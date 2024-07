Pronostici Tour de France Tappa 17. Analisi, percorso, altimetrie, quote e i consigli per le scommesse sulla frazione Saint Paul Trois Chateaux-Superdévoluy della Grand Boucle. Continua la corsa per la Maglia Gialla.

Pronostici Tour de France Tappa 17: percorso

PROGRAMMA

-Orario di partenza: 12.45;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 16.58 e le 17.26;

-Lunghezza: 177,8 km;

-Dislivello: 2850 metri;

PERCORSO

Tappone di montagna, anche se è tutto concentrato nella parte finale. Al km 145,7 c’è il Col Bayard (6,8 km al 7,3%), seguito dal Col du Noyer (7,5 km all’8,1%), a quota 1664 metri, che dà anche secondi di abbuono allo scollinamento. Si chiude col Superdévoluy (3,8 km al 5,9%) con i corridori che arriveranno a 1502 metri di altitudine.

SALITE

-Al km 145,7 Col Bayard (2a categoria): 6,8 km al 7,3%, picco al 9,5%;

-Al km 155 Poligny (no GPM): 1,4 km al 6,3%;

-Al km 166,3 Col du Noyer (1a categoria): 7,5 km all’8,1%, picco al 10,5%;

-Al km 177,8 Superdévoluy (3a categoria): 3,8 km al 5,9%, picco all’8,1%;

Pronostici Tour de France Tappa 17: analisi e scommesse

Ecco l’analisi del nostro tipster sul Ciclismo, Profeta, per questa tappa del Tour de France.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB