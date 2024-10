Gli azzurri di Spalletti tornano in campo per la 4° giornata di UEFA Nations League, ad aprire la settimana lunedì sera allo Stadio Friuli di Udine. Pronostico Italia-Israele 14 ottobre 2024.

Pronostico Italia-Israele 14 ottobre 2024: lo stato di forma delle squadre

L’Italia di Luciano Spalletti ha solo accarezzato la vittoria contro il Belgio, pareggiando per 2-2 all’Olimpico di Roma, in un match fortemente condizionato dall’espulsione di Lorenzo Pellegrini nel primo tempo. Ora gli azzurri hanno un’altra chance in quel di Udine dove affrontano Israele battuta 2-1 il mese scorso.

Le due squadre si trovano ai poli opposti del girone 2 della Lega A di Nations League: attualmente gli azzurri guidano il Girone con 7 punti in 3 partite, mentre Israele è ancora a quota 0.

Nel complesso sono nove le partite disputate dalla Nazionale a Udine, dove l’Italia è imbattuta avendo collezionato 7 vittorie e 2 pareggi.

Come funziona il nuovo regolamento della Nations League 2024-2025?

L’edizione 2024-2025 della Nations League, introduce importanti cambiamenti che rendono la competizione più divertente. La modifica più importante riguarda la fase finale, che in questa nuova edizione include anche le seconde classificate dei gironi della Lega A. Questa modifica del regolamento ha introdotto i quarti di finale, aumentando la competizione e il numero di partite decisive.

La Nations League è suddivisa in quattro leghe (A, B, C e D), con le squadre distribuite in gruppi. La Lega A, comprende le migliori nazionali europee. Durante la fase a gironi, ogni nazionale gioca sei partite, tre in casa e tre in trasferta, contro le avversarie del proprio gruppo.

Le prime due classificate di ogni girone della Lega A accedono ai quarti di finale, che si svolgeranno tra marzo 2025, con partite di andata e ritorno. Le quattro squadre vincenti si contenderanno il titolo nella Final Four, prevista dal 4 all’8 giugno 2025, ospitata da una delle nazioni finaliste.

Probabili Formazioni Italia-Israele, UEFA Nations League

Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Frattesi, Fagioli, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui. Ct. Spalletti.

Israele (4-2-3-1): Gerafi; Feingold, Nachmias, Shlomo, Leidner; Kanikovski, Abu Fani; Abada, Peretz, Gloukh; Baribo. Ct. Simon.

Dove vedere in TV Italia-Israele del 14-10-2024

Italia-Israele, gara valida per il quarto turno del Girone 2 della Lega A di Nations League 2024/25, è in programma lunedì 14 ottobre alle ore 20.45 al Bluenergy Stadium di Udine e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai 1. Il match sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

Quote e scommesse Italia-Israele del 14 ottobre 2024

Italia nettamente avanti @1,18, contro Israele che si gioca @15 volte la posta. Un altro pareggio per gli azzurri si gioca invece @6. Finora l’Italia ha collezionato tutti Over 2.5, opzione ancora in vantaggio @1,53 sull’Under 2.5 dato @2,37.

L’ultimo precedente disputato nel Belpaese è terminato per 1-0, risultato esatto offerto @7,50, ma in pole in questa lavagna di scommesse c’è il 2-0 a quota @6.ù

Pronostici Italia-Israele di Nations League

Sono 6 i precedenti tra Italia e Israele considerando tutte le competizioni, l’ultimo lo scorso 9 settembre a Budapest: l’Italia ha vinto 2-1 nel match d’andata della Nations League grazie alle reti di Frattesi e Kean. Contro la selezione israeliana gli azzurri non hanno mai perso e possono vantare cinque successi e un pareggio, che risale ai Mondiali del 1970 disputati in Messico. Negli ultimi cinque scontri Israele ha messo a segno solo due gol contro gli azzurri.

Pronostico: VITTORIA ITALIA + GOL NO @1.80

Risultato Esatto di Italia-Israele

Come risultato esatto scegliamo due possibilità: 2-0 / 1-0.

