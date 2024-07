Pronostici Tour de France Tappa 13. Analisi, percorso, altimetrie, quote e i consigli per le scommesse sulla frazione Agen-Pau della Grand Boucle. Continua la corsa per la Maglia Gialla.

Pronostici Tour de France Tappa 13: percorso

PROGRAMMA

-Orario di partenza: 13.50;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.21 e le 17.41;

-Lunghezza: 165,3 km;

-Dislivello: 2000 metri;

PERCORSO

Altra chance per velocisti, anche se non mancano le insidie con una tappa da 2000 metri di dislivello. Diversi i dentelli che favoriranno le azioni in fuga, poi la strada si calma a centro frazione. Si ricomincia a salire nel finale con la Côte de Blachon (1,5 km al 6,9%) seguita dalla Côte de Simacourbe (1,8 km al 6,4%). Ultimo dentello dopo il km 150 km, poi una quindicina di km pianeggianti fino a Pau.

SALITE

-Al km 127 Côte de Blachon (4a categoria): 1,5 km al 6,9%, picco all’8,5%;

-Al km 136,3 Côte de Simacourbe (4a categoria): 1,8 km al 6,4%, picco al 7,4%;

-Al km 142 Monassut-Audiracq (no GPM): 0,8 km al 6,6%;

Pronostici Tour de France Tappa 13: analisi e scommesse

Ecco l’analisi del nostro tipster sul Ciclismo, Profeta, per questa tappa del Tour de France.

