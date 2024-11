Il Podgorica City Stadium ospiterà questa sfida valida per la 6° giornata del girone 4 della Lega B di UEFA Nations League, in campo martedì sera alle ore 20:45. Vediamo i nostri consigli e i pronostici gratis sul calcio. Pronostici Montenegro-Turchia 19 novembre 2024.

Pronostici Montenegro-Turchia 19 novembre 2024: lo stato di forma delle nazionali

Testa coda del gruppo 4 di Lega B per quanto riguarda la UEFA Nations League con Montenegro-Turchia in campo martedì sera, alle ore 20:45 del 19 novembre, a Podgorica.

Il Montenegro è all’ultimo posto con 0 punti, 5 sconfitte su 5, 1 gol segnato e ben 8 concessi. Tra queste sconfitte anche quella contro la capolista turca, anche se in quell’occasione la squadra di Prosinecki si batte alla pari in trasferta, nello 0-1 finale.

La Turchia di Montella è al comando con 11 punti, due in più del Galle. I turchi sono imbattuti con 3 vittorie e 2 pareggi, anche se la settimana scorsa non sono riusciti a chiudere i conti nello 0-0 interno contro il Galles.

Come funziona il nuovo regolamento della Nations League 2024-2025

L’edizione 2024-2025 della Nations League, introduce importanti cambiamenti che rendono la competizione più divertente. La modifica più importante riguarda la fase finale, che in questa nuova edizione include anche le seconde classificate dei gironi della Lega A. Questa modifica del regolamento ha introdotto i quarti di finale, aumentando la competizione e il numero di partite decisive.

La Nations League è suddivisa in quattro leghe (A, B, C e D), con le squadre distribuite in gruppi. La Lega A, comprende le migliori nazionali europee. Durante la fase a gironi, ogni nazionale gioca sei partite, tre in casa e tre in trasferta, contro le avversarie del proprio gruppo.

Le prime due classificate di ogni girone della Lega A accedono ai quarti di finale, che si svolgeranno tra marzo 2025, con partite di andata e ritorno. Le quattro squadre vincenti si contenderanno il titolo nella Final Four, prevista dal 4 all’8 giugno 2025, ospitata da una delle nazioni finaliste.

Probabili Formazioni Montenegro-Turchia del 19.11.24

Montenegro (4-3-3): Nikic; Marusic, Vujacic, Sipcic, Vukcevic; Bakic, Jankovic, Jovovic; Krstovic, Mugosa, Camaj. Ct: Prosinecki.

Turchia (4-2-3-1): Cakir; Celik, Bardakci, Demiral, Kadioglu; Akturkoglu, Kokcu; Arda Guler, Calhanoglu, Yildiz; Kahveci. Ct: Montella.

Migliori quote Montenegro-Turchia di UEFA Nations League

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 per le scommesse sul mercato italiano per questo match valido per la UEFA Nations League. Quote alte per i padroni di casa, il Montenegro si gioca vincente @6 su Sisal e @5.75 su Snai mentre la vittoria della Turchia si gioca @1.50 un pò ovunque, compresi Netbet e Goldbet. Per il pareggio la quota è @4.40 su Lottomatica.

Le nostre scommesse su Montenegro-Turchia del 19 novembre 2024

La Turchia non ha mai perso in 5 precedenti contro il Montenegro, e ha vinto le 2 sfide più recenti, compreso l’1-0 dell’andata. Il tasso tecnico è tutto dalla parte della nazionale allenata da Montella, e potrà colmare il fattore campo. Giochiamo la vittoria esterna, con una quota valida anche da inserire in doppie e multiple.

Risultato Esatto Montenegro-Turchia

Come detto ci aspettiamo il successo degli ospiti, e questo si riflette anche nelle scelte dei tre risultati esatti: 0-2, 1-1, 1-3.

