agosto
|VOLLEY
|Nations League maschile
|Varie sedi
|11-14 giugno
|GOLF
|PGA Tour – RBC Canadian Open
|Caledon (Canada)
|11 giugno-19 luglio
|CALCIO
|Mondiali
|USA/Canada/Messico
|12-14 giugno
|F1
|GP Spagna
|Barcellona (Spagna)
|12-14 giugno
|SUPERBIKE
|GP Italia
|Misano (Italia)
|13-14 giugno
|WEC
|24 Ore di Le Mans
|Le Mans (Francia)
|14 giugno
|ATLETICA
|World Continental Tour (gold)
|Los Angeles (USA)
|14-21 giugno
|CICLISMO
|Giro d’Italia NextGen (U23)
|Italia
|15-21 giugno
|TENNIS
|ATP 500 Halle
|Halle (Germania)
|15-21 giugno
|TENNIS
|ATP 500 Londra (Queen’s)
|Londra (Gran Bretagna)
|15-21 giugno
|TENNIS
|WTA 500 Berlino
|Berlino (Germania)
|15-21 giugno
|TENNIS
|WTA 250 Nottingham
|Nottingham (Gran Bretagna)
|17-21 giugno
|CICLISMO
|Giro del Belgio
|Belgio
|17-21 giugno
|CICLISMO
|Giro di Slovenia
|Slovenia
|17-21 giugno
|CICLISMO
|Giro di Svizzera
|Svizzera
|7-21 giugno
|PENTATHLON
|Coppa del Mondo
|Budapest (Ungheria)
|18-21 giugno
|GOLF
|US Open
|Southampton (USA)
|19-21 giugno
|MOTOGP
|GP Cechia
|Brno (Cechia)
|19-21 giugno
|NUOTO ARTISTICO
|Coppa del Mondo, finali
|Toronto (Canada)
|20 giugno
|RUGBY
|United Rugby Championship, finale
|Sede da definire
|20-21 giugno
|MOTOCROSS
|GP Italia
|Montevarchi (Italia)
|21-28 giugno
|TENNIS
|ATP 250 Maiorca
|Maiorca (Spagna)
|22-28 giugno
|TENNIS
|ATP 250 Eastbourne
|Eastbourne (Gran Bretagna)
|22-28 giugno
|TENNIS
|WTA 500 Bad Homburg
|Bad Homburg (Germania)
|22-28 giugno
|TENNIS
|WTA 250 Eastbourne
|Eastbourne (Gran Bretagna)
|22-28 giugno
|CICLISMO
|Campionati Nazionali
|Varie sedi
|25-28 giugno
|GOLF
|DP World Tour – Open d’Italia
|Sede da definire (Italia)
|25-28 giugno
|GOLF
|PGA Tour – Travelers Championship
|Cromwell (USA)
|25 giugno-3 luglio
|PALLANUOTO
|Serie A maschile, Finale Scudetto
|Sedi da definire (Italia)
|26 giugno
|ATLETICA
|Diamond League
|Parigi (Francia)
|26-28 giugno
|F1
|GP Austria
|Spielberg (Austria)
|26-28 giugno
|MOTOGP
|GP Olanda
|Assen (Paesi Bassi)
|26-28 giugno
|NUOTO
|Trofeo Settecolli
|Roma (Italia)
|29 giugno-12 luglio
|TENNIS
|Wimbledon
|Londra (Gran Bretagna)
LUGLIO 2026
|1-3 luglio
|CICLISMO
|Lione-Torino
|Francia/Italia
|2-5 luglio
|GOLF
|DP World Tour – BMW International Open
|Monaco (Germania)
|2-5 luglio
|GOLF
|PGA Tour – John Deere Classic
|Silvis (USA)
|2-6 luglio
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027
|Varie sedi
|2 luglio
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027: Islanda-Italia
|Sede da definire (Islanda)
|3-5 luglio
|F1
|GP Gran Bretagna
|Silverstone (Gran Bretagna)
|4 luglio
|ATLETICA
|Diamond League
|Eugene (USA)
|4 luglio
|RUGBY
|Nations Championship, prima giornata
|Varie sedi
|4 luglio
|RUGBY
|Nations Championship: Giappone-Italia
|Sede da definire (Giappone)
|4-26 luglio
|CICLISMO
|Tour de France
|Francia
|5 luglio
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027: Italia-Lituania
|Sede da definire (Italia)
|9-12 luglio
|GOLF
|Scottish Open
|North Berwick (Gran Bretagna)
|9-12 luglio
|GOLF
|ISCO Championship
|Louisville (USA)
|10 luglio
|ATLETICA
|Diamond League
|Monaco (Monaco)
|10-12 luglio
|MOTOGP
|GP Germania
|Sachsenring (Germania)
|10-12 luglio
|SUPERBIKE
|GP Gran Bretagna
|Donington (Gran Bretagna)
|11 luglio
|RUGBY
|Nations Championship, seconda giornata
|Varie sedi
|11 luglio
|RUGBY
|Nations Champions: Nuova Zelanda-Italia
|Sede da definire (Nuova Zelanda)
|12 luglio
|WEC
|6 Ore di San Paolo
|San Paolo (Brasile)
|13-18 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Bastad
|Bastad (Svezia)
|13-18 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Gstaad
|Gstaad (Svizzera)
|13-18 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Umago
|Umago (Croazia)
|13-18 luglio
|TENNIS
|WTA 250 Iasi
|Iasi (Romania)
|15-19 luglio
|CICLISMO
|Giro della Valle d’Aosta (U23)
|Italia
|16-19 luglio
|GOLF
|The Open Championship
|Southport (Gran Bretagna)
|16-19 luglio
|GOLF
|Puntacana Championship
|Punta Cana (Repubblica Dominicana)
|17-19 luglio
|F1
|GP Belgio
|Spa-Francorchamps (Belgio)
|18 luglio
|ATLETICA
|Diamond League
|Londra (Gran Bretagna)
|18 luglio
|RUGBY
|Nations Championship, terza giornata
|Varie sedi
|18 luglio
|RUGBY
|Nations Championship: Australia-Italia
|Sede da defiinire (Australia)
|18 luglio-1 agosto
|MULTISPORT
|European Universities Games
|Salerno (Italia)
|19-26 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Kitzbuehel
|Kitzbuehel (Austria)
|20-26 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Estoril
|Estoril (Portogallo)
|20-26 luglio
|TENNIS
|ATP 250 Los Cabos
|Los Cabos (Messico)
|20-26 luglio
|TENNIS
|WTA 250 Amburgo
|Amburgo (Germania)
|20-26 luglio
|TENNIS
|WTA 250 Praga
|Praga (Cechia)
|23-26 luglio
|GOLF
|PGA Tour – 3M Open
|Blaine (USA)
|23 luglio-2 agosto
|MULTISPORT
|Giochi del Commonwealth
|Glasgow (Gran Bretagna)
|24-26 luglio
|F1
|GP Ungheria
|Budapest (Ungheria)
|24-26 luglio
|TUFFI
|Campionati Italiani Assoluti estivi
|Roma (Italia)
|27 luglio-1 agosto
|TENNIS
|ATP 500 Washington
|Washington (USA)
|27 luglio-1 agosto
|TENNIS
|ATP 250 Los Cabos
|Los Cabos (Messico)
|27 luglio-1 agosto
|TENNIS
|WTA 500 Washington
|Washington (USA)
|29 luglio-2 agosto
|CICLISMO
|Giro di Danimarca
|Danimarca
|30 luglio-2 agosto
|GOLF
|PGA Tour – Rocket Classic
|Detroit (USA)
|30 luglio-2 agosto
|CANOTTAGGIO
|Europei
|Varese (Italia)
|31 luglio-5 agosto
|NUOTO ARTISTICO
|Europei
|Parigi (Francia)
|31 luglio-6 agosto
|TUFFI
|Europei
|Parigi (Francia)
AGOSTO 2026
|1° agosto
|CICLISMO
|Classica San Sebastian
|Spagna
|1-9 agosto
|CICLISMO FEMMINILE
|Tour de France femminile
|Francia
|2-12 agosto
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Montreal
|Montreal (Canada)
|2-12 agosto
|TENNIS
|WTA 1000 Toronto
|Toronto (Canada)
|3-9 agosto
|CICLISMO
|Giro di Polonia
|Polonia
|5-9 agosto
|CICLISMO
|Vuelta a Burgos
|Spagna
|5-16 agosto
|CICLISMO
|Giro del Portogallo
|Portogallo
|6-9 agosto
|GOLF
|PGA Tour – Wyndham Championship
|Greensboro (USA)
|7-9 agosto
|MOTOGP
|GP Gran Bretagna
|Silverstone (Gran Bretagna)
|10-16 agosto
|ATLETICA
|Europei
|Birmingham (Gran Bretagna)
|10-16 agosto
|NUOTO
|Europei
|Parigi (Francia)
|11-23 agosto
|EQUITAZIONE
|Mondiali
|Aachen (Germania)
|12 agosto
|CALCIO
|Supercoppa Europea
|Salisburgo (Austria)
|12-16 agosto
|GINNASTICA RITMICA
|Mondiali
|Francoforte (Germania)
|12-16 agosto
|BEACH VOLLEY
|Europei
|Stare Jablonki (Polonia)
|12-22 agosto
|TENNIS
|WTA 1000 Cincinnati
|Cincinnati (USA)
|13-16 agosto
|GINNASTICA ARTISTICA
|Europei femminili
|Zagabria (Croazia)
|13-16 agosto
|CICLISMO
|Arctic Race
|Norvegia
|13-16 agosto
|CICLISMO
|Giro di Cechia
|Cechia
|13-22 agosto
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Cincinnati
|Cincinnati (USA)
|13-16 agosto
|GOLF
|DP World Tour – Danish Golf Championship
|Funen (Danimarca)
|13-16 agosto
|GOLF
|PGA Tour – St. Jude Championship
|Memphis (USA)
|15-30 agosto
|HOCKEY PRATO
|Mondiali maschili/femminili
|Wavre/Amsterdam (Belgio/Paesi Bassi)
|16 agosto
|CICLISMO
|Classica di Amburgo
|Amburgo (Germania)
|17-23 agosto
|BADMINTON
|Mondiali
|New Delhi (India)
|19-23 agosto
|GINNASTICA ARTISTICA
|Europei maschili
|Zagabria (Croazia)
|9-23 agosto
|CICLISMO
|Giro di Germania
|Germania
|19-23 agosto
|CICLISMO SU PISTA
|Mondiali juniores
|Heuden-Zolder (Belgio)
|20-23 agosto
|GOLF
|PGA Tour – BMW Championship
|St. Louis (USA)
|21 agosto
|ATLETICA
|Diamond League
|Losanna (Svizzera)
|21-23 agosto
|F1
|GP Paesi Bassi
|Zandvoort (Paesi Bassi)
|21 agosto-3 settembre
|MULTISPORT
|Giochi del Mediterraneo
|Taranto (Italia)
|21 agosto-6 settembre
|VOLLEY
|Europei femminili
|Turchia/Cechia/Svezia/Azerbaijan
|22 agosto-13 settembre
|CICLISMO
|Vuelta di Spagna
|Spagna
|23 agosto
|ATLETICA
|Diamond League
|Chorzow (Polonia)
|23-30 agosto
|TENNIS
|ATP 250 Winston-Salem
|Winston-Salem (USA)
|24-30 agosto
|TENNIS
|WTA 500 Monterrey
|Monterrey (Messico)
|24-30 agosto
|TENNIS
|WTA 250 Cleveland
|Cleveland (USA)
|27-30 agosto
|GOLF
|DP World Tour – British Masters
|Sutton Coldfield (Gran Bretagna)
|27-30 agosto
|GOLF
|PGA Tour – TOUR Championship
|Atlanta (USA)
|27 agosto
|ATLETICA
|Diamond League
|Zurigo (Svizzera)
|27-31 agosto
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027
|Varie sedi
|27 agosto-6 settembre
|BASEBALL
|Serie A, finale scudetto
|Sedi da definire
|28-30 agosto
|MOTOGP
|GP Aragon
|Alcaniz (Spagna)
|29-30 agosto
|CALCIO
|Serie A, prima giornata
|Varie sedi
|30 agosto
|ATLETICA
|Maratona di Sydney
|Sydney (Australia)
|31 agosto-13 settembre
|TENNIS
|US Open
|New York (USA)
SETTEMBRE 2026
|2-6 settembre
|CICLISMO
|Tour of Britain
|Gran Bretagna
|2-9 settembre
|CICLISMO
|ZLM Tour
|Paesi Bassi
|3-6 settembre
|CICLISMO
|Giro del Friuli Venezia Giulia
|Italia
|3-6 settembre
|GOLF
|DP World Tour – Omega European Masters
|Crans Montana (Svizzera)
|4-5 settembre
|ATLETICA
|Diamond League, finali
|Bruxelles (Belgio)
|4-6 settembre
|F1
|GP Italia
|Monza (Italia)
|4-6 settembre
|SUPERBIKE
|GP Francia
|Magny-Cours (Francia)
|4-13 settembre
|BASKET
|Mondiali femminili
|Berlino (Germania)
|8 settembre
|WEC
|Lone Star Le Mans (6 Ore del Cota)
|Austin (USA)
|9 settembre
|CICLISMO
|Giro della Toscana
|Italia
|10 settembre
|CICLISMO
|Coppa Sabatini
|Italia
|10-13 settembre
|GOLF
|DP World Tour – Amgen Irish Open
|Doonberg (Irlanda)
|10-26 settembre
|VOLLEY
|Europei maschili
|Italia/Bulgaria/Finlandia/Romania
|11 settembre
|CICLISMO
|GP de Quebec
|Canada
|11-13 settembre
|F1
|GP Madrid
|Madrid (Spagna)
|11-13 settembre
|MOTOGP
|GP San Marino
|Misano (Italia)
|11-13 settembre
|CANOA SLALOM
|Coppa del Mondo, finali
|La Seu d’Urgell (Spagna)
|12 settembre
|CICLISMO
|Memorial Marco Pantani
|Italia
|13 settembre
|CICLISMO
|GP de Montreal
|Canada
|13 settembre
|CICLISMO
|GP de Fourmies
|Francia
|13 settembre
|CICLISMO
|Trofeo Matteotti
|Italia
|14-20 settembre
|TENNIS
|WTA 500 Guadalajara
|14-20 settembre
|TENNIS
|WTA 250 San Paolo
|San Paolo (Brasile)
|15-18 settembre
|CICLISMO
|Giro d’Abruzzo
|Italia
|15-20 settembre
|CANOA POLO
|Mondiali
|Duisburg (Germania)
|15-26 settembre
|BOXE
|Europei maschil/femminili
|Sede da definire (Bulgaria)
|16 settembre
|CICLISMO
|GP di Vallonia
|Belgio
|16-20 settembre
|CICLISMO
|Giro di Lussemburgo
|Lussemburgo
|16-20 settembre
|CICLISMO
|Giro di Slovacchia
|Slovacchia
|17-20 settembre
|GOLF
|DP World Tour – BMW PGA Championship
|Virginia Water (Gran Bretagna)
|18-20 settembre
|TENNIS
|Coppa Davis, secondo turno qualificazione
|Varie sedi
|8-20 settembre
|MOTOGP
|GP Austria
|Spielberg (Austria)
|20 settembre
|CICLISMO
|Giro della Romagna
|Italia
|20-27 settembre
|CICLISMO
|Mondiali
|Montreal (Canada)
|21-27 settembre
|TENNIS
|BJK Cup Finals
|Sede da definire
|21-27 settembre
|TENNIS
|WTA 500 Singapore
|Singapore
|21-27 settembre
|TENNIS
|WTA 250 Seoul
|Seoul (Corea del Sud)
|23-29 settembre
|TENNIS
|ATP 250 Chengdu
|Chengdu (Cina)
|23-29 settembre
|TENNIS
|ATP 250 Hangzhou
|Hangzhou (Cina)
|24-26 settembre
|F1
|GP Azerbaijan
|Baku (Azerbaijan)
|24-27 settembre
|GINNASTICA ACROBATICA
|Mondiali
|Pesaro (Italia)
|24-27 settembre
|GOLF
|DP World Tour – Open de France
|Saint-Quentin-en-Yvelines (Francia)
|24-27 settembre
|GOLF
|PGA Tour – Presidents Cup
|Medinah (USA)
|24 settembre-6 ottobre
|CALCIO
|Nations League, fase a gironi
|Varie sedi
|25-27 settembre
|TENNIS
|Laver Cup
|Londra (Gran Bretagna)
|25-27 settembre
|SUPERBIKE
|GP Cremona
|Cremona (Italia)
|27 settembre
|ATLETICA
|Maratona di Berlino
|Berlino (Germania)
|27 settembre
|WEC
|6 Ore del Fuji
|Oyama (Giappone)
|27 settembre-13 ottobre
|TIRO A VOLO
|Europei
|Atene (Grecia)
|28 settembre-4 ottobre
|TENNIS
|WTA 1000 Pechino
|Pechino (Cina)
|30 settembre-6 ottobre
|TENNIS
|ATP 500 Tokyo
|Tokyo (Giappone)
|30 settembre-6 ottobre
|TENNIS
|ATP 500 Pechino
|Pechino (Cina)
OTTOBRE 2026
|Ottobre-novembre (date da definire)
|CALCIO
|Mondiali U17
|Qatar
|1° ottobre
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21
|Varie sedi
|1° ottobre
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21: Armenia-Italia
|Sede da definire (Armenia)
|1-3 ottobre
|NUOTO
|Coppa del Mondo
|Baku (Azerbaijan)
|1-4 ottobre
|RALLY
|Rally d’Italia
|Italia
|1-4 ottobre
|GOLF
|DP World Tour – Alfred Dunhill Links Championship
|St. Andrews (Gran Bretagna)
|2-4 ottobre
|MOTOGP
|GP Giappone
|Motegi (Giappone)
|3 ottobre
|CICLISMO
|Giro dell’Emilia
|Italia
|3-7 ottobre
|CICLISMO
|Europei
|Lubiana (Slovenia)
|4 ottobre
|CICLISMO
|Coppa Agostoni
|Italia
|5 ottobre
|CICLISMO
|Coppa Bernocchi
|Italia
|5 ottobre
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21
|Varie sedi
|5 ottobre
|CALCIO
|Qualificazioni Europei U21: Italia-Polonia
|Sede da definire (Italia)
|6 ottobre
|CICLISMO
|Tre Valli Varesine
|Italia
|7-18 ottobre
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Shanghai
|Shanghai (Cina)
|8 ottobre
|CICLISMO
|Gran Piemonte
|Italia
|8-10 ottobre
|NUOTO
|Coppa del Mondo
|Tashkent (Uzbekistan)
|8-11 ottobre
|GOLF
|DP World Tour – Open di Spagna
|Madrid (Spagna)
|9-11 ottobre
|F1
|GP Singapore
|Singapore
|9-11 ottobre
|MOTOGP
|GP Indonesia
|Mandalika (Indonesia)
|9-11 ottobre
|SUPERBIKE
|GP Estoril
|Estoril (Portogallo)
|10 ottobre
|CICLISMO
|Giro di Lombardia
|Italia
|10-11 ottobre
|CICLISMO
|Mondiali Gravel
|Nannup (Australia)
|11 ottobre
|CICLISMO
|Parigi-Tours
|Francia
|11 ottobre
|ATLETICA
|Maratona di Chicago
|Chicago (USA)
|12-18 ottobre
|TENNIS
|WTA 1000 Wuhan
|Wuhan (Cina)
|14 ottobre
|CICLISMO
|Giro del Veneto
|Italia
|14-18 ottobre
|CICLISMO SU PISTA
|Mondiali
|Shanghai (Cina)
|15-17 ottobre
|NUOTO
|Coppa del Mondo
|Astana (Kazakhstan)
|15-18 ottobre
|GOLF
|DP World Tour – India Championship
|New Delhi (India)
|16-18 ottobre
|SUPERBIKE
|GP Spagna
|Jerez (Spagna)
|19-25 ottobre
|TENNIS
|ATP 250 Almaty
|Almaty (Kazakhstan)
|19-25 ottobre
|TENNIS
|ATP 250 Bruxelles
|Bruxelles (Belgio)
|9-25 ottobre
|TENNIS
|ATP 250 Marsiglia
|Marsiglia (Francia)
|19-25 ottobre
|TENNIS
|WTA 500 Ningbo
|Ningbo (Cina)
|19-25 ottobre
|TENNIS
|WTA 250 Osaka
|Osaka (Giappone)
|22-25 ottobre
|GOLF
|DP World Tour – Genesis Championship
|Sede da definire (Corea del Sud)
|23-25 ottobre
|F1
|GP Texas
|Austin (USA)
|23-25 ottobre
|MOTOGP
|GP Australia
|Phillip Island (Australia)
|25 ottobre
|ATLETICA
|Maratona di Venezia
|Venezia (Italia)
|5 ottobre
|ATLETICA
|Maratona di Amsterdam
|Amsterdam (Paesi Bassi)
|26 ottobre-1 novembre
|TENNIS
|ATP 500 Basilea
|Basilea (Svizzera)
|26 ottobre-1 novembre
|TENNIS
|ATP 500 Vienna
|Vienna (Austria)
|26 ottobre-1 novembre
|TENNIS
|WTA 500 Tokyo
|Tokyo (Giappone)
|26 ottobre-1 novembre
|TENNIS
|WTA 250 Guangzhou
|Guangzhou (Cina)
|30 ottobre-1 novembre
|F1
|GP Messico
|Città del Messico (Messico)
|30 ottobre-1 novembre
|MOTOGP
|GP Malesia
|Sepang (Malesia)
NOVEMBRE 2026
|Novembre (date da definire)
|BOXE
|World Boxing Cup Finals
|Sede da definire (Uzbekistan)
|Novembre (date da definire)
|CURLING
|Europei
|Sede da definire
|Novembre (date da definire)
|TRIATHLON
|Coppa del Mondo
|Turanga (Nuova Zelanda)
|1° novembre
|ATLETICA
|Maratona di New York
|New York (USA)
|1-15 novembre
|TIRO A SEGNO
|Mondiali
|Doha (Qatar)
|1-15 novembre
|TIRO A VOLO
|Mondiali
|Doha (Qatar)
|2-7 novembre
|TENNIS
|ATP Masters 1000 Parigi
|Parigi (Francia)
|2-8 novembre
|TENNIS
|WTA 250 Chennai
|Chennai (Cina)
|2-8 novembre
|TENNIS
|WTA 250 Hong Kong
|Hong Kong (Cina)
|2-8 novembre
|TENNIS
|WTA 250 Jiujiang
|Jiujiang (Cina)
|5-8 novembre
|TRAMPOLINO ELASTICO
|Mondiali
|Nanchino (Cina)
|5-8 novembre
|GOLF
|DP World Tour – Abu Dhabi Championship
|Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)
|6-8 novembre
|F1
|GP Brasile
|San Paolo (Brasile)
|6-8 novembre
|RUGBY
|Nations Championship, quarta giornata
|Varie sedi
|6 o 7 o 8 novembre
|RUGBY
|Nations Championship: Italia-Sudafrica
|Sede da definire (Italia)
|7 novembre
|WEC
|6 Ore del Bahrain
|Sakhir (Bahrain)
|8 novembre
|NASCAR
|NASCAR Cup Series Championship Race
|Homestead (USA)
|8-14 novembre
|TENNIS
|ATP 250 Stoccolma
|Stoccolma (Svezia)
|8-14 novembre
|TENNIS
|ATP 250 in sede da definire
|Sede da definire
|9-15 novembre
|TENNIS
|WTA Finals
|Riad (Arabia Saudita)
|12-15 novembre
|GOLF
|DP World Tour Championship
|Dubai (Emirati Arabi Uniti)
|12-17 novembre
|CALCIO
|Nations League, fase a gironi
|Varie sedi
|13-15 novembre
|RUGBY
|Nations Championship, quinta giornata
|Varie sedi
|13 o 14 o 15 novembre
|RUGBY
|Nations Championship: Italia-Argentina
|Sede da definire (Italia)
|15-22 novembre
|TENNIS
|ATP Finals
|Torino (Italia)
|17-23 novembre
|TENNIS
|BJK Cup, playoff
|Varie sedi
|19-21 novembre
|F1
|GP Miami
|Miami (USA)
|20-22 novembre
|MOTOGP
|GP Valencia
|Valencia (Spagna)
|21 novembre
|RUGBY
|Nations Championship, sesta giornata
|Varie sedi
|21 novembre
|RUGBY
|Nations Championship: Italia-Fiji
|Sede da definire (Italia)
|22 novembre
|ATLETICA
|Maratona di Torino
|Torino (Italia)
|24-29 novembre
|TENNIS
|Coppa Davis, Finals
|Bologna (Italia)
|26-30 novembre
|BASKET
|Qualificazioni Mondiali 2027
|Varie sedi
|27-29 novembre
|F1
|GP Qatar
|Doha (Qatar)
|27-29 novembre
|RUGBY
|Nations Championship, finali
|Londra (Gran Bretagna)
|29 novembre
|ATLETICA
|Maratona di Firenze
|Firenze (Italia)
DICEMBRE 2026
|Dicembre (data da definire)
|CALCIO
|Coppa Intercontinentale FIFA
|Sede da definire
|Dicembre (date da definire)
|TENNIS
|Next Gen ATP Finals
|Gedda (Arabia Saudita)
|Dicembre (date da definire)
|VOLLEY
|Mondiale per Club maschile
|Sede da definire
|Dicembre (date da definire)
|VOLLEY
|Mondiale per Club femminile
|Sede da definire
|1-6 dicembre
|NUOTO
|Mondiali in vasca corta
|Pechino (Cina)
|3-5 dicembre
|TAEKWONDO
|Grand Prix Final
|Astana (Kazakhstan)
|3-20 dicembre
|PALLAMANO
|Europei femminili
|Cechia/Polonia/Romania/Slovacchia/Turchia
|4-6 dicembre
|F1
|GP Abu Dhabi
|Yas Marina (Emirati Arabi Uniti)
|6 dicembre
|ATLETICA
|Maratona di Valencia
|Valencia (Spagna)
|13 dicembre
|ATLETICA
|Europei di Cross
|Belgrado (Serbia)
|31 dicembre
|ATLETICA
|We Run Rome
|Roma (Italia)
