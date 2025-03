Per il match di andata dei Play Off di Nations League, per la Fascia A, giovedì 20 marzo 2025, alle ore 20.45, allo stadio De Kuip di Rotterdam, è in programma la partita tra i padroni di casa dell’Olanda, opposti alla Francia. Olanda-Spagna di National League, pronostico, scommesse, formazioni e risultato esatto.

Come arrivano le due nazionali a questa partita?

La nazionale dell’Olanda, arriva a questa partita in casa, valida come match di andata dei Play Off di Nations League, dopo essere arrivata al secondo posto nel gruppo C, dietro la nazionale della Germania.

La nazionale della Spagna, arriva in nei Paesi Bassi, dopo aver dominato il gruppo 4, dove ha collezionato 16 punti, con ben 5 vittorie e un solo pareggio, staccando di 8 punti, la Danimarca, seconda forza del girone.

Probabili Formazioni di Olanda-Spagna di Nations League

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Frimpong, Van Dijk, De Ligt, Hato; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Gakpo, Brobbey, Simons. Allenatore: Koeman.

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Mingueza, Cubarsi, Asencio, Cucurella; Pedri, Zubimendi; Lamine Yamal, Fabian, N. Williams; Ferran Torres. Allenatore: De la Fuente.

Dove vedere la partita in TV?

La partita di andata dei Play Off di Nations League, in programma giovedì 20 marzo 2025, alle ore 20.45 tra Olanda e Spagna, sarà visibile sul canale web Uefa.tv.

Quote Scommesse per Olanda-Spagna del 20/03/2025

Le quote offerte dai principali bookmaker, vedono favorita la vittoria esterna della Spagna, in questa partita in trasferta contro l’Olanda.

Vittoria interna dell’Olanda bancata a quota 3.10 su Sisal e su Goldbet, il pareggio pagato a quota 3.20, mentre il successo esterno della Spagna è pagato a quota 2.35.

Pronostico Olanda-Spagna di Nations League

Partita molto bella sulla carta, quella che è in programma giovedì 20 marzo 2025, tra i padroni di casa olandesi e la nazionale spagnola.

L’Olanda è una nazionale a cui piace molto attaccare, segna tante reti ma ne subisce altrettante. La Spagna è la squadra favorita per la conquista di questa edizione di National League. Le furie rosse infatti sono una nazionale che mostra sempr eun bel gioco.

Pronostico: GOL SI + Vittoria Spagna, offerta a quota 4.75 su Bet365

Risultato Esatto di Olanda-Spagna

Come risultato esatto per questa partita di Nations League tra Olanda e Spagna vi consigliamo queste opzioni: 0-2/1-3

