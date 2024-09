Lunedì si gioca uno dei match più importanti, per la 2° giornata di UEFA Nations League, una partita che inoltre riguarderà da vicino l’Italia che è inserita nel tostissimo Gruppo 2 contro i francesi (battuti 3-1 dagli azzurri a Parigi l’altro giorno) e i belgi che si sfidano al Groupama Academy Stadium di Decines-Charpieu. Pronostico Francia-Belgio 9 settembre 2024.

Pronostico Francia-Belgio 9 settembre 2024: probabili formazioni

La UEFA Nations League è iniziata male per la Francia, clamorosamente battuta a domicilio per 3-1 dall’Italia, e ora o transalpini (che hanno evidenziato alcune lacune difensive soffrendo contro le rapide ripartenze degli azzurri e il pressing alto degli uomini di Spalletti). I ragazzi di Deschamps sono chiamati a riprendersi subito, sempre in casa, ma contro un avversario tosto.

Il Belgio ha battuto 3-1 Israele all’esordio con i Diavoli Rossi che si erano fatti pareggiare, ma poi hanno dimostrato la loro superiorità e qualità tecnica rispetto agli israeliani, sempre con la regia di De Bruyne in mezzo al campo, con Openda a guidare l’attacco.

Sono 76 i precedenti tra le due nazionali: 27 vittorie della Francia, 30 del Belgio e 19 pareggi. Ancora vivo il ricordo dell’ultimo scontro diretto per il Belgio che perse 0-1 (autorete di Vertonghen) agli ottavi di finale agli europei di calcio di questa estate.

PROBABILI FORMAZIONI

Francia (4-2-3-1): Maignan; Clauss, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Fofana, Kanté; Olise, Griezmann, Barcola; Mbappé. CT: Didier Deschamps.

Belgio (4-2-3-1): Casteels; Castagne, Faes, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Doku; Openda. CT: Domenico Tedesco.

Pronostico Francia-Belgio 9 settembre 2024: guida tv

La seconda partita del girone A di Nations League tra Francia e Belgio è in programma alle 20:45 di lunedì 9 settembre. Il match si gioca al Groupama Stadium di Décines-Charpieu e non sarà visibile in tv, così come le altre gare di Nations League. Fino alla passata edizione, Sky aveva l’esclusiva sulla competizione. Questo match potrà essere seguito in diretta streaming sul canale di UEFA TV.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 250€ Senza Deposito + fino €5.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito di €250 + fino a €5.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Pronostico Francia-Belgio 9 settembre 2024: migliori quote e scommesse

Vediamo la comparazione delle migliori scommesse sul mercato italiano per questa sfida valida per la Nations League.

Le quote puntano tutto sui francesi, ma abbiamo visto i problemi dei Blues, inoltre i rivali sono di alta qualità. Ci aspettiamo entrambe le squadre a segno con GOL SI @1.77, come del resto era stato nell’ultimo confronto di Nations League del 2023, con vittoria della Francia per 3-2 in un divertente e spettacolare match in Belgio.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.