Pronostici Tour de France Tappa 10 di martedì 9 luglio, dopo la prima pausa della Grand Boucle del lunedì, una pausa che sfruttiamo per fare anche il punto della situazione e per analizzare tutti gli aggiornamenti delle quote antepost.

Aggiornamenti quote antepost: chi vincerà la Maglia Gialla?

Sfruttiamo il lunedì di pausa, la prima del Tour de France 2024, per fare il punto della situazione sulle classifiche e per vedere tutti gli aggiornamenti delle quote antepost.

Pronostici Tour de France Tappa 10: percorso Saint Amand-Montrond

PROGRAMMA

-Orario di partenza: 13.25;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.24 e le 17.46;

-Lunghezza: 187,3 km;

-Dislivello: 950 metri;

PERCORSO

La seconda settimana del Tour riparte con la tappa di Saint-Amand-Montrond che sorride ai velocisti. Non ci saranno GPM in questa frazione, con soli 950 metri di dislivello positivo. Occhio però al dentello dopo Bruère-Allichamps posto a 10,2 km dal traguardo. Potremmo anche vedere qualche azione da finisseur in quel punto, con l’obiettivo di anticipare lo sprint.

Analisi e scommesse Tour de France 10° Tappa

Ecco l’analisi del nostro tipster sul Ciclismo, Profeta, per questa tappa del Tour de France.

