Giovedì inizia la Nations League con le quattro partite della prima giornata al via dal 5 settembre e tra i match più interessanti c’è quello di Belgrado che abbiamo analizzato con statistiche, probabili formazioni, migliori quote e consigli per le scommesse. Pronostico Serbia-Spagna 5 settembre 2024.

Pronostico Serbia-Spagna 5 settembre 2024: probabili formazioni

La Nations League inizia giovedì 5 settembre con i 4 match di apertura della prima giornata, e tra loro c’è l’interessante Serbia-Spagna, due nazionali che hanno vissuto in maniere opposte gli ultimi europei di calcio.

La Nazionale di De La Fuente ha vinto Euro 2024 in Germania ed è stata sorteggiata nel Gruppo 4 della Lega A in compagnia di Vlahovic e soci (in Germania fuori ai gironi), della Danimarca e della Serbia.

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Ilic, Grujic, Terzic; Samardzic, Lukic; Jovic. Ct. Stojkovic.

SPAGNA (4-3-3): Raya; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Ct. De La Fuente.

Pronostico Serbia-Spagna 5 settembre 2024: guida tv

Serbia-Spagna si gioca giovedì 5 settembre 2024, alle 20:45, allo stadio ‘Rajko Mitic’ di Belgrado, ovvero il Marakana. La partita però non godrà di alcuna copertura tv. I diritti della Nations League non sono stati infatti acquistati da alcuna emittente.

Pronostico Serbia-Spagna 5 settembre 2024: migliori quote e scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori scommesse sul mercato italiano per questa sfida valida per la prima giornata di Nations League.

Chiaramente gli spagnoli aprono favoriti dalle quote, nonostante si giochi a Belgrado. La caratura e la qualità della nazionale iberica rimangono ovviamente superiori ai serbi che hanno perso 0-2 nell’unico incrocio con la Spagna che secondo noi vincerà anche in questo esordio di Nations League, anche se la quota @1.55 di massima non regala moltissimo. Sempre stake molto bassi per queste partite inaugurali di Nations League, anche per la VITTORIA SPAGNA @1.55.

