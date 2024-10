Giovedì sera, alle ore 21:00, al San Memes si gioca questa partita valida per la 3° giornata della stagione regolare di UEFA Europa League, un match che abbiamo analizzato con probabili formazioni, migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse più risultato esatto. Pronostico Athletic Bilbao-Slavia Praga 24 ottobre 2024.

Pronostico Athletic Bilbao-Slavia Praga 24 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

Vediamo le analisi su questa sfida valida per la 3° giornata della stagione regolare di UEFA Europa League del 24 ottobre 2024 con Athletic Bilbao-Slavia Praga, due squadre appaiate con 4 punti.

Entrambe sono ancora imbattute in questa competizione europea, con l’Athletic Bilbao che dopo il pareggio alla prima per 1-1 a Roma, hanno superato 2-0 sul proprio campo gli olandesi dell’Alkmaar. I baschi sono rinvigoriti anche dal 4-1 di campionato, lo scorso weekend, sempre al San Memes, contro l’Espanyol.

Lo Slavia Praga però è un avversario da prendere con le pinze, lo sa bene il Ludogorets che ha perso 0-2 in casa alla prima contro i cechi che poi sul proprio campo hanno bloccato sul 1-1 anche l’Ajax. Le due squadre non si sono mai affrontate prima.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Probabili Formazioni Athletic Bilbao-Slavia Praga

Athletic Club (4-2-3-1): Agirrezabala; De Marcos, Vivian, Unai Nunez, Berchiche; Jauregizar, Ruiz de Galarreta; Inaki Williams, Berenguer, Nico Williams; Guruzeta. All: Valverde.

Slavia Praha (3-4-2-1): Kinsky; Holes, Zima, Boril; Michez, Prebsl, Zafeiris, Diouf; Lingr, Provod; Chory. All: Trpisovsky.

Quote per Athletic Bilbao-Slavia Praga di Europa League

Vediamo la comparazione delle migliori quote sulle scommesse 1X2 per questo match valido per la 3° giornata di Europa League. La vittoria dei baschi è l’opzione favorita @1.72 su Sisal e Goldbet entra la vittoria esterna arriva fino @4.50 volte la posta su Betway e Netbet. Il pareggio si gioca @4.00, sempre su Betway e Netbet.

Pronostico Athletic Bilbao-Slavia Praga del 24-10-2024

L’Athletic in casa è favorita, ma attenzione a dare per scontato il successo sullo Slavia Praga, anche se la squadra di Bilbao ha vinto 8 delle ultime partite interne di EL, ma lo Slavia in questa competizione risponde con 3 vittorie nelle ultime 5 partite, e in generale ha vinto 8 volte con 1 pareggio nelle ultime 9 partite da imbattuta.

Anche nella vittoria sull’Alkmaar, i baschi si sono sbloccati solo nella ripresa, dopo lo 0-0 del primo tempo. Anche qui scommettiamo sui primi 45 minuti in pari tra queste due formazioni.

Il nostro pronostico Athletic Bilbao-Slavia Praga: X 1° TEMPO @2.30

Risultato Esatto Athletic Bilbao-Slavia Praga

Come selezioni di tre Risultati Esatti per questo match andiamo con: 0-0, 2-0, 1-1.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.