Pronostici Tour de France Tappa 3. La Grand Boucle rimane in Italia e dopo il primo weekend, questo lunedì arriva la Piacenza-Torinom prima occasione per i velocisti. Vediamo il percorso con favoriti, programma completo, quote, salite e l’audio analisi del nostro tipster per le scommesse sul Ciclismo.

Pronostici Tour de France Tappa 3: il percorso della Piacenza-Torino

PROGRAMMA

-Orario di partenza: 11.35;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 16.57 e le 17.30;

-Lunghezza: 230,8 km;

-Dislivello: 1100 metri;

PERCORSO

Terza tappa italiana con i primi 67 km totalmente pianeggianti. A Tortona (1,1 km al 6,3%) primo GPM di giornata, intitolato a Fausto Coppi, là dove il Campionissimo morì, primo del traguardo volante di Alessandria. Poco dopo il GPM di Barbaresco (1,5 km al 6,5%) e il GPM di Sommariva Perno (3,1 km al 4,6%), ma sono tutte salite di 4a categoria dove non si potrà fare la differenza. Ultimi 40 km pianeggianti, con arrivo a Torino: prima vera occasione per i velocisti puri.

TUTTE LE SALITE

-Al km 70,8 Tortona-Fausto Coppi (4a categoria): 1,1 km al 6,3%, picco al 6,5%;

-Al km 156,1 Colle del Barbaresco (4a categoria): 1,5 km al 6,5%, picco all’8,3%;

-Al km 181,4 Sommariva Perno (4a categoria): 3,1 km al 4,6%, picco al 5,7%;

Pronostici Tour de France Tappa 3: i favoriti del giorno

Prima occasione per le volate di gruppo e il favorito n° 1 è sicuramente Jasper Philipsen, lo sprinter di riferimento della passata stagione. Alle spalle di Philipsen abbiamo altri velocisti puri come Groenewegen e Sam Bennett. C’è anche Mads Pedersen nella lista.

Philipsen ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

…

Groenewegen ⭐️⭐️⭐️⭐️

Mads Pedersen ⭐️⭐️⭐️⭐️

Sam Bennett ⭐️⭐️⭐️⭐️

…

Cavendish ⭐️⭐️⭐️

De Lie ⭐️⭐️⭐️

Jakobsen ⭐️⭐️⭐️

Bauhaus ⭐️⭐️⭐️

Démare ⭐️⭐️⭐️

van Aert ⭐️⭐️⭐️

betting online 1 Bonus Benvenuto:20.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 20.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: Fino a 150€ Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €150 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 50% fino a €30 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 50% fino ad un massimo di €30, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Analisi e scommesse sul Tour de France

Ecco l’analisi del nostro tipster sul Ciclismo, Profeta, per questa tappa del Tour de France.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB