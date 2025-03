Gli azzurri di Spalletti si giocano tutto in 90 minuti, domenica 23 marzo, alle ore 20:45 dal Signal Iduna Park di Dortmund, dopo la sconfitta per 2-1 all’andata dei quarti di finale di UEFA Nations League 2024-2025 vinta dai tedeschi. Pronostico Germania-Italia 23 marzo 2025.

Pronostico Germania-Italia 23 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo analisi, probabili formazioni, quote, guida tv e tutti i consigli per le scommesse su Germania-Italia, match valido per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League in campo domenica 23 marzo 2025, alle ore 20:45, dopo il 2-1 dei tedeschi a San Siro all’andata.

L’Italia si era illusa all’andata con la rete di Tonali che fece passare in vantaggio gli azzurri che però si sono fatti rimontare, calando nel secondo tempo, dopo un ottima prima parte di match. Domenica l’Italia dovrà vincere con un gol di scarto per andare ai supplementari, con due per passare direttamente. Si può fare, ma non sarà semplice.

La Germania ha infatti ribaltato il risultato anche con i cambi: Kleindienst, entrato all’intervallo, approfitta di una dormita collettiva della difesa italiana e di testa pareggia. E a un quarto d’ora dalla fine, dopo che Raspadori si è visto respingere la palla del 2-1 da Baumann, il 2-1 lo trova Goretzka con un altro colpo di testa. Chi passa sfiderà la vincente tra Portogallo e Danimarca in semifinale.

Probabili Formazioni Germania-Italia, Nations League

Dopo il gol messo a segno nella gara di andata a San Siro, Kleidienst potrebbe essere il terminale offensivo di Nagelsmann per questa gara di ritorno. Possibile chance per Adeyemi dal 1’ su una corsia offensiva, mentre scalpita anche Schlotterbeck, che dovrebbe agire al centro della difesa con Rudiger. Per Spalletti Calafiori è uscito malconcio dal match dell’andata per un problema al ginocchio, ragion per cui Spalletti potrebbe lanciare Buongiorno dal 1’ nel trio difensivo. Ricci potrebbe rilevare Rovella in cabina di regia, per il resto dovrebbero esserci tante conferme della formazione vista al Meazza.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Koch, Schlotterbeck, Mittelstädt; Andrich, Goretzka; Sané, Musiala, Adeyemi; Kleindienst. Ct: Nagelsmann.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Buongiorno; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Cambiaso; Raspadori, Kean. Ct: Spalletti.

Guida TV UEFA Nations League: dove vedere Germania-Italia?

La partita tra Germania e Italia si giocherà domenica 23 marzo, con calcio d’avvio alle 20:45. La gara, in agenda per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League, sarà trasmessa in esclusiva, in chiaro e gratis su Rai 1. Per quanto riguarda lo streaming, Germania-Italia potrà essere vista collegandosi sulla piattaforma RaiPlay.

Migliori quote Germania-Italia del 23 marzo 2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio per questo match valido per la UEFA Nations League. I tedeschi sono favoriti anche per la vittoria nel ritorno, con quota @1.75 su Snai mentre la vittoria azzurra si gioca @4.40 su Sisal, col pareggio @3.90 su NetBet.

Le nostre scommesse su Germania-Italia

A differenza della sfida di andata, dove avevamo consigliato la X, questa volta andiamo sul pareggio primo tempo, prevedendo equilibrio nei primi 45 minuti di gioco che i tedeschi utilizzeranno per sfidare l’avversario azzurro, chiamato alla rimonta, ma la squadra di Spalletti dovrà stare anche attenta a non subire un gol che potrebbe estinguere le speranze dell’Italia.

Risultato Esatto Germania-Italia

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 2-3.

Come funziona il nuovo regolamento della Nations League 2024-2025

L’edizione 2024-2025 della Nations League, introduce importanti cambiamenti che rendono la competizione più divertente. La modifica più importante riguarda la fase finale, che in questa nuova edizione include anche le seconde classificate dei gironi della Lega A. Questa modifica del regolamento ha introdotto i quarti di finale, aumentando la competizione e il numero di partite decisive.

La Nations League è suddivisa in quattro leghe (A, B, C e D), con le squadre distribuite in gruppi. La Lega A, comprende le migliori nazionali europee. Durante la fase a gironi, ogni nazionale gioca sei partite, tre in casa e tre in trasferta, contro le avversarie del proprio gruppo.

Le prime due classificate di ogni girone della Lega A accedono ai quarti di finale, che si svolgeranno tra marzo 2025, con partite di andata e ritorno. Le quattro squadre vincenti si contenderanno il titolo nella Final Four, prevista dal 4 all’8 giugno 2025, ospitata da una delle nazioni finaliste.

