Pronostici Tour de France Tappa 4. Vediamo il percorso con favoriti, programma completo, quote, salite e l’audio analisi del nostro tipster per le scommesse sul Ciclismo, Profeta, sulla quarta tappa della Grand Boucle.

Pronostici Tour de France Tappa 4: Percorso Pinerolo-Valloire

PERCORSO

Si parte da Pinerolo per l’ultima tappa in territorio italiano. Al km 68,4 si passa la frontiera ma prima ci sarà il Sestriere, GPM di 2a categoria di 39,9 km al 3,7%. Il primo GPM in terra francese è il Col de Montgenèvre (8,3 km al 5,9%), ma nel finale occhio al Galibier (23 km al 5,1%), il primo Hors catégorie di questa edizione. L’arrivo, però, non è in salita: ci sono infatti 18,9 km di discesa fino a Valloire.

TUTTE LE SALITE

-Al km 50,4 Sestriere (2a categoria): 39,9 km al 3,7%;

-Al km 71,1 Col de Montgenèvre (2a categoria): 8,3 km al 5,9%;

-Al km 120,7 Col du Galibier (hors catègorie): 23 km al 5,1%, picco al 9%;

PROGRAMMA

-Orario di partenza: 13.15;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.05 e le 17.37;

-Lunghezza: 139,6 km;

-Dislivello: 3600 metri;

Pronostici Tour de France Tappa 4: Favoriti del giorno

Vedendo il Pogacar del San Luca, è difficile trovare un altro favorito per la tappa del Galibier, ma ha convinto anche Vingegaard, nonostante il danese abbia poche possibilità di staccare Pogacar qui. Ci sono poi i vari Roglic, Carapaz, Evenepoel che possono dire la loro.

Pogacar ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



Vingegaard ⭐️⭐️⭐️⭐️



Evenepoel ⭐️⭐️⭐️

Roglic ⭐️⭐️⭐️

Carapaz ⭐️⭐️⭐️



Pidcock ⭐️⭐️

Carlos Rodríguez ⭐️⭐️

Analisi e scommesse Tour de France 4a tappa

Ecco l’analisi del nostro tipster sul Ciclismo, Profeta, per questa tappa del Tour de France.

