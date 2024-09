Per la seconda giornata di Nations League, League 2, gruppo 3, martedì 10 settembre 2024, alle ore 20.45, si gioca il match tra la nazionale di casa dell’Olanda e la formazione ospite della Germania. Olanda-Germania di Nations League, pronostico e quote scommesse.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La nazionale di casa dell’Olanda, ha esordito in questa nuova edizione di Nations League, vincendo in casa con contro la Bosnia Erzigova per 5 a 2, una partita dominata del gioco dagli “orange”, con tante azioni da rete, ma anche una difesa poco attenta, che ha regalato due reti alla nazionale ospite.

La Germania, allenata dal tecnico Julian Nagelsmann, arriva a questa partita, dopo la roboante vittoria interna, nella partita di apertuta per 5 a 0 contro la modesta Ungheria.

Probabili Formazioni Olanda-Germania di Nations League?

Olanda (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Aké; Gravenberch, Reijnders; Malen, Simons, Gakpo; Zirkzee. Ct: Koeman.

Germania (4-2-3-1): Ter Stegen; Henrichs, Tah, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Andrich; Musiala, Havertz, Wirtz; Fullkrug. Ct: Nagelsmann.

Quote Scommesse per Olanda-Germania di Nations League

Le quote offerte dai principali bookmaker, prevedono una partita molto equilibrata in quota tra Olanda e Germania.

Vittoria interna della nazionale olandese e’bancata a quota 2.60 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.40, mentre il successo esterno della Germania è pagato a quota 2.60.

Pronostico Olanda-Germania di Nations League

Partita che sicuramente sarà ricca di reti segnate e di emozioni quella tra Olanda e Germania in Nations League, due formazioni a cui piace attaccare per segnare, ma molte volte distratte in difesa.

Risultato Esatto di Olanda-Germania

Come risultato esatto per questa partita tra Olanda e Germania, vi consigliamo queste due opzioni: 2-1 /1-2

