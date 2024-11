Lunedì sera, alle ore 20:45 dallo Stade de Luxembourg si gioca la 6° giornata del gruppo 3 di Lega C per la UEFA Nations League. Vediamo analisi, probabili formazioni, migliori quote e scommesse gratis sul calcio. Pronostico Lussemburgo-Irlanda del Nord 18 novembre 2024.

Pronostico Lussemburgo-Irlanda del Nord 18 novembre 2024: lo stato di forma delle nazionali

Lunedì sera si sfidano Lussemburgo-Irlanda del Nord, un testa coda del gruppo 3 di Lega C per la UEFA Nations League. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questo match.

Il Lussemburgo è ultimo con 2 punti guadagnati da altrettanti pareggi nelle prime 5 partite del girone, con la nazionale del piccolo principato che è riuscita a segnare una sola rete.

Irlanda del Nord al comando del girone con 10 punti, 2 in più sulla Bulgaria, quindi agli ospiti servirà una vittoria per non rischiare il primato, contro un avversario battuto 2-0 all’esordio di Nations League in casa. L’Irlanda del Nord arriva da 2 vittorie consecutive, compreso il 2-0 della settimana scorsa, sul campo di casa contro la Bielorussia.

Come funziona il nuovo regolamento Nations League 2024-2025?

L’edizione 2024-2025 della Nations League, introduce importanti cambiamenti che rendono la competizione più divertente. La modifica più importante riguarda la fase finale, che in questa nuova edizione include anche le seconde classificate dei gironi della Lega A. Questa modifica del regolamento ha introdotto i quarti di finale, aumentando la competizione e il numero di partite decisive.

La Nations League è suddivisa in quattro leghe (A, B, C e D), con le squadre distribuite in gruppi. La Lega A, comprende le migliori nazionali europee. Durante la fase a gironi, ogni nazionale gioca sei partite, tre in casa e tre in trasferta, contro le avversarie del proprio gruppo.

Le prime due classificate di ogni girone della Lega A accedono ai quarti di finale, che si svolgeranno tra marzo 2025, con partite di andata e ritorno. Le quattro squadre vincenti si contenderanno il titolo nella Final Four, prevista dal 4 all’8 giugno 2025, ospitata da una delle nazioni finaliste.

Probabili Formazioni Lussemburgo-Irlanda del Nord del 18.11.24

Lussemburgo (4-2-3-1): Pereira; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Martins, Cruz; Sinani, Olesen, Bonher; Rodriguez.

Irlanda del Nord (3-4-3): Farrel; Ballard, Nair, Brown; Hume, S. Charles, Saville, Lewis; Bradley, D. Charles, Price.

Migliori quote Lussemburgo-Irlanda del Nord di UEFA Nations League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1×2 sul mercato italiano per questo match di UEFA Nations League. Ospiti favoriti @1.90 su Sisal e Snai mentre la vittoria interna si gioca @4.75 di quota massima su NetBet e Lottomatica. Chi vuole scommettere sul pareggio trova la X @3.10 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Lussemburgo-Irlanda del Nord del 18 novembre 2024

Abbiamo detto della vittoria interna per 2-0 all’andata da parte dell’Irlanda del Nord contro il Lussemburgo. Gli ospiti potrebbero vincere anche la sfida di ritorno in trasferta, per una quota quasi alla pari. Dopo aver pareggiato il primo scontro del 2012, l’Irlanda del Nord ha sempre battuto Lussemburgo nei successi 4 confronti diretti tra queste due nazionali.

Risultato esatto Lussemburgo-Irlanda del Nord

Abbiamo scelto tre possibili risultati esatti a quota alta, due dei quali puntano sulla vittoria esterna come abbiamo visto anche nella giocata principale in singola discussa prima: 0-2, 1-2, 1-1.

