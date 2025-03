Si gioca la partita di andata dei Play Off di Nations League, per la Fascia A, con il match in programma giovedì 20 marzo 2025, alle ore 20.45, allo stadio Polijud di Spalato, tra i padroni di casa della Croazia, e la nazionale ospite della Francia. Pronostico Croazia-Francia di Nations League del 20/03/2025.

Come arrivano le due nazionali a questa partita?

La nazionale croata, arriva a questa gara casalinga, valida per la partita di andata dei Play Off di Nations League, dopo essere arrivata al secondo posto nel gruppo B, dietro il Portogallo.

La nazionale francese, arriva in Croazia, dopo aver dominato il gruppo 2, insieme all’Italia, chiudendo al primo posto con 13 a pari merito con la nazionale italiana, ma arrivando prima per via degli scontri diretti.

Probabili Formazioni Croazia-Francia di Nations League

Croazia (3-4-3): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Stanisic, Modric, Kovacic, Sosa; Baturina, Kramaric, Sucic. Allenatore: Dalic.

Francia (4-3-3): Maignan; Kounde, Konaté, Saliba, Theo Hernandez; Guendouzi, Tchouameni, Rabiot; Dembele, Mbappé, Barcola. Allenatore: Deschamps.

Dove vedere la partita in TV?

La partita di andata dei Play Off di Nations League, in programma giovedì 20 marzo 2025, alle ore 20.45 tra Croazia e Francia, sarà visibile sul canale web Uefa.tv.

Quote Scommesse per Croazia-Francia del 20/03/2025

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna della Francia, in questa partita in trasferta contro la Croazia.

Vittoria interna della Croazia bancata a quota 3.40 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.20, mentre il successo esterno della Francia è pagato a quota 2.25.

Pronostico Croazia-Francia di Nations League

La Croazia deve provare a far valere il fattore campo, in questa partita di andata contro la nazionale francese, che rimane per noi però la squadra favorita per il passaggio in semifinale. La vincente di questo scontro, affronterà la vincente di Olanda-Spagna.

Pronostico: GOL SI, offerto a quota 1.75 su Lottomatica

Risultato Esatto di Croazia-Francia

Come risultato esatto per questa partita di Nations League tra Croazia e Francia vi consigliamo queste opzioni: 1-1/1-2/0-2

