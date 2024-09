Domenica 8 settembre la prima partita di UEFA Nations League in programma è quella tra Danimarca e Serbia in campo alle ore 18:00 a Copenhagen. Pronostico Danimarca-Serbia 8 settembre 2024.

Pronostico Danimarca-Serbia 8 settembre 2024: Probabili Formazioni

Domenica la prima partita in programma si gioca alle ore 18:00 con Danimarca-Serbia, partita che rientra tra quelle del gruppo 4 della Lega A di UEFA Nations League. I danesi sono attualmente in testa al girone, dopo aver vinto all’esordio con la Svizzera, con i ragazzi di Knudsen che hanno approfittato della superiorità numerica per vincere 2-0 mentre Jovic e compagni all’esordio sono riusciti a frenare la Spagna di De La Fuente nello 0-0 finale.

Le due nazionali si sono affrontate nell’ultimo Europeo disputato in Germania, con la sfida terminata a reti bianche. I danesi hanno vinto tutti e tre i precedenti tra amichevoli e qualificazioni agli Europei, mentre i serbi non hanno mai sconfitto i padroni di casa.

PROBABILI FORMAZIONI

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Vestergaard, Nelsson, Andersen; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu; Eriksen, Skov Olsen; Wind.

SVIZZERA (3-4-2-1): Kobel; Akanji, Elvedi, Rodriguez; Ndoye, Xhaka, Freuler, Aebischer; Vargas, Okafor; Embolo.

Pronostico Danimarca-Serbia 8 settembre 2024: Guida TV

Danimarca-Svizzera è in programma domenica alle 18:00 al Parken di Copenaghen, in Danimarca. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV.

Pronostico Danimarca-Serbia 8 settembre 2024: Migliori quote e Scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori scommesse sul mercato italiano per questa sfida valida per la UEFA Nations League.

Dopo aver tenuto sullo 0-0 la Spagna, la Serbia potrà bloccare anche l’offensiva danese (che invece a livello difensivo ha lasciato a secco la Svizzera al primo turno) in un match in cui non ci aspettiamo tante reti, quindi consigliamo UNDER 2.5 @1.72, come è stato nel precedente agli europei finito 0-0.

