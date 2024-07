Pronostici Tour de France Tappa 7. Continua la 111° edizione della Grand Boucle e questo venerdì è in programma la prima cronometro della corsa alla maglia gialla. Vediamo il percorso con favoriti, programma completo, quote, salite e l’audio analisi del nostro tipster per le scommesse sul Ciclismo, Profeta, sulla settima tappa Nuits Saint Georges-Gevrey Chambertin.

Pronostici Tour de France Tappa 7: percorso

PERCORSO

La cronometro di Gevrey-Chambertin è quasi piatta, il percorso si presta agli specialisti delle prove contro il tempo. Tuttavia non è corta, 25,3 km, e presenta una salita, la Côte de Reulle-Vergy (1,5 km al 6,5%), molto ripida nel primo tratto.

TUTTE LE SALITE

-Al km 11,5 Côte de Reulle-Vergy (no GPM): 1,5 km al 6,5%;

PROGRAMMA

-Orario di partenza primo corridore: 13.05

-Orario previsto d’arrivo primo corridore: 13.34

-Orario previsto d’arrivo maglia gialla: 17.29

-Lunghezza: 25,3 km;

-Dislivello: 300 metri;

Pronostici Tour de France Tappa 7: favoriti

Evenepoel⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

…

Pogacar⭐️⭐️⭐️⭐️

Küng⭐️⭐️⭐️⭐️

…

Vingegaard⭐️⭐️⭐️

van Aert⭐️⭐️⭐️

Almeida⭐️⭐️⭐️

Ayuso⭐️⭐️⭐️

Analisi e scommesse Tour de France 7° tappa

Ecco l’analisi del nostro tipster sul Ciclismo, Profeta, per questa tappa del Tour de France.

