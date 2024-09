Lo Stade de Genève ospiterà domenica sera, alle ore 20:45, il match valido per la seconda giornata della fase a gironi di lega A per la UEFA Nations League, in una delle sfide più interessanti tra svizzeri ed iberici. Vediamo quote, statistiche, analisi, probabili formazioni e consigli per le scommesse. Pronostico Svizzera-Spagna 8 settembre 2024.

Pronostico Svizzera-Spagna 8 settembre 2024: Probabili Formazioni

Svizzera–Spagna si sfidano per la 2° giornata del girone di Lega A di UEFA Nations League 2024, domenica sera. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate era il settembre del 2022, sempre in occasione della UNL: furono gli elvetici ad imporsi in Spagna col risultato di 2–1. Questa volta, la vittoria delle Furie Rosse è l’opzione favorita, con gli iberici che devono riscattare lo scialbo 0-0 di Belgrado.

La Svizzera invece ha esordito giovedì in trasferta contro la Danimarca, capace di battere gli elvetici per 2-0, partita che è cambiata completamente dopo l’espulsione di Elvedi.

Sono in tutto 25 i precedenti tra le due nazionali, con un bilancio decisamente a favore della squadra iberica con 18 vittorie, 5 pareggi e 2 sole sconfitte. In queste partite la Spagna ha segnato un totale di 54 reti, concedendone 22 agli elvetici.

PROBABILI FORMAZIONI

Svizzera 3-4-3: Kobel; Rodriguez, Akanji, Omeragic; Abischer, Amdouni, Freuler, Widmer; Vargas, Embolo, Rieder All. Yakin

Spagna 4-2-3-1: Raya; Cucurella, Laporte, Le Normand, Carvajal; Ruiz, Zubimendi; Yamal, Olmo, Williams, Torres All. De La Fuente

Pronostico Svizzera-Spagna 8 settembre 2024: Guida TV

Svizzera-Spagna è in programma domenica alle 20:45 allo Stade de Genève. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostico Svizzera-Spagna 8 settembre 2024: Migliori quote e Scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori scommesse sul mercato italiano per questa sfida valida per la UEFA Nations League.

In questa sfida non ci aspettiamo sicuramente un altro 0-0 da parte della Spagna che ha un grande gioco e un grande potenziale offensivo. La Svizzera sembra aver perso la propria solidità difensiva che l’aveva contraddistinta negli anni passati, lo dimostra lo 0-2 all’esordio contro la Danimarca, e il fatto che tra Nations League, Europei ed Amichevoli, nelle ultime 7 partite gli elvetici abbiamo sempre concesso almeno una rete agli avversari; l’unica nazionale che non è stata in grado di segnare alla Svizzera è stata l’Italia nello 0-2 del girone ad Euro 2024, ma sappiamo i problemi offensivi che avevano (e hanno ancora) gli azzurri di Spalletti. Andiamo con una partita da almeno 3 reti complessive per un OVER 2.5 @2,10.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.