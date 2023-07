Arriva il primo giorno sui Pirenei, dopo le due tappe dedicate ad i velocisti che hanno visto la doppietta di Jasper Philipsen. Andrà in scena un altro atto della sfida tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard?

Il percorso della quinta tappa

Sono 162,7 i km che percorrerà la carovana da Pau per arrivare a Laruns. Tracciato tranquillo nei primi 70 km, dove arriva il primo Hors Catégorie di questa edizione, il Col de Soudet con pendeza media del 7,2% per 15,2 km di ascesa. Già qui ci potranno essere i primi attacchi e soprattutto si capirà chi ha le gambe per affrontare il primo weekend faticoso. Dopo una lunga discesa ci saranno altri due GPM da affrontare.

A poco meno di 30 km dall’arrivo i corridori dovranno affrontare il Col de Marie Blanque (7,7 km all’8,6%). Qui ci si giocherà la vittoria di tappa e potremmo avere le prime sentenze per la classifica finale. Infatti, gli ultimi 18 km saranno 11 in discesa ed i restanti in falso piano, quindi chi ha preso vantaggio in cima potrà mantenerlo facilmente. Questo finale si è già visto nell’edizione del Tour de France 2020, dove fu proprio Tadej Pogacar ad imporsi in volata sul connazionale Primoz Roglic.

Tour de France 2023: i favoriti della quinta tappa

Se l’appetito viene mangiando, oggi Tadej Pogacar potrebbe fare un sol boccone. Come anticipato, ha già vinto su questo finale e nelle prime tappe ha già dimostrato di non voler lasciare nemmeno le briciole agli avversari. Potrà contare sull’appoggio del compagno di squadra Adam Yates, attuale maglia gialla.

Jonas Vingegaard è stato molto attento, forse pure fin troppo, in queste due tappe per velocisti. Sempre nelle prime posizioni fino a pochi km dal traguardo, per evitare possibili incidenti, ha speso energie importanti ed anche la sua squadra. Ed è proprio l’umore del team Jumbo-Visma che non sembra essere dei migliori.

Wout Van Aert, anche oggi possibile outsider, è apparso più volte nervoso per non essere riuscito a mettere a segno una vittoria di tappa finora. Parliamo sempre di uno squadrone, che per essere totalmente protagonista dovrebbe ritrovare una serenità finora lontana.

Fare altri nomi, oltre a questi tre, diventa veramente difficile a ruote ferme. Tra chi ha dimostrato, quanto meno, voglia e buona gamba segnaliamo Mattias Skjelmose, Pello Bilbao e Giulio Ciccone. Una menzione a parte la merita il sorprendente Victor Lafay, atteso oggi alla prova del nove.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.