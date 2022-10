Tour De France 2023: il favorito dalle quote è Jonas Vingegaard

Lo scorso anno al Tour de France di ciclismo ha trionfato il corridore danese Jonas Vingegaard. Per i bookmakers è sempre lui il favorito per il bis e per la conquista della maglia gialla.

Giro di Francia 2023

Il Tour de France 2023 di ciclismo, partirà il 1 luglio da Bilbao in Spagna e farà poi tappa in molte città e località francesi. Lo scorso anno ha trionfato il ciclista danese Vingegaard, che rimane ancora l’uomo da battere anche per questa edizione.

Il successo del 25 enne Jonas Vingegaard, è offerto nella lavagna dei book a quota 2.50.

Occhio a Pogacar, Evenepoel e Roglic

A contendere il successo al ciclista danese, le quote vedono tre possibili pretendenti. Il primo è Tadej Pogacar, inserito in lavagna a quota 2.50, seguito dal giovane talento belga, Remco Evenepoel, offerto vincente a quota 4 e a Primoz Roglic, pagato 7.50 volte la posta giocata.

Le quote dei ciclisti italiani

Per trovare il primo italiano inserito nel tabellone quote, dobbiamo scendere fino a quota 301, dove troviamo il nostro Damiano Caruso, a 601 Fausto Masnada. A quota 751 è offerto il successo per Giulio Ciccone, Filippo Ganna e Filippo Cattaneo.

