Il Portogallo ospita la Scozia per la seconda giornata della fase a gironi di UEFA Nations League, con le due nazionali in campo domenica 8 settembre alle ore 20:45 a Lisbona. Pronostico Portogallo-Scozia 8 settembre 2024.

Pronostico Portogallo-Scozia 8 settembre 2024: Probabili Formazioni

Nettamente favorito il Portogallo per questa 2° giornata della fase a gironi di UEFA Nations League 2024. La nazionale lusitana ospiterà la Scozia nel gruppo 1 della Lega A, dopo aver vinto una delicata sfida contro la Croazia (con 900° gol in carriera di Cristiano Ronaldo) e, insieme alla Polonia, ora ha 3 punti nel girone.

Sconfitta bruciante per la Tartan Army, invece, la quale aveva recuperato due gol di svantaggio contro i polacchi, ma ha dovuto fare i conti col rigore di Zalewski al 97esimo. Contro il Portogallo la Scozia cercherà di tornare alla vittoria e trovare il successo contro i lusitani che manca da 42 anni. Sono 15 i precedenti tra le due nazionali: 8 vittorie del Portogallo, 4 della Scozia e 3 pareggi.

A 39 anno Cristiano Ronaldo rimane il baluardo del Portogallo, supportato dai più giovani Pedro Neto e Leao. Per gli scozzesi sono confermati i due centrocampisti che hanno confezionato la rimonta contro la Polonia (Gilmour e McTominay).

PROBABILI FORMAZIONI

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Inacio, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha; Pedro Neto, Ronaldo, Leao. CT: Roberto Martinez.

Scozia (4-2-3-1): Gunn; Ralston, Hanley, McKenna, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Christie; Dykes. CT: Steve Clarke.

Pronostico Portogallo-Scozia 8 settembre 2024: Guida TV

Portogallo-Scozia è in programma domenica alle 20:45 dall’Estádio da Luz di Lisbona. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV.

Pronostico Portogallo-Scozia 8 settembre 2024: Migliori quote e Scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori scommesse sul mercato italiano per questa sfida valida per la UEFA Nations League.

Come vediamo le quote sono nettamente dalla parte del Portogallo vincente e sinceramente siamo d’accordo. Per alzare la quota andiamo con PARZIALE/FINALE 1/1 @1.73, con CR7 e compagni che in casa potranno partire forte e portarsi avanti già nel primo tempo.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.