Domenica 27 luglio allo stadio St.Jakob Park di Basilea va in scena una finale degli Europei di calcio femminile quasi annunciata, che ha rispettato le forze in campo, con le inglesi che hanno eliminato l’Italia in modo tremendo, mentre la Spagna ha superato anche la Germania, e le Furie Rosse rimangono le grandi favorite per un altro titolo continentale. Pronostico Inghilterra D-Spagna D 27 luglio 2025.

Pronostico Inghilterra D-Spagna D 27 luglio 2025: lo stato di forma delle nazionali

Saranno Inghilterra D-Spagna D a giocarsi la finale degli Europei di calcio femminile 2025 da Ginevra questa domenica. Le nazionali sono espressione massima del calcio femminile mondiale visto che l’Inghilterra è campione d’Europa in carica mentre le spagnole sono campionesse del mondo.

Nell’albo d’oro dell’Europeo figura solo l’Inghilterra, che ha vinto l’edizione del 2022 disputata in casa. In quella finale storica, le Lionesses, trascinate dall’attaccante Kelly, sconfissero la Germania pluricampione. Le ragazze di Wiegman erano fuori contro l’Italia fino al 96°, quando hanno acciuffato il pareggio, per poi andare a vincere con una rete di Kelly nel finale dei supplementari, un eliminazione davvero tremenda per le nostre ragazze che hanno comunque fatto qualcosa di storico in questi europei in Svizzera.

La Spagna, invece, non ha mai conquistato un titolo europeo nella categoria femminile e da campionesse del mondo le Furie Rosse ora vogliono anche il titolo continentale. In semifinale la Roja ha superato 1-0 la Germania, finalista della scorsa edizione.