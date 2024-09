Per la seconda giornata di Nations League, League 2, gruppo 3, martedì 10 settembre 2024, alle ore 20.45, si gioca il match tra la nazionale di casa unghese e la formazione della Bosnai Erzegovina. Pronostico Ungheria-Bosnia, quote scommesse e risultato esatto.

Come arrivano le due squadre a questa partita?

La nazionale di casa dell’Ungheria, ha esordito in questa nuova edizione di Nations League, perdendo nettamente in Germania per 5 a 0, sconfitta che ha lasciato molte perplessità, soprattutto sul pessimo gioco dimostrato dai magiari.

La Bosnia Erzegovina, si presenta a Budapest, dopo la sconfitta subita nella partita inaugurale di Nations League, per 5 a 2 in trasferta contro la nazionale di casa dell’Olanda.

Probabili Formazioni Ungheria-Bosnia di Nations League

UNGHERIA(3-4-2-1): Gulacsi, Balogh, Orban, Dardai, Bolla, Nagy, Schafer, Kerkez, Szoboszlai, Sallai, Varga. Ct.Rossi

BOSNIA(4-3-3): Vasilj, Barisic, Katic, Tahirovic, Mujakic, Gazibegovic, Gigovic, Dedic, Huseinbasic, Dzeko, Demirovic.Ct.Barbarez

Quote Scommesse per Ungheria-Bosnia di Nations League

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria dei padroni di casa dell’Ungheria.

Vittoria interna della nazionale ungherese e’bancata a quota 1.75 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.60, mentre il successo esterno della Bosnia è pagato a quota 4.75.

Pronostico Ungheria-Bosnia del 10/09/2024

Ci aspettiamo un pronto riscatto per la nazionale unghesere, guidata dal tecnico italiano Marco Rossi, dopo la pesante sconfitta subita nella partita di esordio in Germania per 5 a 0.

Risultato Esatto di Ungheria-Bosnia

Come risultato esatto per questa partita tra Ungheria e Bosnia, vi consigliamo queste due opzioni: 2-1 /2-0

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.