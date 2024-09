Continuano i match della UEFA Nations League 2024 tra nazionali, e siamo alla 2° giornata con gli azzurri di Spalletti che dopo la grande vittoria per 3-1 in Francia, sfideranno Israele. Pronostico Israele-Italia 9 settembre 2024.

Pronostico Israele-Italia 9 settembre 2024: probabili formazioni

Dalla Francia a Israele, gli azzurri tornano in campo lunedì 9 settembre alle ore 20:45 per Israele-Italia, 2° giornata della UEFA Nations League iniziata con un travolgente 3-1 per la nostra nazionale al Parco dei Principi, contro niente meno che la Francia. Per ovvie ragioni la partita si giocherà su campo neutro (la Bozsik Arena di Budapest).

Abbiamo detto della confortante prestazione dell’Italia col 3-1 in Francia, una partita che era iniziata molto male con una rete di Barcola dopo pochi secondi, a portare avanti i transalpini, ma poi sono arrivate le reti azzurre di Di Marco, Frattesi e Raspadori. Israele non ha potuto contenere il Belgio che ha vinto 3-1 all’esordio.

Israele non ha mai battuto la nostra nazionale in 5 precedenti fanno capo a qualificazioni mondiali o a partite giocate durante la fase finale di essi. Quattro vittorie azzurre e un solo pareggio, il conteggio tra le due nazionali, con 14 reti segnate dagli azzurri e tre soli da parte di Israele

PROBABILI FORMAZIONI

Israele (3-4-2-1): Gerafi; Nachmias, Shlomo, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Abu Fani, Gropper; Gloukh, Solomon; Khalaili. All. Ran Ben Shimon

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Pellegrini; Retegui. All. Luciano Spalletti

ATTENZIONE: Le ultime news riguardano Lorenzo Pellegrini che ha rimediato un problema muscolare nel primo tempo della partita di Parigi contro la Francia ed è rientrato in Italia per controlli più approfonditi. Non sarà a disposizione per il match contro Israele ed è in forte dubbio anche per la ripresa del campionato. Fuori causa anche Riccardo Calafiori (trauma contusivo al polpaccio sinistro).

Pronostico Israele-Italia 9 settembre 2024: guida tv

La partita si giocherà alla Bozsik Arena di Budapest in campo neutro e il fischio d’inizio sarà dato alle ore 20:45 di lunedì 09 settembre. La diretta tv del match sarà disponibile su RaiUno (streaming online su RaiPlay).

Pronostico Israele-Italia 9 settembre 2024: migliori quote e scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori scommesse sul mercato italiano per questa sfida valida per la Nations League.

Dopo la prestazione in Francia è difficile andare contro gli azzurri, ma è anche difficile trovare valore in una quota intorno @1.30 per la vittoria, una selezione che potete comunque usare per qualche doppia, quindi noi consigliamo VITTORIA ITALIA @1.30, ma come sempre per queste partite di Nations League sconsigliamo di investire molti soldi perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo (per esempio nel sondaggio sul canale Telegram di Betting Maniac solo il 13% aveva puntato sulla vittoria degli azzurri in Francia contro l’85% che credeva nella vittoria dei francesi).

