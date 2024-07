Pronostici Tour de France Tappa 18. Analisi, percorso, altimetrie, quote e i consigli per le scommesse sulla frazione Gap-Barcelonnette della Grand Boucle. Continua la corsa per la Maglia Gialla.

Pronostici Tour de France Tappa 18: percorso

PROGRAMMA

-Orario di partenza: 13.20;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 17.30 e le 17.56;

-Lunghezza: 179,5 km;

-Dislivello: 3100 metri;

PERCORSO

La tappa del Tour del France di oggi, che porta a Barcelonnette, conta ben 5 GPM. Si parte col Col du Festre (3,9 km al 6,3%), seguito dalla Côte de Corp (2,1 km al 7,2%). Dopo il traguardo volante si torna su col Col de Mans (5,1 km al 3,6%) e ancora Côte de Saint-Apollinaire (7 km al 5,5%) e Côte de Demoiselles Coiffée (3,6 km al 5,4%). I GPM sono finiti, ma si continuerà a salire da Le Lauzet fino all’arrivo di Barcelonette a quota 1138 metri.

SALITE

-Al km 2,5 Gap (no GPM): 2,8 km al 4,6%;

-Al km 32,2 Col du Festre (3a categoria): 3,9 km al 6,3%, picco all’8,1%;

-Al km 57,5 Côte de Corps (3a categoria): 2,1 km al 7,2%, picco al 7,3%;

-Al km 74 Les Costes (no GPM): 2,6 km al 6,1%;

-Al km 97,3 Col de Manse (3a categoria): 5,1 km al 3,6%, picco al 5,4%;

-Al km 121 Côte de Saint-Apollinaire (3a categoria): 7 km al 5,5%, picco all’8,3%;

-Al km 139,1 Côte des Demoiselles Coiffées (3a categoria): 3,6 km al 5,4%, picco al 9%;

-Al km 155,5 Le Lauzet-Ubaye (no GPM): 2,7 km al 4,5%;

Pronostici Tour de France Tappa 18: analisi e scommesse

Ecco l’analisi del nostro tipster sul Ciclismo, Profeta, per questa tappa del Tour de France.

