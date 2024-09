La Nations League 2024 inizia giovedì 5 settembre con i 4 match inaugurali della prima giornata, e tra questi la sfida più interessante è quella che si gioca a Lisbona tra la nazionale di CR7 e quella di Modric. Pronostico Portogallo-Croazia 5 settembre 2024.

Pronostico Portogallo-Croazia 5 settembre 2024: probabili formazioni

Dopo gli Europei è tempo di Nations League che inizierà giovedì 5 settembre con le prime 4 partite per la 1° giornata, e tra i big match da non perdere c’è Portogallo-Croazia.

La nazionale allenata da Zlatko Dalic è reduce da un europeo deludente, dove è uscita ai gironi, mentre il Portogallo di CR7 (che ha già vinto questa competizione e cerca il bis) ha dovuto salutare Euro2024 ai quarti di finale, perdendo ai rigori contro la Francia. Per la Croazia ci sarà ancora Luka Modric, che sembrava poter dire addio alla nazionale dopo l’europeo e invece ha deciso di proseguire. Ecco le probabili formazioni.

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias,Antonio Silva, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Leao; Cristiano Ronaldo. CT: Martinez.

CROAZIA (4-3-2-1): Livaković; Stanišić, Šutalo, Pongračić, Gvardiol; Majer, Modrić, Kovačić; Sučić, Pašalić; Kramarić. Ct. Dalic.

Pronostico Portogallo-Croazia 5 settembre 2024; guida tv

La prima partita del girone A di Nations League tra Portogallo e Croazia è in programma alle 20:45 di giovedì 5 settembre ma non sarà visibile in tv, così come le altre gare di Nations League. Fino alla passata edizione, Sky aveva l’esclusiva sulla competizione.

Pronostico Portogallo-Croazia 5 settembre 2024: migliori quote e scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori scommesse sul mercato italiano per questa sfida valida per la prima giornata di Nations League.

In 8 precedenti ufficiali tra queste nazionali si contano 5 vittorie portoghesi, 2 pareggi e 1 sola vittoria della Croazia, anche se è arrivata per 2-1 nello scontro più recente, sempre a Lisbona, un amichevole del 2024. Stando sempre attenti a fare investimenti bassi in questa prima giornata di Nations League, consigliamo X PRIMO TEMPO @2.38 per i primi 45 minuti bloccati e in equilibrio, anche se le quote per la vittoria finale sono tutte per i lusitani come abbiamo visto prima nella comparazione.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.