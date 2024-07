Pronostici Tour de France Tappa 12. Nuova tappa del Tour de France e si riaccende la corsa verso la Maglia Gialla. In questa rubrica abbiamo analizzato il percorso di Aurillac-Villenevue Sur Lot con altimetrie, salite, info utili e i consigli per le scommesse con favoriti e possibili sorprese.

Pronostici Tour de France Tappa 12: percorso

PROGRAMMA

-Orario di partenza: 12.50;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.16 e le 17.41;

-Lunghezza: 203,6 km;

-Dislivello: 2200 metri;

PERCORSO

Altra tappa per attaccanti anche se, gestita in una certa maniera, si potrà arrivare con una volata di gruppo a Villeneuve-sur-Lot. Ci sono comunque 2200 metri di dislivello ed è una tappa superiore ai 200 km. Si comincia con qualche dentello e poi discesa dopo Sousceyrac-en-Quercy. Si riprende a salire al km 60 con la Côte d’Autoire (2,7 al 5,9%) seguita dalla Côte de Rocamadour (2 km al 5,8%). Ci saranno però continui sali e scendi, come a Couzou e Saint-Projet che non lasceranno respiro. Altro GPM al km 135 con la Côte de Montcléra (2 km al 4,6%). Occhio alle salitelle di Flumel e Sauvetat-sur-Lede, poi 10 km pianeggianti fino al traguardo.

SALITE

-Al km 10,5 La Bitarelle (no GPM): 3,6 km al 3,9%;

-Al km 62,8 Côte d’Autoire (4a categoria): 2,7 km al 5,9%, picco all’8,2%;

-Al km 84,3 Côte de Rocamadour (4a categoria): 2 km al 5,8%, picco al 7,9%;

-Al km 87,5 Couzou (no GPM): 1,7 km al 6,3%;

-Al km 135,5 Côte de Montcléra (4a categoria): 2 km al 4,6%, picco al 6%;

-Al km 195 Villeneuve sur Lot (no GPM): 2,6 km al 2,7%;

Pronostici Tour de France Tappa 12: analisi e scommesse

Ecco l’analisi del nostro tipster sul Ciclismo, Profeta, per questa tappa del Tour de France.

