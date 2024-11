Si chiude il girone di Nations League, per la Fascia A, gruppo 1, con il match in programma lunedì 18 novembre 2024, alle ore 20.45, allo stadio PGE Narodowy di Varsavia, tra i padroni di casa della Polonia, e la nazionale ospite della Scozia. Pronostici Nations League di oggi 18/11/2024, Polonia-Scozia.

Come arrivano le due nazionali a questa partita?

La nazionale polonia, arriva a questa gara casalinga, valida per l’ultima giornata di Lega A girone 1 di Nations League, terza in classifica con 4 punti, a pari merito con la Scozia. La Polonia arriva dalla pesante sconfitta subita in Portogallo per 5 a 1.

La nazionale scozzese, arriva in Polonia, con 4 punti in classifica e con ancora una flebile speranza di qualificazione di raggiungere i quarti di finale. La Scozia, arriva dalla bella vittoria interna per 1 a 0 contro la Croazia.

Come funziona il nuovo regolamento della Nations League 2024-2025?

L’edizione 2024-2025 della Nations League, introduce importanti cambiamenti che rendono la competizione più divertente. La modifica più importante riguarda la fase finale, che in questa nuova edizione include anche le seconde classificate dei gironi della Lega A. Questa modifica del regolamento ha introdotto i quarti di finale, aumentando la competizione e il numero di partite decisive.

La Nations League è suddivisa in quattro leghe (A, B, C e D), con le squadre distribuite in gruppi. La Lega A, comprende le migliori nazionali europee. Durante la fase a gironi, ogni nazionale gioca sei partite, tre in casa e tre in trasferta, contro le avversarie del proprio gruppo.

Le prime due classificate di ogni girone della Lega A accedono ai quarti di finale, che si svolgeranno tra marzo 2025, con partite di andata e ritorno. Le quattro squadre vincenti si contenderanno il titolo nella Final Four, prevista dal 4 all’8 giugno 2025, ospitata da una delle nazioni finaliste.

Probabili Formazioni Polonia-Scozia di Nations League

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Cash, Bednarek, Kiwior, Bereszynski; Krychowiak, Zielinski; Frankowski, Szymanski, Grosicki; Lewandowski.

Scozia (3-5-2): Gunn; Porteous, Hanley, Tierney; Hickey, McTominay, McGregor, Armstrong, Robertson; Dykes, Adams.

Quote Scommesse per Polonia-Scozia del 18/10/2024

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono leggermente la vittoria interna della Polonia, in questa partita in casa contro la Scozia.

Vittoria interna della Polonia bancata a quota 2.30 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.50, mentre il successo esterno della Scozia è pagato a quota 2.70.

Pronostico Polonia-Scozia di Nations League

Partita che vale per il 3 e 4 posto, questa tra le nazionali di Polonia e Scozia. La Polonia ha vinto il match giocato in Scozia per 3 a 2, quindi con un pareggio possono arrivare terzi.

La Scozia vincendo, potrebbe anche sperare di arrivare seconda, ma dovrebbe vincere e la Croazia dovrebbe perdere in casa contro il Portogallo.

Risultato Esatto di Polonia-Scozia del 18/11/2024

Come risultato esatto per questa partita di Nations League tra Polonia e Scozia vi consigliamo queste opzioni:

