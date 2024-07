Pronostici Tour de France Tappa 11. Questo mercoledì 10 luglio continua con la frazione Evaux Les Bains-Le Lioran. Philipsen si è sbloccato con la vittoria, Pogacar rimane il dominatore, chi vincerà la tappa di oggi e la Maglia Gialla alla fine della 111° edizione della Grand Boucle?

Pronostici Tour de France Tappa 11: percorso

PROGRAMMA



-Orario di partenza: 11.30;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 16.54 e le 17.31;

-Lunghezza: 211 km;

-Dislivello: 4350 metri;

PERCORSO



Tappa molto ostica con arrivo a Le Lioran. Sei GPM in questa frazione: il primo dopo 79 km, la Côte de Mouilloux (1,9 km al 6,3%), poi la Côte de Larodde (3,8 km al 6%). Si prosegue con il Col de Néronne (3,8 km al 9,1%), il Pas de Peyrol (5,4 km all’8,1%) e il Col de Pertus (4,4 km al 7,9%) dove ci sono anche i secondi di abbuono allo scollinamento. Si chiude col Col de FontdeCère (3,3 km al 5,8%) anche se non è in cima che è posto l’arrivo. Ci saranno da fare altri 2,8 km per arrivare al traguardo di Le Lioran, comunque posto a 1242 metri di altitudine.

TUTTE LE SALITE

-Al km 79,8 Côte de Mouilloux (4a categoria): 1,9 km al 6,3%, picco all’8,2%;

-Al km 89,7 Côte de Larodde (3a categoria): 3,8 km al 6%, picco al 7,2%;

-Al km 130,5 Le Vigean (no GPM): 4,1 km al 5,3%;

-Al km 168,7 Col de Néronne (2a categoria): 3,8 km al 9,1%, picco al 10,6%;

-Al km 180 Puy Mary-Pas de Peyrol (1a categoria): 5,4 km all’8,1%, picco al 13,4%;

-Al km 196,4 Col de Pertus (2a categoria): 4,4 km al 7,9%, picco al 10,8%;

-Al km 208,2 Col de Font de Cère (3a categoria): 3,3 km al 5,8%, picco al 7%;

-Al km 211 Le Lioran (no GPM): 3,4 km al 5,6%;

Pronostici Tour de France Tappa 11: analisi e scommesse

Ecco l’analisi del nostro tipster sul Ciclismo, Profeta, per questa tappa del Tour de France.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB