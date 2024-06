Percorso Tour de France 2024. Dopo aver visto le prime quote antepost andiamo ora a vedere il percorso completo della corsa a tappe francese, il più importante appuntamento del ciclismo, per la prima volta al via dall’Italia (Firenze) il 29 giugno. Un altra novità c’è anche all’arrivo, per la prima volta dal 1904 non a Parigi (ma a Nizza).

Percorso Tour de France 2024: prima settimana

29 GIUGNO, TAPPA 1: FIRENZE-RIMINI DI 206 KM

Orario di partenza: 12.00;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.34 e le 18.05;

-Lunghezza: 206 km;

-Dislivello: 3600 metri;

Nei primi 100 km si affronteranno Colle Tre Faggi (12,5 km al 5,1%), Forche (2,5 km al 6,2%) e Carnaio (10,5 km al 4,6%), poi discesa fino a Mercato Saraceno e si torna a salire con il Barbotto (5,8 km al 7,6%). Di metri di pianura ce ne sono pochi e si continuerà a scendere e salire. C’è il San Leo (4,6 km al 7,7%), a 50 km dal traguardo, e qualcuno potrà provarci da lontano. Ma mancano ancora due ascese: il Montemaggio (4,2 km al 6,6%), 10 km più tardi, e San Marino (7,1 km al 4,8%) a 26 km dall’arrivo. Discesa ripida fino a Serravalle, poi tutta dritta fino a Rimini.

Tutte le salite

-Al km 49,7 Colle Valico Tre Faggi (2a categoria): 12,5 km al 5,1%;

-Al km 77,8 Colle delle Forche (3a categoria): 2,5 km al 6,2%;

-Al km 98,3 Colle del Carnaio (3a categoria): 10,5 km al 4,6%;

-Al km 135,6 Colle del Barbotto (2a categoria): 5,8 km al 7,6%;

-Al km 157,3 Colle San Leo (2a categoria): 4,6 km al 7,7%;

-Al km 167,1 Montemaggio (3a categoria): 4,2 km al 6,6%;

-Al km 179,7 San Marino (3a categoria): 7,1 km al 4,8%;

30 GIUGNO, TAPPA 2: CESENATICO-BOLOGNA DI 198,7 KM

-Orario di partenza: 12.15;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.06 e le 17.33;

-Lunghezza: 198,7 km;

-Dislivello: 1850 metri;

Tutte le salite

-Al km 74 Colle del Monticino (3a categoria): 2 km al 7,5%;

-Al km 88,8 Colle della Gallisterna (3a categoria): 1,2 km al 12,8%;

-Al km 139 Colle del Botteghino di Zocca (4a categoria): 1,9 km al 6,9%;

-Al km 151,2 Montecalvo (3a categoria): 2,7 km al 7,7%;

-Al km 168,3 San Luca (3a categoria): 1,9 km al 10,6%, picco al 19%;

-Al km 186,6 San Luca (3a categoria): 1,9 km al 10,6%, picco al 19%;

1° LUGLIO, TAPPA 3: PIACENZA-TORINO DI 230,5 KM

-Orario di partenza: 11.15;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 16.57 e le 17.30;

-Lunghezza: 230,5 km;

-Dislivello: 1100 metri;

Tutte le salite

-Al km 70,8 Tortona-Fausto Coppi (4a categoria): 1,1 km al 6,3%;

-Al km 156,1 Colle del Barbaresco (4a categoria): 1,5 km al 6,5%;

-Al km 181,4 Sommariva Perno (4a categoria): 3,1 km al 4,6%;

2 LUGLIO, TAPPA 4: PINEROLO-VALLOIRE DI 139,6 KM

-Orario di partenza: 13.05;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.05 e le 17.37;

-Lunghezza: 139,6 km;

-Dislivello: 3600 metri;

Tutte le salite

-Al km 50,4 Sestrières (2a categoria): 39,9 km al 3,7%;

-Al km 71,1 Col de Montgenèvre (2a categoria): 8,3 km al 5,9%;

-Al km 120,7 Col du Galibier (hors catègorie): 23 km al 5,1%, picco al 9%;

3 LUGLIO, TAPPA 5: SAINT JEAN DE MAURIENNE-SAINT VULBAS DI 177,4 KM

-Orario di partenza: 13.20;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.16 e le 17.37;

-Lunghezza: 177,4 km;

-Dislivello: 1050 metri;

Tutte le salite

-Al km 104,6 Côte du Cheval Blanc (4a categoria): 1,5 km al 4,3%;

-Al km 142,8 Côte de Lhuis (4a categoria): 3 km al 4,8%;

4 LUGLIO, TAPPA 6: MÂCON-DIJON DI 163,5 KM

-Orario di partenza: 13.35;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.19 e le 17.38;

-Lunghezza: 163,5 km;

-Dislivello: 1000 metri;

Tutte le salite

-Al km 10 Col du Bois Clair (4a categoria): 1,6 km al 6%

5 LUGLIO, TAPPA 7: NUITS SAINT GEORGES-GEVREY CHAMBERTIN (CRONO INDIVIDUALE) DI 25,3 KM

-Orario di partenza primo corridore: 13.05

-Orario previsto d’arrivo primo corridore: 13.34

-Orario previsto d’arrivo maglia gialla: 17.29

-Lunghezza: 25,3 km;

-Dislivello: 300 metri;

Tutte le salite

-Al km 11,5 Côte de Reulle-Vergy (no GPM): 1,5 km al 6,5%;

6 LUGLIO, TAPPA 8: SEMUR EN AUXOIS-COLOMBEY LES DEUX EGLISES DI 183,4 KM

-Orario di partenza: 13.20;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.19 e le 17.42;

-Lunghezza: 183,4 km;

-Dislivello: 2400 metri;

Tutte le salite

-Al km 24,1 Côte de Vitteaux (3a categoria): 2 km al 7,3%;

-Al km 32,5 Côte de Villy-en-Auxois (4a categoria): 2,4 km al 5,5%;

-Al km 38,8 Côte de Verrey-sous-Salmaise (3a categoria): 2,9 km al 6%;

-Al km 96,7 Côte de Santenoge (4a categoria): 1,1 km all’8,1%;

-Al km 122,4 Côte de Giey-sur-Aujon (4a categoria): 1,2 km all’8,4%;

7 LUGLIO, TAPPA 9: TROYES-TROYES DI 199 KM

-Orario di partenza: 13.35;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.49 e le 18.13;

-Lunghezza: 199 km;

-Dislivello: 2000 metri;

Tutte le salite

-Al km 51,7 Côte de Bergères (4a categoria): 1,7 km al 5,2%;

-Al km 69,6 Côte de Baroville (4a categoria): 2,8 km al 4,8%;

-Al km 109,5 Côte de Val Frion (4a categoria): 2,2 km al 5%;

-Al km 121,2 Côte de Loches-sur-Ource à Chacenay (4a categoria): 3 km al 4,3%;

Percorso Tour de France 2024: seconda settimana

9 LUGLIO, TAPPA 10: ORLÉANS-SAINT AMAND MONTROND DI 187,3 KM

-Orario di partenza: 13.25;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.24 e le 17.46;

-Lunghezza: 187,3 km;

-Dislivello: 950 metri;

10 LUGLIO, TAPPA 11: ÉVAUX LES BAINS-LE LIORAN DI 211 KM

-Orario di partenza: 11.30;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 16.54 e le 17.31;

-Lunghezza: 211 km;

-Dislivello: 4350 metri;

Tutte le salite

-Al km 79,8 Côte de Mouilloux (4a categoria): 1,9 km al 6,3%;

-Al km 89,7 Côte de Larodde (3a categoria): 3,8 km al 6%;

-Al km 168,7 Col de Néronne (2a categoria): 3,8 km al 9,1%;

-Al km 180 Puy Mary Pas de Peyrol (1a categoria): 5,4 km all’8,1%;

-Al km 196,4 Col de Pertus (2a categoria): 4,4 km al 7,9%;

-Al km 208,2 Col de Font de Cère (3a categoria): 3,3 km al 5,8%;

11 LUGLIO, TAPPA 12: AURILLAC-VILLENEUVE SUR LOT DI 203,6 KM

-Orario di partenza: 12.50;

-Orario previsto d’arrivo: tra ale 17.16 e le 17.41;

-Lunghezza: 203,6 km;

-Dislivello: 2200 metri;

Tutte le salite

-Al km 62,8 Côte d’Autoire (4a categoria): 2,7 km al 5,9%;

-Al km 84,3 Côte de Rocamadour (4a categoria): 2 km al 5,8%;

-Al km 135,5 Côte de Montcléra (4a categoria): 2 km al 4,6%;

12 LUGLIO, TAPPA 13: AGEN-PAU DI 165,3 KM

-Orario di partenza: 13.50;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.21 e le 17.41;

-Lunghezza: 165,3 km;

-Dislivello: 2000 metri;

Tutte le salite

-Al km 127 Côte de Blachon (4a categoria): 1,5 km al 6,9%;

-Al km 136,3 Côte de Simacourbe (4a categoria): 1,8 km al 6,4%;

13 LUGLIO, TAPPA 14: PAU-SAINT LARY SOULAN PLA D’ADET DI 151,9 KM

-Orario di partenza: 13.20;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.17 e le 17.50;

-Lunghezza: 151,9 km;

-Dislivello: 4000 metri;

Tutte le salite

-Al km 89,6 Col du Tourmalet (hors catégorie): 19 km al 7,4%, picco al 10,9%;

-Al km 123,4 Hourquette d’Ancizan (2a categoria): 8,2 km al 5,1%, picco all’8,8%;

-Al km 151,9 Saint Lary Soulan Pla d’Adet (hors catégorie): 10,6 km al 7,9%, picco all’11,7%;

14 LUGLIO, TAPPA 15: LOUDENVIELLE-PLATEAU DE BEILLE DI 197,7 KM

-Orario di partenza: 12.05;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.22 e le 18.04;

-Lunghezza: 197,7 km;

-Dislivello: 4800 metri;

Tutte le salite

-Al km 7 Col de Peyresourde (1a categoria): 6,9 km al 7,8%;

-Al km 50 Col de Menté (1a categoria): 9,3 km al 9,1%;

-Al km 65,4 Col de Portet-d’Aspet (1a categoria): 4,3 km al 9,6%;

-Al km 138,6 Col d’Agnes (1a categoria): 10 km all’8,2%;

-Al km 197,7 Plateau de Beille (hors catégorie): 15,8 km al 7,9%;

Percorso Tour de France 2024: terza settimana

16 LUGLIO, TAPPA 16: GRUISSAN-NÎMES DI 188,6 KM

-Orario di partenza: 13.30;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.31 e le 17.53;

-Lunghezza: 188,6 km;

-Dislivello: 1200 metri;

Tutte le salite

-Al km 112,6 Côte de Fambetou (4a categoria): 1,2 km al 5%;

17 LUGLIO, TAPPA 17: SAINT PAUL TROIS CHÂTEAUX-SUPERDÉVOLUY DI 177,8 KM

-Orario di partenza: 12.45;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 16.58 e le 17.26;

-Lunghezza: 177,8 km;

-Dislivello: 2850 metri;

Tutte le salite

-Al km 145,7 Col Bayard (2a categoria): 6,8 km al 7,3%;

-Al km 166,3 Col du Noyer (1a categoria): 7,5 km all’8,1%;

-Al km 177,8 Superdévoluy (3a categoria): 3,8 km al 5,9%;

18 LUGLIO, TAPPA 18: GAP-BARCELONNETTE DI 179,5 KM

-Orario di partenza: 13.20;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.30 e le 17.56;

-Lunghezza: 179,5 km;

-Dislivello: 3100 metri;

Tutte le salite

-Al km 32,2 Col du Festre (3a categoria): 3,9 km al 6,3%;

-Al km 57,5 Côte de Corps (3a categoria): 2,1 km al 7,2%;

-Al km 97,3 Col de Manse (3a categoria): 5,1 km al 3,6%;

-Al km 121 Côte de Saint-Apollinaire (3a categoria): 7 km al 5,5%;

-Al km 139,1 Côte des Demoiselles Coiffées (3a categoria): 3,6 km al 5,4%;

19 LUGLIO, TAPPA 19: EMBRUN-ISOLA 2000 DI 144,6 KM

-Orario di partenza: 12.30;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 16.28 e le 17.03;

-Lunghezza: 144,6 km;

-Dislivello: 4400 metri;

Tutte le salite

-Al km 42,6 Col de Vars (hors catégorie): 18,8 km al 5,7%, picco al 10,5%;

-Al km 87,5 Cime de la Bonette (hors catégorie): 22,9 km al 6,9%, picco al 10,3%;

-Al km 144,6 Isola 2000 (1a categoria): 16,1 km al 7,1%, picco al 10%;

20 LUGLIO, TAPPA 20: NIZZA-COL DE LA COUILLOLE DI 132,8 KM

-Orario di partenza: 13.55;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.18 e le 17.44;

-Lunghezza: 132,8 km;

-Dislivello: 4600 metri;

Tutte le salite

-Al km 24,7 Col de Braus (2a categoria): 10 km al 6,6%;

-Al km 59,8 Col de Turini (1a categoria): 20,7 km al 5,7%, picco all’8,5%;

-Al km 95,9 Col de la Colmiane (1a categoria): 7,5 km al 7,1%;

-Al km 132,8 Col de la Couillole (1a categoria): 15,7 km al 7,1%, picco all’8%;

21 LUGLIO, TAPPA 21: MONACO-NIZZA (CRONO INDIVIDUALE) DI 33,7 KM

-Orario di partenza primo corridore: 14.40;

-Orario previsto d’arrivo primo corridore: 15.24;

-Orario previsto d’arrivo maglia gialla: 19.30;

-Lunghezza: 33,7 km;

-Dislivello: 650 metri;

Tutte le salite

-Al km 11,2 La Turbie (2a categoria): 8,1 km al 5,6%;

