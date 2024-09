Due partite al sabato per completare il primo turno della fase a gironi della UEFA Nations League, la competizione europea per la nazionali di calcio. Qui prendiamo in analisi il match del 7 settembre, alle ore 20:45 dalla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. Pronostico Germania-Ungheria 7 settembre 2024.

Pronostico Germania-Ungheria 7 settembre 2024: Probabili Formazioni

Dopo la delusione agli europei di calcio giocati in casa, la Germania inizia il suo cammino nel Gruppo 3 di UEFA Nations League A, sabato sera, in casa contro l’Ungheria di Marco Rossi che è sempre un avversario ostico, con un ottima difesa e alcune stelle su cui puntare, Szoboszlai su tutti. Questo non toglie che i tedeschi siano nettamente favoriti, come vedremo anche tra poco nelle quote. Per questa sfida la nazionale teutonica di Nagelsmann inizia una piccola nuova era visto che non ci sarà più Neuer in porta, che si è ritirato dalla nazionale.

Sono in tutto 38 i precedenti tra le due nazionali: 14 vittorie della Germania, 12 dell’Ungheria e 12 pareggi. I magiari ritrovano la Germania a distanza di pochi mesi dalla sfida valida per la fase a gironi di Euro 2024, che finì 2-0 per la Mannschaft (Musiala e Gundogan).

PROBABILI FORMAZIONI

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Raum; Emre Can, Andrich; Wirtz, Havertz, Musiala; Füllkrug. CT: Julian Nagelsmann.

Ungheria (3-4-2-1): Gulacsi; Botka, Orban, Dardai; Bolla, Adam Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga. CT: Marco Rossi.

Pronostico Germania-Ungheria 7 settembre 2024: Guida TV

Germania-Ungheria è in programma sabato alle 20:45 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf, in Germania. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV.

Pronostico Germania-Ungheria 7 settembre 2024: Migliori quote e Scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori scommesse sul mercato italiano per questa sfida valida per la prima giornata di Nations League.

Ungheria ha segnato almeno un gol in 11 delle ultime 12 trasferte internazionali (5 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte) e conosciamo anche il potenziale d’attacco dei tedeschi, guidati da Kai Havertz che ha già segnato quattro gol in quest’anno solare con la Germania e ha iniziato alla grande anche in Premier League con l’Arsenal (2 gol, 1 assist). Consigliamo OVER 2.5 GOL @1.58.

