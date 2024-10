Tornano in campo le nazionali questa settimana con la UEFA Nations League, e mercoledì sera al Wembley Stadium di Londra va in scena uno dei big match più interessanti della Lega B, dove è finita la nazionale dei Tre Leoni. Pronostico Inghilterra-Grecia 10 ottobre 2024.

Pronostico Inghilterra-Grecia 10 ottobre 2024: Come arrivano le due nazionali a questa partita?

Nella Lega B di UEFA Nations League fari puntati in primo luogo sul big match del gruppo 2 tra Inghilterra e Grecia. Entrambe sono attualmente a punteggio pieno dopo due turni: la bilancia pende dalla parte dei britannici, che oltre a giocare tra le mura amiche di Wembley, non hanno mai perso nei 7 precedenti contro gli ellenici ottenendo 5 successi e 2 pari. In queste 7 partite la Grecia non è MAI riuscita a segnare nemmeno una rete agli inglesi.

La nazionale dei Tre leoni, ora allenata da Lee Carsley, ha iniziato bene il post Gareth Southgate vincendo entrambe le prime 2 partite del Gruppo 2 di Nations League, entrambe col risultato di 3-0.

La Grecia ha aperto molto bene la Nations League, con 2 vittorie a sua volta, facendo meglio anche dell’Inghilterra col 3-0 interno sulla Finlandia e il 2-0 in Grecia.

Come funziona il nuovo regolamento della Nations League 2024-2025?

L’edizione 2024-2025 della Nations League, introduce importanti cambiamenti che rendono la competizione più divertente. La modifica più importante riguarda la fase finale, che in questa nuova edizione include anche le seconde classificate dei gironi della Lega A. Questa modifica del regolamento ha introdotto i quarti di finale, aumentando la competizione e il numero di partite decisive.

La Nations League è suddivisa in quattro leghe (A, B, C e D), con le squadre distribuite in gruppi. La Lega A, comprende le migliori nazionali europee. Durante la fase a gironi, ogni nazionale gioca sei partite, tre in casa e tre in trasferta, contro le avversarie del proprio gruppo.

Le prime due classificate di ogni girone della Lega A accedono ai quarti di finale, che si svolgeranno tra marzo 2025, con partite di andata e ritorno. Le quattro squadre vincenti si contenderanno il titolo nella Final Four, prevista dal 4 all’8 giugno 2025, ospitata da una delle nazioni finaliste.

Probabili Formazioni Inghilterra-Grecia di Nations League

Inghilterra (3-4-2-1): Pickford; Walker, Stones, Colwill; Alexander-Arnold, Mainoo, Rice, Lewis; Foden, Bellingham; Kane. Ct: Carsley

Grecia (4-3-3): Vlachodimos; Rota, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas.

Quote Scommesse per Inghilterra-Grecia del 10/10/2024

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questo match di Nations League. Inghilterra nettamente favorita con quota massima @1.28 su NetBet mentre per la sorpresa estera della Grecia si sale @12.00 volte la posta su Sisal. Il pareggio è offerto intorno @5.35 su Betflag e Betway.

Pronostico Inghilterra-Grecia di Nations League

Abbiamo detto del dominio inglese negli ultimi precedenti contro la Grecia, e del fatto che gli ellenici in 7 scontri diretti non siano mai riusciti a segnare una singola rete all’Inghilterra che però tende ad iniziare male le partite visto che non è riuscita a fare gol nel primo tempo in nove delle sue ultime 14 partite.

Andiamo con Under 1.0 Gol primo tempo @2.10, somma gol asiatica che ci manderà in cassa se non ci saranno gol nei primi 45 minuti, mentre in caso di una sola rete avremmo il rimborso pieno della puntata.

Pronostico: UNDER 1.0 GOL 1°TEMPO @2.10

Risultato Esatto di Inghilterra-Grecia

Come risultato esatto per questo match consigliamo:

Risultato Esatto: 2-0 @5.50, 1-0 @6.25, 3-1 @13.00

