Remake della sfida nel Mondiale Qatar 2022, tra Serbia e Svizzera, nella terza giornata di Nations League, sabato 12 ottobre 2024 alle ore 20.45. Pronostico Serbia-Svizzera 12 ottobre 2024.

Pronostico Serbia-Svizzera 12 ottobre 2024: Come arrivano le due nazionali a questa partita?

La Serbia tra Europeo estivo e le prime due giornate di Nations League, in questo 2024, non ha ottenuto nessuna vittoria. In questa competizione, dopo il prestigioso pareggio con i freschi campioni europei della Spagna in casa, è arrivata la sconfitta per 2-0 in Danimarca.

Ha fatto peggio, la Svizzera, in Nations League. Due sconfitte, a settembre, 2-0 in Danimarca e 4-1 in casa contro la Spagna. L’ultima vittoria dei crociati risale agli Europei, proprio contro l’Italia, per 2-0.

Come funziona il nuovo regolamento della Nations League 2024-2025?

L’edizione 2024-2025 della Nations League, introduce importanti cambiamenti che rendono la competizione più divertente. La modifica più importante riguarda la fase finale, che in questa nuova edizione include anche le seconde classificate dei gironi della Lega A. Questa modifica del regolamento ha introdotto i quarti di finale, aumentando la competizione e il numero di partite decisive.

La Nations League è suddivisa in quattro leghe (A, B, C e D), con le squadre distribuite in gruppi. La Lega A, comprende le migliori nazionali europee. Durante la fase a gironi, ogni nazionale gioca sei partite, tre in casa e tre in trasferta, contro le avversarie del proprio gruppo.

Le prime due classificate di ogni girone della Lega A accedono ai quarti di finale, che si svolgeranno tra marzo 2025, con partite di andata e ritorno. Le quattro squadre vincenti si contenderanno il titolo nella Final Four, prevista dal 4 all’8 giugno 2025, ospitata da una delle nazioni finaliste.