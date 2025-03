Domenica 23 marzo alle ore 20:45 sono in campo Portogallo e Danimarca dall’Estádio José Alvalade di Lisbona per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League 2024-2025, con i lusitani che dovranno ribaltare la sconfitta dell’andata in terra danese. Pronostico Portogallo-Danimarca 23 marzo 2025.

Pronostico Portogallo-Danimarca 23 marzo 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo analisi, probabili formazioni, quote, guida tv e tutti i consigli per le scommesse su Portogallo-Danimarca, match valido per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League in campo domenica 23 marzo 2025, alle ore 20:45, dopo l’1-0 danese dell’andata a Copenhagen.

Un gol di Hojlund al 78° ha permesso alla Danimarca di vincere 1-0 l’andata al Parken Stadium contro i lusitani, ma il passaggio del turno non è per niente archiviato per i danesi che nel primo tempo della sfida di giovedì avevano sbagliato anche un rigore con Eriksen nel primo tempo.

Il Portogallo, che ha già vinto la competizione nel 2019, ovvero alla sua prima edizione, punta al bis, ma come detto c’è da rimontare lo 0-1 dell’andata, un obiettivo fattibile per Cristiano Ronaldo e compagni, specialmente in casa, con la nazionale lusitana che può contare sulla maggior qualità del suo 11. Chi vincerà questa sfida andrà in semifinale contro la vincente tra Germania e Italia.

Probabili Formazioni Portogallo-Danimarca, Nations League

Il Ct del Portogallo Martinez non dovrebbe stravolgere la formazione che ha pur perso all’andata. Ronaldo sarà il terminale offensivo, con Bernardo Silva che scalpita per una maglia da titolare. Ballottaggio Semedo-Dalot per il ruolo di terzino destro. La Danimarca di Riemer dovrebbe presentarsi con la novità Hojlund al centro del tridente offensivo, mentre a centrocampo Wind sfida Eriksen.

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Antonio Silva, Ruben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernandes; Neto, Cristiano Ronaldo, Rafa Leao. Ct: Martinez.

Danimarca (4-3-3): Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestergaard, Maehle; Hjulmand, Norgaard, Eriksen; Skov Olsen, Hojlund, Damsgaard. Ct: Riemer.

Guida TV UEFA Nations League: dove vedere Portogallo-Danimarca?

Il match tra Portogallo e Danimarca, valevole per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Nations League, si disputerà domenica 23 marzo con calcio d’inizio previsto alle 20:45. Sarà possibile seguire in diretta tv e streaming la partita su UEFA.tv.

Migliori quote Portogallo-Danimarca del 23 marzo 2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio per questo match valido per la UEFA Nations League. Portogallo favorito @1.60 su Sisal per la vittoria, pareggio @4.30 su NetBet e vittoria esterna della Danimarca @5.50 su Betway.

Le nostre scommesse su Portogallo-Danimarca

Il Portogallo aveva sempre battuto la Danimarca nei 3 precedenti scontri prima della sconfitta di Copenhagen dell’andata. I lusitani nella loro storia rimangono avanti sui danesi con 9 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi a completare il quadro. Puntiamo sul riscatto interno di CR7 e compagni.

Risultato Esatto Portogallo-Danimarca

Per questa partita abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 3-1, 1-1.

Come funziona il nuovo regolamento della Nations League 2024-2025

L’edizione 2024-2025 della Nations League, introduce importanti cambiamenti che rendono la competizione più divertente. La modifica più importante riguarda la fase finale, che in questa nuova edizione include anche le seconde classificate dei gironi della Lega A. Questa modifica del regolamento ha introdotto i quarti di finale, aumentando la competizione e il numero di partite decisive.

La Nations League è suddivisa in quattro leghe (A, B, C e D), con le squadre distribuite in gruppi. La Lega A, comprende le migliori nazionali europee. Durante la fase a gironi, ogni nazionale gioca sei partite, tre in casa e tre in trasferta, contro le avversarie del proprio gruppo.

Le prime due classificate di ogni girone della Lega A accedono ai quarti di finale, che si svolgeranno tra marzo 2025, con partite di andata e ritorno. Le quattro squadre vincenti si contenderanno il titolo nella Final Four, prevista dal 4 all’8 giugno 2025, ospitata da una delle nazioni finaliste.

