Pronostici Calcio Serie A 20° giornata: analisi e scommesse Hellas Verona-Lazio del 11-01-2026

Pronostico Verona-Lazio 11 gennaio 2026
9 Gennaio 2026

Squadre in campo domenica alle ore 18:00 allo Stadio Bentegodi, per la 20° giornata di Serie A in cui l’Hellas cerca punti per uscire dalla zona retrocessione contro la Lazio di Sarri che non vince da 4 giornate (3 pareggi e una sconfitta). Pronostico Verona-Lazio 11 gennaio 2026.

Pronostico Verona-Lazio 11 gennaio 2026; analisi e statistiche

Vediamo analisi, statistiche e quote su Hellas Verona-Lazio match valido per la 20° giornata di Serie A 2025-2026, con le migliori scommesse sul campionato di calcio italiano.

La Lazio ha vinto tutte le ultime quattro sfide contro l’Hellas Verona in campionato con uno score aggregato di 10-1. Perfetto equilibrio nelle ultime 18 partite tra Hellas Verona e Lazio al Bentegodi in Serie A: sei successi per parte e sei pareggi; i biancolesti hanno vinto la trasferta più recente contro gli scaligeri (3-0 lo scorso 19 gennaio).

L’Hellas Verona ha vinto appena una delle ultime 14 gare casalinghe di Serie A (7N, 6P), perdendo tra l’altro in tre delle quattro più recenti (una vittoria nel parziale contro l’Atalanta). L’Hellas Verona è la formazione che ha incassato più gol di testa nel campionato in corso (otto) e una delle tre che ne hanno realizzati meno con questo fondamentale: uno come Pisa e Bologna.

La Lazio ha registrato una sconfitta e un pareggio nelle prime due partite di quest’anno solare; la formazione biancoceleste non colleziona nemmeno un successo nelle prime tre gare giocate nel mese di gennaio dal 2008 (2N, 1P), con Delio Rossi in panchina. La Lazio ha vinto solo due delle nove gare fuori casa di questo campionato (3N, 4P). Solo l’Inter (nove) ha realizzato più gol della Lazio nell’ultimo quarto d’ora  di gioco nel campionato in corso (sette come il Como); l’Hellas Verona è, al contrario, la formazione che dal 76′ in avanti ne ha concessi di più: 11.

Pronostico Verona-Lazio 11 gennaio 2026

Pronostico Verona-Lazio 11 gennaio 2026

Probabili Formazioni Hellas Verona-Lazio

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Vecino; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All. Sarri.

Guida TV Calcio Serie A: dove vedere Verona-Lazio?

Verona-Lazio, domenica 11 gennaio, sarà trasmessa in diretta sia su SKY che su DAZN con collegamento a partire dalle ore 17:30.

Migliori quote per Hellas Verona-Lazio

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Verona-Lazio
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.503.002.35
3.403.002.35
3.352.952.35
3.402.952.35
3.402.952.35

Le nostre scommesse su Hellas Verona-Lazio

In 10 delle ultime 11 gare di campionato disputate dall’Hellas Verona si sono registrati sempre almeno tre gol nel match, incluse tutte le ultime sette: fa eccezione in questo parziale solo lo 0-0 datato 8 novembre a Lecce. La squadra veneta subisce gol al Bentegodi da sette partite di fila e non fa peggio nella competizione da una striscia di otto registrata tra agosto e dicembre 2024.

PRONOSTICO: OVER 2.0 GOL @1.88

Risultato Finale e Scommesse Marcatori Verona-Lazio

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 0-3, 1-2.

Gift Orban è il miglior marcatore dell’Hellas Verona in questa Serie A con cinque reti all’attivo; tuttavia, tre di queste, inclusa la più recente contro il Napoli, sono arrivate in trasferta; il nigeriano infatti, dopo aver segnato due gol nelle prime quattro presenze casalinghe in Serie A, è rimasto a secco nelle successive tre.

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
,
