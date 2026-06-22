Si avvicina il mese di luglio, che combacia col prossimo grande giro del Ciclismo, il più importante, il Tour de France giunto alla 113° edizione. Vediamo il programma completo con guida tv, le tappe e le quote per la vittoria finale della Grand Boucle. Programma Tour de France 2026.

Programma Tour de France 2026: chi indosserà la Maglia Gialla?

Il Tour de France 2026 inizia il 4 luglio e andrà avanti fino al 26 luglio, l’appuntamento più ricco, blasonato ed importante della stagione di Ciclismo. Si partirà da Barcellona, con gran finale come da tradizione a Parigi.

Nel mezzo le classiche 21 tappe e 3321 chilometri da percorrere, con due cronometro (una individuale e una a squadre) e otto frazioni di montagna. Chi vestirà la maglia gialla sugli Champs-Élysées?

Tadej Pogacar punta al suo quinto successo, per eguagliare il record di Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain.

Lo sloveno dovrà vedersela col rivale storico Jonas Vingegaard, fresco vincitore del Giro d’Italia, ma c’è grande attesa anche per Paul Seixas, che debutta a 19 anni e sogna di far godere la Francia nella corsa più importante 41 anni dopo l’ultima volta.

Guida TV Ciclismo: dove vedere il Tour de France 2026?

Il Tour de France 2026 sarà trasmesso in DIRETTA su Eurosport 1 e 2 e su HBO Max, con la telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini e commento bonus di Moreno Moser e Wladimir Belli.

Tutte le tappe del Tour de France 2026

4 luglio, 1ª tappa (TTT): Barcellona-Barcellona (19.6 km)

Orario di partenza: 17:05

Orario d’arrivo: 19:16

Lunghezza: 19,6 km

Dislivello: 200 metri

Si parte subito con una cronometro a squadre interessantissima: la prima maglia gialla si assegna sui 19.6 km che vanno dal lungomare di Barcellona fino a Montjuic, passando anche per la Sagrada Familia.

5 luglio, 2ª tappa: Terragona-Barcellona (168.5 km)

Orario di partenza: 13:55

Orario d’arrivo: tra le 17:26 e le 17:46

Lunghezza: 168,5 km

Dislivello: 2500 metri

Il percorso della seconda frazione è un costante sali e scendi. La prima vera ascesa arriva nella seconda metà di tappa: cote de Begues è una salita di 6.1 km al 6.5% di media, classificata come GPM di seconda categoria.

6 luglio, 3ª tappa: Granollers-Les Angles (195.9 km)

Orario di partenza: 12:20

Orario d’arrivo: tra le 16:54 e le 17:23

Lunghezza: 195,9 km

Dislivello: 3850 metri

Il gruppo viaggia verso nord: si parte da Granollers, in provincia di Barcellona, si va verso Girona e poi ancora più su sui Pirenei Orientali. Saranno quattro i GPM di giornata, quello più duro è posto a metà tappa sul Col de Toses (9,3 km al 6,5%).

7 luglio, 4ª tappa: Carcassonne-Foix (181.9 km)

Orario di partenza: 13:25

Orario d’arrivo: tra le 17:23 e le 17:47

Lunghezza: 181,9 km

Dislivello: 2700 metri

È la prima tappa con partenza sul suolo francese: dopo la partenza e le prime tre corse in Catalogna. Ancora quattro i GPM di giornata: si parte con un quarta categoria, subito dopo un terza categoria e, dopo un tratto in valle, si torna su con due asperità di seconda categoria. L’arrivo a Foix tende leggermente a scendere.

8 luglio, 5ª tappa: Lannemezan-Pau (158.3 km)

Orario di partenza: 14:15

Orario d’arrivo: tra le 17:37 e le 17:56

Lunghezza: 158,3 km

Dislivello: 1600 metri

Arriva la prima vera tappa per velocisti: 158 km di pianura, fatta eccezione un GPM di terza categoria (Côte de Baleix) posto a circa 25 km dal traguardo.

9 luglio, 6ª tappa: Pau-Gavarnie-Gèdre (186.2 km)

Orario di partenza: 12:40

Orario d’arrivo: tra le 17:29 e le 18:05

Lunghezza: 186,2 km

Dislivello: 4100 metri

Si tratta del primo vero arrivo in salita di questa edizione. Si arriva a quota 1380 metri, ma i riflettori della tappa sono tutti puntati sul Tourmalet che precede l’ultima ascesa, su una delle iconiche salite della Grand Boucle, potrà scoppiare la corsa: 17 km al 7.3%, tanta strada per fare la differenza.

10 luglio, 7ª tappa: Hagetmau-Bordeaux (175.1 km)

Orario di partenza: 13:25

Orario d’arrivo: tra le 17:13 e le 17:35

Lunghezza: 175,1 km

Dislivello: 850 metri

La tappa sarà ancora piuttosto lunga, ma anche molto facile nel suo percorso. Sarà soltanto una la salita che dovranno affrontare i corridori, un GPM di quarta categoria, ovvero la Cote de Beguey.

11 luglio, 8ª tappa: Périgueux-Bergerac (180.4 km)

Orario di partenza: 13:25

Orario d’arrivo: tra le 17:20 e le 17:43

Lunghezza: 180,4 km

Dislivello: 1150 metri

Si inizia con un sali e scendi che potrebbe favorire i fuggitivi. A 40 km dall’arrivo l’ultima asperità, un muro di 2.2 km al 5.6% di media classificato come GPM di terza categoria. Poi l’arrivo a Bergerac in volata.

12 luglio, 9ª tappa: Malemort-Ussel (185.5 km)

Orario di partenza: 13:45

Orario d’arrivo: tra le 17:47 e le 18:10

Lunghezza: 185,5 km

Dislivello: 3300 metri

Costante up and down con quattro GPM: il primo sarà Côte de Naves, classificato come terza categoria; poi il più duro della giornata è il secondo categoria di Suc au May, un vero e proprio muro al 7.7% di pendenza media. Chiuderanno la tappa la cote de la Croix du Pey e Mont Bessou, rispettivamente di terza e quarta categoria.

14 luglio, 10ª tappa: Aurillac-Le Lioran (166.6 km)

Orario di partenza: 13:25

Orario d’arrivo: tra le 17:12 e le 17:36

Lunghezza: 166,6 km

Dislivello: 3800 metri

Dopo la giornata di riposo, il gruppo affronta l’inizio della seconda settimana con una tappa esplosiva. Si parte da Aurillac e si affronteranno 7 GPM di cui due di prima categoria. Il Puy Mary e il Col de Pertus faranno la differenza, ma l’ultima salita di giornata sarà il col de Font de Cère, GPM di terza categoria che introdurrà una discesa verso un finale ancora una volta molto mosso.

15 luglio, 11ª tappa: Vichy-Nevers (161.3 km)

Orario di partenza: 14:05

Orario d’arrivo: tra le 17:31 e le 17:50

Lunghezza: 161,3 km

Dislivello: 1400 metri

Una tappa interamente pianeggiante, i corridori affronteranno solamente due GPM, entrambi di quarta categoria.

16 luglio, 12ª tappa: Circuit Nevers Magny-Cours – Chalon-sur-Saone (179.1 km)

Orario di partenza: 13:40

Orario d’arrivo: tra le 17:29 e le 17:50

Lunghezza: 179,1 km

Dislivello: 1800 metri

La partenza avverrà nell’iconico circuito di Magny-Cours. Il profilo della frazione è molto lineare nella prima parte, ma dopo circa 70 km di corsa inizia un lungo tratto di sali e scendi che porterà il gruppo fino all’arrivo. Tre i GPM di giornata: il primo è posto al km 76.5, poi ai 97.8 e l’ultimo a soli 20 km dall’arrivo.

17 luglio, 13ª tappa: Dole-Belfort (205.8 km)

Orario di partenza: 13:20

Orario d’arrivo: tra le 17:46 e le 18:12

Lunghezza: 205,8 km

Dislivello: 2400 metri

La prima asperità di giornata arriva dopo 150 km con il col des Croix, GPM di terza categoria. Subito dopo, i corridori scaleranno il Ballon d’Alsace, un prima categoria, prima di andare giù in discesa verso Belfort.

18 luglio, 14ª tappa: Mulhouse-Le Markstein (155.3 km)

Orario di partenza: 13:30

Orario d’arrivo: tra le 17:24 e le 17:52

Lunghezza: 155,3 km

Dislivello: 3800 metri

Arriva il primo di due tapponi di montagna consecutivi che chiuderanno la seconda settimana. Dopo 15 km, la strada inizierà a salire sul primo GPM di giornata Grand Ballon, un’ascesa lunghissima, circa 21 km. Col du Page è la seconda ascesa, GPM di seconda categoria. Successivamente altre due saluti classificate come prima: Ballon d’Alsace, già affrontato nella giornata precedente, e col du Haag che introdurrà a un breve falsopiano dove è posto il traguardo.

19 luglio, 15ª tappa: Champagnole-Plateau de Solaison (183.9 km)

Orario di partenza: 13:20

Orario d’arrivo: tra le 17:41 e le 18:11

Lunghezza: 183,9 km

Dislivello: 3950 metri

Un tappone estremamente duro. I corridori avranno come ostacoli due GPM di terza categoria, uno di prima e un hors categorie. Il finale si fa durissimo con la salita di col de la Croisette, subito dopo arriva Cote du Mont e, a chiudere la seconda settimana, plateau de Solaison: 11.3 km al 9% di pendenza media che potranno essere determinante anche la classifica generale.

21 luglio, 16ª tapa (ITT): Évian-les-Bains – Thonon-òes-Bains (26.1 km)

Orario di partenza primo corridore: 13:00

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17:50

Lunghezza: 26,1 km

Dislivello: 500 metri

La seconda prova a cronometro, la prima individuale. Côte de Larringes è un’ascesa di 9.7 km con una pendenza media del 4.3% e potrebbe mettere fuorigioco tutti i cronomen puri.

22 luglio, 17ª tappa: Chambery-Voiron (174.7 km)

Orario di partenza: 13:35

Orario d’arrivo: tra le 17:18 e le 17:39

Lunghezza: 174,7 km

Dislivello: 2200 metri

La prima parte della tappa presenta un profilo molto mosso con 4 GPM in pochi km che potrebbero sicuramente favorire una fuga. Dal km 91.2 il percorso diventa pressoché pianeggiante e le squadre dei velocisti potrebbero provare a rientrare per giocarsi la vittoria di tappa.

23 luglio, 18ª tappa: Voiron – Orcieres-Merlette (185.2 km)

Orario di partenza: 12:50

Orario d’arrivo: tra le 17:12 e le 17:40

Lunghezza: 185,2 km

Dislivello: 3900 metri

Il gruppo parte da Voiron e, dopo 23 km di pianura, inizierà l’ascesa di Cote d’Engins, salita classificata come prima categoria con i suoi 11 km al 5.4% di pendenza media. Lunga discesa verso Claix, poi si torna a salire su Cote de Monteynard, poi Cote des Terrasses e Cote de la Saint-Leger-les-Melezes. L’arrivo è in quota a 1800 metri sul livello del mare: l’ultima salita porta infatti al traguardo posto su Orcieres-Merlette con i suoi 7 km al 6.7%.

24 luglio, 19ª tappa: Gap-Alpe d’Huez (127.9 km)

Orario di partenza: 14:15

Orario d’arrivo: tra le 17:24 e le 17:44

Lunghezza: 127,9 km

Dislivello: 3500 metri

Si parte da Gap e si va subito in salita: solo cento metri per iniziare a scalare il GPM di seconda categoria posto su Col Bayard con una pendenza media del 7.2% per una distanza di 4.7 km. Si torna a valle e, dopo una brevissima salita, si torna a salire sul Col du Noyer, un GPM di prima categoria. Il gruppo affronterà un lunghissimo tratto in pianura che lo porterà fino al Col d’Ornon, ultima asperità prima della mitica Alpe d’Huez, con arrivo posto a quota 1850 metri.

25 luglio, 20ª tappa: Le Bourg d’Oisans-Alpe d’Huez (170.9 km)

Orario di partenza: 11:30

Orario d’arrivo: tra le 16:11 e le 16:50

Lunghezza: 170,9 km

Dislivello: 5450 metri

È la tappa Regina del Tour! Si arriva nuovamente sull’Alpe d’Huez, ma senza affrontare la classica salita. Tre ascese Horse Categorie: la prima è quella di Col de la Croix de Fer, la più lunga di giornata con i suoi 24 km. Successivamente si sale sul Col du Telegraphe e, subito dopo, si arriva a quota 2642 metri, la cima più alta di questo tour che è il Col du Galibier. Quasi 18 km di salita al 6.7% di media, punto giusto per provare un ultimo assalto per decidere la classifica generale. Successivamente il Col de Sarenne che, una volta scalato, accompagnerà il gruppo sull’Alpe d’Huez.

26 luglio, 21ª tappa: Thoiry – Paris Champs-Elysees (133 km)

Orario di partenza: 16:25

Orario d’arrivo: tra le 19:30 e le 19:50

Lunghezza: 133 km

Dislivello: 1000 metri

L’ultima tappa che porta all’iconica volata sugli Champs-Elysees. Si tratta di una delle tappe più prestigiose del ciclismo mondiale quella che chiude il Tour de France in piena Parigi, ma può presentare diversi scenari. Nel circuito che i corridori dovranno ripetere 3 volte, infatti, c’è la salita di Montmartre, 1 km al 6.5% che può agevolare i corridori esplosivi che volessero anticipare i velocisti puri. Attenzione anche al pavé (comunque in buono stato) sotto l’Arc de Triomphe.

Quote Antepost maglia gialla alla Grand Double

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del Tour de France 2026, la vittoria della mitica Maglia Gialla che i bookmakers vedono ancora sulle spalle di Tadej Pogacar @1.28 che domina su Jonas Vingegaard @4.50 e su Paul Seixas @8.00. Tolti i tre big, si scende in seconda fascia con Isaac Del Toro @13.00, poi arrivano Florian Lipowitz @21.00, Remco Evenepoel @21.00 e Juan Ayuso @34.00.

Italiani molto indietro, il primo azzurro in lavagna è anche in questo caso Antonio Tiberi, ma davvero staccato con quota @251.00 volte la posta. Con Giulio Ciccone si sale addirittura @751.00.

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