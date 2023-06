La finale di Nations League, tra Croazie e Spagna, è in programma domenica 18 giugno 2023, allo stadio De Kuip a Rotterdam in Olanda. Croazia-Spagna, finale di Nations League, pronostico, risultato esatto e probabili formazioni, per questa partita di calcio.

Come sono arrivate le due squadre alla finale di Nations League?

La Nazionale della Croazia è arrivata a questa finale di Nations League dopo aver eliminato in semifinale i padroni di casa dell’Olanda, la formazione favorita dai bookmaker per la vittoria finale della competizione, dopo che la partita era terminata 2 a 2 nei tempi regolamentari, mentre nei supplementari due reti messe a segno dai croati hanno fissato il risultato finale sul 4 a 2 per la Croazia.

La Spagna si è qualificata per la finale di Nations League dopo aver superato in semifinale l’Italia di Mister Roberto Mancini, con il risultato finale di 2 a 1 per la nazionale iberica, con le reti messe a segno da Pino e Joselu per la Spagna e da Immobile per gli azzurri.

Le probabili formazioni di Croazia-Spagna

CROAZIA(4-3-2-1): Livakovic, Vrsaliko, Vida, Lovreln, Grvadiol, Brozovic, Modric, Kovacic, Vlasic, Perisic, Rebic. Allenatore Dalic

SPAGNA(4-3-3): Unai Simon, Azpicuileta, Pau Torres, Laporta, Jordi Alba, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Morata, Moreno. Allenatore Luis Enrique

Quote offerte dai bookmaker

Le quote offerte dai bookmaker, per questa partita di finale, prevedono una partita molto equilibrata, ma con la Spagna favorita. Il successo delle furie rosse è infatti bancato a quota 2 sia da Sisal che da Bullibet, il pareggio giocato a quota 3.40, la vittoria della Croazia a quota 3.75.

Pronostico Croazia-Spagna finale di Nations League

Come abbiamo visto i bookmaker vedono favorita la vittoria della Spagna, ma noi dello staff di Bet Italia Web non ne siamo convinti. La nazionale croata come abbiamo visto è una squadra tosta che ha eliminato i padroni di calcio dell’Olanda giocando un buonissimo calcio. Pronostico 1X (dopo i tempi regolamentari)

Possibile Risultato Esatto

Il nostro consiglio per il probabile risultato esatto del match tra Croazia e Spagna, vi sottopone queste tre possibilità 1-1/ 1-0 /0-1

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €1250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 per 5 settimane sulle scommesse perdenti. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 4.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €25

Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €25 + 1 mese DAZN 5.0 Visita il Sito Recensione

Sono uno dei fondatori di BetItaliaweb e da sempre mi occupo di scrivere articoli dedicati alle scommesse sportive, ai casinò, al poker e alle criptovalute.