Pronostici Tour de France Tappa 18. Analisi, percorso, altimetrie, quote e i consigli per le scommesse sulla frazione Embrun-Isola 2000 della Grand Boucle. Continua la corsa per la Maglia Gialla.

Pronostici Tour de France Tappa 18: percorso

PROGRAMMA

-Orario di partenza: 12.30;

-Orario previsto d’arrivo: tra le 16.28 e le 17.03;

-Lunghezza: 144,6 km;

-Dislivello: 4400 metri;

PERCORSO

Grande tappa del Tour de France, con 4400 metri di dislivello. Dal traguardo volante di Guillestre si inizierà a salire e la prima asperità di giornata è l’hors catégorie del Col du Vars (18,8 km al 5,7%, picco al 10,5%), posto a 2109 metri di altitudine. È solo l’inizio perché dopo avremo la Cime de la Bonette (22,9 km al 6,9%, picco al 10,3% proprio sul finale) che è anche il punto più alto di questo Tour de France con i suoi 2802 metri di altitudine. Non è finita qui, perché si chiude con Isola 2000, anche qui superando i 2000 metri di altitudine. Ultima salita di 16,1 km al 7,1%, con picco al 10,5%.

SALITE

-Al km 42,6 Col de Vars (hors catégorie): 18,8 km al 5,7%, picco al 10,5%;

-Al km 87,5 Cime de la Bonette (hors catégorie): 22,9 km al 6,9%, picco al 10,3%;

-Al km 144,6 Isola 2000 (1a categoria): 16,1 km al 7,1%, picco al 10%;

Pronostici Tour de France Tappa 18: analisi e scommesse

Ecco l'analisi del nostro tipster sul Ciclismo, Profeta, per questa tappa del Tour de France.

