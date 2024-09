Domenica sera la Opus Arena di Osijek sarà la cornice del match valido per la seconda giornata del Gruppo 1 di UEFA Nations League. Vediamo probabili formazioni, analisi, statistiche, comparazione delle migliori quote e i consigli per le scommesse di calcio su questa sfida tra le nazionali croata e polacca. Pronostico Croazia-Polonia 8 settembre 2024.

Pronostico Croazia-Polonia 8 settembre 2024: Probabili Formazioni

Domenica sera sono in campo Croazia-Polonia, match valido per la 2° giornata della UEFA Nations League 2024. La Crozia ha esordito l’altro giorno con una sconfitta di misura contro il Portogallo. Per la Polonia è arrivata una vittoria al fotofinish contro la Scozia all’esordio in Nations League: avanti di 2 gol, si è fatta rimontare dagli scozzesi, per poi vincere grazie al rigore trasformato da Zalewski al 97′.

La Polonia si affiderà ancora una volta a Lewandowski in attacco, mentre a centrocampo ci sarà la qualità di Zielinski e Szymanski. Folto centrocampo guidato da Modric anche per la Croazia che per sta vivendo un cambio generazionale non semplice.

Sono 5 i precedenti tra le due nazionali: 3 vittorie della Croazia, 1 della Polonia e 1 pareggio. Lo scontro diretto più “recente” è però ormai datato 2008.

PROBABILI FORMAZIONI

Croazia (3-5-1-1): Livakovic; Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Jakic, Pasalic, Kovacic, Baturina, Sosa; Modric; Kramaric. CT: Zlatko Dalic.

Polonia (3-5-2): Bulka; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Szymanski, Zielinski, Urbanski, Zalewski; Piatek, Lewandowski. CT: Michal Probierz.

Pronostico Croazia-Polonia 8 settembre 2024: Guida TV

Croazia-Polonia è in programma domenica alle 20:45 alla Opus Arena di Osijek. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV.

Pronostico Croazia-Polonia 8 settembre 2024: Migliori quote e Scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori scommesse sul mercato italiano per questa sfida valida per la UEFA Nations League.

Entrambe le nazionali hanno iniziato questo cammino sia segnando che subendo gol, e un GOL SI @1.78 è una possibilità concreta anche in questo secondo turno, visto che la qualità in avanti non manca da ambo le parti. Considerando anche gli europei tedeschi la Croazia ha giocato 4 delle ultime 5 partite da Gol SI (3 Gol Si concecutivi di recente). Tra Nations League, Europei e amichevoli, le ultime 6 partite della nazionale polacca hanno sempre visto entrambe le squadre andare a segno.

