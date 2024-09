Gli azzurri di Spalletti, dopo la delusione degli europei, tornano in campo venerdì 6 settembre allo Stade de France di Saint Denis per la prima giornata di Nations League, in un girone che vedrà l’Italia impegnata anche contro Belgio ed Israele. Pronostico Francia-Italia 6 settembre 2024.

Pronostico Francia-Italia 6 settembre 2024: probabili formazioni

Tutto pronto per venerdì 6 settembre 2024 con l’inizio dell’avventura azzurra in Nations League, per una prima giornata in trasferta subito tosta contro la Francia. La nazionale di Spalletti deve archiviare gli europei deludenti e iniziare con un piglio diverso questa competizione.

Il match Francia-Italia si gioca venerdì 6 settembre alle ore 20.45 nello Stade de France di Saint Denis. Le due nazionali sono inserite nello stesso raggruppamento di Belgio e Israele.

Queste le parole del ct azzurro in vista dell’esordio: “Ho trascorso una brutta estate, bruttissima. Ora si apre una pagina nuova ecredo sia questo il momento per fare qualcosa di differente. Vado a creare un nuovo gruppo, una nuova squadra trasferendo loro meno pressione addosso e facendogli sentire di più la bellezza della maglia azzurra. Voglio togliere questo dubbio: giocheremo sempre con il 3-5-2 o con il 3-4-2-1. Ora se fate il giochino dei doppi ruoli diventa facile partendo dal 3-5-2 o dal 3-5-1-1 o dal 3-4-2-1. In avanti si è un po’ più liberi di interpretare le qualità che si hanno, ma il sistema è quello. Ho riflettuto, probabilmente devo fare in maniera diversa e questa è una delle cose che cambierò. Ne ho convocati 23 precisi e anche questo è figlio di ciò che ho pensato e visto: chiamandone di più poi gli allenamenti non vengono al meglio, sei lì continuamente a cambiare e loro non sono liberi di allenarsi al meglio. E poi così si sentiranno totalmente dentro il progetto di queste due partite. Voglio tutti i giocatori molto interessati alla causa”.

PROBABILI FORMAZIONI

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Griezmann; Dembele, Mbappè, Thuram

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco; Kean, Retegui

Pronostico Francia-Italia 6 settembre 2024: guida tv

Francia-Italia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 1 a partire dalle ore 20.30. Gli appassionati potranno seguire il match di Nations League anche in streaming gratis su RaiPlay, piattaforma disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile e tablet.

Pronostico Francia-Italia 6 settembre 2024: migliori quote e scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori scommesse sul mercato italiano per questa sfida valida per la prima giornata di Nations League.

Per quanto riguarda le scommesse, mettiamo subito in chiaro che non siamo molto invogliati a spendere molti soldi in partite del genere delle nazionali, alla ripresa dopo lo stop post europeo, quindi i consigli che vi daremo in questa, e nelle altre partite di Nations League, sono da prendere a stake molto bassi se vi piacciono. Per questo match in Francia consigliato UNDER 2.5 GOL @1.90. Negli ultimi 3 precedenti con i transalpini è sempre stato Over, ma erano tutte amichevoli, mentre nei precedenti scontri europei avevamo assistito ad un doppio Under. Gli azzurri si sono congedati da Euro 2024 con la sconfitta 0-2 contro la Svizzera, evidenziando problemi offensivi ormai cronici. Anche la Francia è stata delusa dall’ultimo europeo dove ha segnato in tutto solo 4 gol nei tempi regolamentari in 6 partite, senza mai segnare più di 1 rete in una singola partita.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.