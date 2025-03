Questa settimana tornano le nazionali e torna la UEFA Nations League 2024-2025 con i quarti di finale che vedranno impegnati gli azzurri, giovedì sera alle ore 20:45 da San Siro, contro i tedeschi, in un grande classico del calcio europeo tra nazionali. Pronostici Italia-Germania 20 marzo 2025.

Pronostici Italia-Germania 20 marzo 2025: lo stato di forma delle nazionali

Tornano le nazionali, e giovedì 20 marzo 2025 è sono in campo Italia-Germania per i quarti di finale di Nations League, in campo a San Siro, con Luciano Spalletti che ritrova oltre quattro mesi dopo l’ultima partita della nostra nazionale.

L’Italia giocò infatti l’ultima partita il 17 novembre 2024, sempre qui a San Siro, quando perse 1-3 contro la Francia nell’ultimo turno della fase a gironi della Nations League.

Di fronte ci sarà una Germania rivoluzionata viste le assenze che hanno colpito soprattutto il reparto offensivo: gli infortuni di Kai Havertz e Florian Wirtz, insieme al calo di forma di Gnabry, hanno reso necessari numerosi cambiamenti. Nagelsmann ha deciso di richiamare Groß e ha chiamato diversi volti nuovi e di ritorno.

Probabili formazioni e convocati Italia-Germania

Convocati Azzurri:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Probabili Formazioni:

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Buongiorno, Calafiori, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Tonali, Frattesi, Cambiaso; Kean, Retegui. Allenatore: Spalletti

GERMANIA (4-2-3-1): Nübel; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Undav. Allenatore: Nagelsmann

Guida TV Nations League: quando e dove vedere Italia-Germania?

Italia-Germania (Andata quarti di finale Nations League 2024/2025): 20 marzo 2025, ore 20:45 – San Siro, Milano. La prossima sfida della Nazionale sarà trasmessa dalla Rai, su Rai Uno, al canale numero 1 e 501 HD del digitale terrestre, come tutte le partite degli Azzurri.

La partita di ritorno si giocherà invece il 23 marzo alle ore 20:45 dal Signal Iduna Park di Dortmund.

Migliori quote Italia-Germania UEFA Nations League

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio per questo match valido per la UEFA Nations League. Quote in grandissimo equilibrio con l’Italia @2.70 di quota massima su Sisal ma anche la vittoria della Germania si gioca @2.70 su Betway e NetBet. Pareggio @3.15 su Goldbet, e la X non è da escludere come vedremo anche dopo nelle nostre scommesse.

Le nostre scommesse su Italia-Germania

La sfida tra gli Azzurri e la Germania va avanti dal primo scontro del 1923 a Milano, fino all’ultimo incrocio del 2022 a Moenchengladbach, nel quale si contano 24 gare con la Germania unita, 13 con la Germania Ovest e 4 con la Germania Est (tra il 1955 e il 1988). Il bilancio complessivo vede gli Azzurri in vantaggio: 16 vittorie a 10, con 15 pareggi, 58/50 le reti. Prendendo in considerazione le singole avversarie: 11 vinte, 7 pari e 6 ko con la Germania; 4/6/3 con la Germania Ovest; 1/2/1 con la Germania Est. Noi per questa sfida abbiamo deciso di sbilanciarci sulla quota alta per il pareggio. Ben 4 X negli ultimi 6 precedenti tra queste due nazionali.

Risultato Esatto Italia-Germania

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 0-3.

Come funziona il nuovo regolamento della Nations League 2024-2025

L’edizione 2024-2025 della Nations League, introduce importanti cambiamenti che rendono la competizione più divertente. La modifica più importante riguarda la fase finale, che in questa nuova edizione include anche le seconde classificate dei gironi della Lega A. Questa modifica del regolamento ha introdotto i quarti di finale, aumentando la competizione e il numero di partite decisive.

La Nations League è suddivisa in quattro leghe (A, B, C e D), con le squadre distribuite in gruppi. La Lega A, comprende le migliori nazionali europee. Durante la fase a gironi, ogni nazionale gioca sei partite, tre in casa e tre in trasferta, contro le avversarie del proprio gruppo.

Le prime due classificate di ogni girone della Lega A accedono ai quarti di finale, che si svolgeranno tra marzo 2025, con partite di andata e ritorno. Le quattro squadre vincenti si contenderanno il titolo nella Final Four, prevista dal 4 all’8 giugno 2025, ospitata da una delle nazioni finaliste.

