Pronostici Tour de France Tappa 6. ediamo il percorso con favoriti, programma completo, quote, salite e l’audio analisi del nostro tipster per le scommesse sul Ciclismo, Profeta, sulla sesta tappa della Grand Boucle, la Macon-Djon.

Pronostici Tour de France Tappa 6: percorso Macon-Djon

PERCORSO

Subito un GPM in avvio di tappa, col Col du Bois Clair (1,6 km al 6%) che favorirà le azioni in fuga. La frazione di Dijon non avrà altri ostacoli altimetrici, con soli 1000 metri di dislivello positivo. A Dijon altra occasione per la volata di gruppo, la terza in questa edizione del Tour.

PROGRAMMA

-Orario di partenza: 13.50;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.19 e le 17.38;

-Lunghezza: 163,5 km;

-Dislivello: 1000 metri;

TUTTE LE SALITE

-Al km 10 Col du Bois Clair (4a categoria): 1,6 km al 6%;

Pronostici Tour de France Tappa 6: favoriti del giorno

Philipsen⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

…

Cavendish⭐️⭐️⭐️⭐️

De Lie⭐️⭐️⭐️⭐️

Jakobsen⭐️⭐️⭐️⭐️

Groenewegen⭐️⭐️⭐️⭐️

…

Girmay⭐️⭐️⭐️

van Aert⭐️⭐️⭐️

Mads Pedersen⭐️⭐️⭐️

Analisi e scommesse Tour de France 6° Tappa

Ecco l’analisi del nostro tipster sul Ciclismo, Profeta, per questa tappa del Tour de France.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB