Il Sassuolo vuole continuare a crescere dopo la vittoria di Cagliari nel turno infrasettimanale, e lunedì al Mapei Stadium, per la 10° giornata di Serie A, arriva un Genoa che invece se la passa malissimo, fanalino di coda con soli 3 punti raccolti in 9 turni per il Grifone. Pronostico Sassuolo-Genoa 3 novembre 2025.

Pronostico Sassuolo-Genoa 3 novembre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Sassuolo-Genoa, match della 10° giornata di Serie A 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato di calcio italiano.

Il Genoa ha vinto le ultime due sfide di Serie A contro il Sassuolo, dopo che non aveva trovato alcun successo nelle cinque precedenti (2N, 3P). Il Sassuolo è rimasto imbattuto in otto delle 10 partite al MAPEI Stadium contro il Genoa in Serie A (6V, 2N), perdendo però quella più recente: 1-2 il 22 dicembre 2023.

Il Sassuolo non pareggia un match casalingo in Serie A dal 14 aprile 2024 (3-3 contro il Milan), da allora tre successi e quattro sconfitte per i neroverdi in sette gare al MAPEI Stadium nel massimo campionato. Il Sassuolo non ha vinto nessuno degli ultimi sei incontri di Serie A giocati di lunedì (3N, 3P),

Il Genoa è stato sconfitto in ben sei delle nove gare di questo campionato (3N): i rossoblù hanno perso più volte dopo i primi 10 incontri in una stagione di Serie A in due sole occasioni. Il Genoa ha perso le ultime due sfide contro avversarie neopromosse in Serie A (inclusa una proprio nell’ultima giornata di campionato contro la Cremonese). Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 15 trasferte di campionato (6N, 8P), perdendo tutte le tre più recenti.

Probabili Formazioni Sassuolo-Genoa

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Sassuolo-Genoa?

Sassuolo-Genoa, lunedì 3 novembre, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN con collegamento a partire dalle ore 18:00.

Migliori quote per Sassuolo-Genoa

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Sassuolo-Genoa

Il Sassuolo ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 10 gare contro il Genoa in Serie A, segnando una media di 2.1 gol a incontro.

PRONOSTICO: SASSUOLO OVER 0.5 GOL @1.35

Risultato Esatto e scommesse marcatori Sassuolo-Genoa

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 2-0.

Andrea Pinamonti ha trovato la rete in ciascuna delle ultime due sfide di Serie A contro il Genoa, entrambe con la maglia del Sassuolo; l’attaccante classe 1999 ha segnato complessivamente 15 gol in 68 presenze con i rossoblù nel massimo campionato in due diverse esperienze tra il 2019 e il 2025.

