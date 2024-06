Quote Tour de France 2024. Dopo aver letteralmente dominato il Giro d’Italia ecco che Tadej Pogacar si presenta come l’uomo da battere e il netto favorito anche nelle lavagne delle scommesse e delle quote antepost per il prossimo grande giro, la Grand Boucle che è giunta alla 111° edizione al via dal 29 giugno.

Quote Tour de France 2024: Pogacar domina

Tadej Pogacar (fresco vincitore del Giro) è il grande favorito anche per la vittoria al Tour de France 2024, con una quota davvero bassa come era stato per la corsa rosa che ha poi dominato. Sulla carta l’avversario principale di Pogacar sarebbe Jonas Vingegaard (vincitore delle ultime due edizioni), ma non si sanno ancora le sue condizioni e se prenderà il via alla corsa a tappe francese.

Da osservare anche il Campione olimpico a crono e fresco vincitore del Giro del Delfinato in preparazione del Tour, Primoz Roglic che però rimane lontano in quota, come il Campione del mondo a crono Remco Evenepoel. Il primo ciclista italiano che può ambire alla maglia gialla è Giulio Ciccone, comunque distantissimo con una quota in tripla cifra @151 volte la posta.

Quote Tour de France 2024: il percorso

Nella 111° edizione del Tour de France ci sarà anche la 26° partenza dall’estero, la prima in assoluto dall’Italia con Firenze che avrà l’onore di far partire la gara a tappe più importante nel mondo del ciclismo.

3498 km complessivi, 59 km totali a cronometro e 32 km di sterrato suddivisi in 14 settori. 67 GPM complessivi, compreso il Col de la Bonette che sarà il punto più alto di questo Tour grazie ai suoi 2802 metri di altitudine. Ma non solo, sono 6 le salite da oltre 2000 metri di altitudine: Sestieres (2035 metri), Galibier (2642 metri), questa volta da Briançon (il percorso contrario rispetto alla tappa del 2022 in cui crollò Pogacar), Tourmalet (2115 metri) da Luz-Saint-Sauveur, Col de Vars (2109 metri) e Isola (2024 metri). Senza dimenticare le salite di Peyresourde, Portet-d’Aspet, Colle d’Agnello e il Colle delle Finestre, oltre a cime ormai storiche come la Gallisterna, decisiva al Mondiale 2020 vinto da Alaphilippe, o ancora il San Luca sede d’arrivo del Giro dell’Emilia.

Delle 21 tappe in programma avremo 8 frazioni per velocisti, con Mark Cavendish che cercherà di superare il record di vittorie di Eddy Merckx, 4 tappe mosse, 2 cronometro e 7 tappe di montagna. Noi come sempre seguiremo la corsa giorno per giorno con le audio analisi e i consigli per le scommesse del nostro esperto di scommesse sul ciclismo, Profeta.

