Giovedì 23 gennaio, alle ore 18.45 dall’Estádio do Dragão il Porto ospita i greci dell’Olympiakos per questa sfida valida per la 7° giornata di regular season per la UEFA Europa League 2024-2025. Pronostico Porto-Olympiakos 23 gennaio 2025.

Pronostico Porto-Olympiakos 23 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere le analisi di Porto-Olympiakos, in campo giovedì 23 gennaio per questo match valido per la 7° giornata della prima fase di UEFA Europa League.

FC Porto che al momento è al 18° posto con 8 punti, uno in meno dei greci che sono poco avanti. I lusitani arrivano dal 2-2 sul campo dell’Anderlecht e dal 2-0 interno sul Midtjylland nella competizione, anche se in Portogallo sono in crisi con 3 sconfitte di fila tra coppa nazionale e Primeira Liga, un rendimento che di solito il Porto non ha quando gioca tra i propri confini.

Proverà ad approfittarne l’Olympiakos che come detto è poco avanti al 15° posto, ha perso solo 1 volta in questa competizione, anche se è ormai abbonata al pareggio, sono 3 X di fila dopo l’ultimo 0-0 interno contro il Twente. In Grecia l’Olympiakos ha vinto l’ultima di campionato e tra Super Lega, coppa nazionale ed EL questa squadra non perde dall’ottobre 2024, da allora 10 vittorie e 6 pareggi.

Come funziona il nuovo regolamento di Europa League 2024-2025?

Le squadra che partecipano alla nuova edizione di Europa League 2024-2025, sono 36 e la novità più importante è che spariscono i gironi e ogni squadra affronterà 2 squadre di ogni fascia, anche della propria.

Ogni squadra giocherà in totale 8 gare e di queste quattro in casa e quattro in trasferta. Ci sarà una sola classifica e le prime 8 classificate si qualificano per gli ottavi di finale, dal nono al ventiquattresimo posto, le squadre si affronteranno in una fase playoff: sarà andata e ritorno.

Dagli ottavi di finale si torna al format classico, con partite di andata e ritorno, fino alla finale che si giocherà con partita secca a Bilbao in Spagna, il 21 maggio, che decreterà la squadra vincente della Europa League 2024-2025.

Guida TV Europa League: dove vedere Porto-Olympiakos?

La partita tra Porto e Olympiacos, valevole per la settima giornata di Europa League, si giocherà giovedì 23 gennaio alle 18:45 e sarà visibile su Sky Sport (canale 251) e poi sul canale dedicato Sky Sport 255 e in streaming su Sky Go e NowTV.

Probabili formazioni Porto-Olympiakos del 23.01.2025

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Mario, Otavio, Perez, Moura; Nico Gonzalez, Eustaquio; Vieira, Namaso, Galeno; Omorodion. Allenatore: Bruno.

Olympiacos (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Retsos, Biancone, Pirola; Hezze, Garcia; Rodinei, Kostoulas, Velde; El Kaabi. Allenatore: Mendilibar.

Migliori Quote Porto-Olympiakos di Europa League

Vediamo la comparazionei delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match valido per la 7° giornata della regular season di UEFA Europa League. Porto favorito @1.57 su Sisal, gli ospiti si giocano @5.65 su Lottomatica e il pareggio viaggia @4 volte la posta su Goldbet.

Pronostico Porto-Olympiakos: le nostre scommesse

Vincere al Do Dragao non è semplice, ma la quota per l’1 fisso ci pare troppo bassa, e quella degli ospiti di conseguenza è di valore. Le squadre si sono affrontate 8 volte in precedenza, con 4 vittorie del Porto, 3 dell’Olympiakos e 1 pareggio. Giochiamo sugli ospiti, ma con l’handicap asiatico +1. In caso di sconfitta ospite con un solo gol di scarto avremo il rimborso, mentre vittoria e pareggio ci ripagheranno pieni la giocata.

Risultato esatto Porto-Olympiakos

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-1, 1-2.

